РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4520 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 333 31
война (46615) Китай (2396) Урсула фон дер Ляйен (370)

Китай по уставу ООН до сих пор не поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ляєн

Постоянный член Совета Безопасности ООН Китай до сих пор не взял на себя в полной мере ответственность по Уставу ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Филиппинском бизнес-форуме, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Позвольте мне начать с безопасности. Филиппины помогают строить основанный на правилах мировой порядок, как член-основатель ООН, АСЕАН и ВТО. И в прошлом году вы выступили в защиту мирового порядка, когда Россия ввела свои танки в Украину. И Европейский Союз, и Филиппины – вместе с более чем 140 странами – однозначно осудили агрессивную войну России против суверенного, независимого члена ООН", - отметила фон дер Ляйен в своей речи.

По ее словам, европейцы "будут продолжать поддерживать Украину и отстаивать Устав ООН столько, сколько это потребуется".

"Но другой постоянный член Совета Безопасности ООН - Китай - до сих пор не взял на себя в полной мере свою ответственность по Уставу ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Это происходит на фоне более упорной позиции Китая в вашем регионе", - добавила фон дер Ляйен.

Также читайте: Китай предоставляет России технологии двойного назначения, несмотря на санкции, - разведка США

Она отметила, что лидеры европейских стран постоянно призывают Китай уважать суверенные права государств в рамках исключительных экономических зон.

По ее убеждению, любое ослабление региональной стабильности в Азии "воздействует на глобальную безопасность, свободный поток торговли и наши собственные интересы в регионе".

"Так говорим ли мы об Украине или о Южно-Китайском море - наша безопасность связана. Именно поэтому ЕС усиливает свое участие в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы стремимся продвигать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, укреплять уважение к международному праву и решать глобальные проблемы", - резюмировала президент Еврокомиссии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Респект Урсулі!
От кому-кому довіряти можна!
показать весь комментарий
31.07.2023 15:05
+7
Перенесли все виробництво та технології до комуняцького та людожерського устрою, а зараз намагаються закликами до людожера примусити поводити себе чемно. Урсулі подяка! Вірю, що від щирого серця. Але в цілому, Європа - це лицемірство, не більше того. Заклики не працюють, потрібні дії
показать весь комментарий
31.07.2023 15:11
+6
Китай треба відлучати від нових технологій. Він повинен стати таким яким був 30 років назад.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хіни - союзники кацапів
показать весь комментарий
31.07.2023 15:01 Ответить
Там @тсос а не созюз. Просто росія знатна с0салка і та ще дешевка і вінні пух просто не може відмовитись віт і страстного міnету і такої вигідної с3кс послуги. Ніхто ще так задешево не торгував родиною, як х#йло. А коли росія відс0се, то просто получить копняка під зад вінні і союз на цьому закінчиться
показать весь комментарий
31.07.2023 15:11 Ответить
Пфф... наш вєлічайший лідєр всєй всєлєннай за пару днів зторгував 20% території країни. А Ви кажете, ніхто крім х...йла дешево Батьківщиною не торгує.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:15 Ответить
Ну у середньмоу 1000 трупів за кожні 90метрів української землі така собі ціна, яку платять рашисти, тому не зосвім задарма.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:20 Ответить
Це зараз. Та і по суті мокші можуть і більше платити, це не вплине на їх боєздатність. І цінність кацапського життя коливається десь між пляшкою бояри та відра з гівном. У нас же людський потенціал обмежений. Тому...
показать весь комментарий
31.07.2023 15:24 Ответить
Те скільки вони можуть вирішує сам рядовий кацап, а серед них вже мало дурних подохнути за х#йла та олігархів. Раніше вони дохнули в атаках по 500-1000 на день, а як вагнерівці перестали забивати смертників кувадлами, так в рази менше як цей час.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:30 Ответить
Це не говорить про те, що вони втратили потік живої сили. Стало менше "дабравольцав", будуть опричники палками крєпосних гнати. Який би кацап рукодупий не був, він вчиться, в даному випадку ціною власних життів. Та й навіть у цих полулюдей є інстинкти самозбереження. Пам'ятаєте, в самому початку вони парадними колонами каталися. Почали хапати звіздюлей. Перестали так робити. Потім вони відставали по дронах. Вже налагодили виробництво. Йшли, як Ви сказали, пачками на укріплені районами, почали масово дохнути. Все, зрозуміли, що то не вихід. Особисто я спостерігаю зміну їхньої тактики у правильне для них русло. Хоч і з запізненням промисловість вони почали на воєнні стандарти переводити. Масово розконсервовують техніку (так, хоч і стару, але для маси і так згодиться). Провадять і досі не погану пропагандиську компанію, тепер ця війна для них справа принципу, причому і для рядового кацапа також (хоч так, не всі хочуть лізти в окопи). Як би не було з Китаєм мокші мають нормальні відносини (достатні щоб ті їм як мінімум поставляли технології). Знову ж таки, Північна Корея (наче смішно, але...), скільки у свій час туди "сесере" навезло брухну і ***********? Та хто знає... Зараз почнуть назад віддівати. Африканці... знову ж таки, можно б було і посміятися... але... якщо зараз чорнодупі з'являться в умовних ПВК кацапських? Будемо сміятись? І тут виникає багато питань вже до нас. Чому ми просрали дипламатію в тій же Африці? Чому ми не змогли домовитись з китайозами, щоб ті навпаки, почали нахєр слати рашку? Чому не зривається мобілізація на болотах? Багато і в яких ми винні самі.
показать весь комментарий
01.08.2023 09:41 Ответить
Ці опричники можуть лише відловити на вулиці кілька сот тисяч чмобіків, направити їх на Україну. І на цьому все. Лише зеків-смертників вони можуть забивати кувалдами, бо це лайно нікому в росії не шкода, щоб іти в атаку, а ось забити кувалдами чмобіків - слабо, бо х#йло боїться за владу. Але зеки-смертники вже всьо, а без них дурних немає добровільно вмирати за х#йла та олігархів. А інстинкт самозбереження в них лише на те, щоб бунтувати та відмовлятися іти у наступ, дезетирувати, бо розуміють що кожна навіть маленька перемога буде лише на їх і ні чиїх інших трупах і які б вундервафлі в них не з'явилися, кожен чмобік розуміє, що вони воювали і будуть воювати лише мясом, при чтому їхнім же мясом. Тому після бунту пригожина, коли зеки смертники вже всьо їх наступ зійшов нанівець і ініціатива вже на боці ЗСУ. А щодо китайців, так як би не смоктало х#йло китайцям, яле замість снарядів воно отрилмало лише крупнокаліберний х3р від Сі
показать весь комментарий
01.08.2023 10:00 Ответить
Респект Урсулі!
От кому-кому довіряти можна!
показать весь комментарий
31.07.2023 15:05 Ответить
Китай через свою загальну імпотентність, в питаннях щодо війни в Україні та таємними(як комуністичні вузькоокі імбецили вважають) поставками зброї та комплектуючих в РФ давно вже стали країною не те що 3, а 4 світу, з такими темпами уже через 5 років сі - дзин - х@йло буде продавати батарейки та фонарики на троєщині разом зі своїми співвідчизниками
показать весь комментарий
31.07.2023 15:07 Ответить
Якщо звісно його не повісять за підтримку пі.дорашки
показать весь комментарий
31.07.2023 15:08 Ответить
не треба недооцінювати Китай,!,
показать весь комментарий
31.07.2023 15:13 Ответить
Киньте погляд у історію, Шановні Британські Союзники завойовували цю країну без пострілів навіть! Недооцінювати не можна Тайвань, Корею та що південна і Японію, а Китай зборище комуністичних х.єсосів!!!
показать весь комментарий
31.07.2023 16:16 Ответить
Перенесли все виробництво та технології до комуняцького та людожерського устрою, а зараз намагаються закликами до людожера примусити поводити себе чемно. Урсулі подяка! Вірю, що від щирого серця. Але в цілому, Європа - це лицемірство, не більше того. Заклики не працюють, потрібні дії
показать весь комментарий
31.07.2023 15:11 Ответить
Китайцям пофіг на всіх у нього своя грая і своє питання по Тайваню.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:11 Ответить
Китай треба відлучати від нових технологій. Він повинен стати таким яким був 30 років назад.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:12 Ответить
Як то кажуть-- напевно пІзно всралися,),
показать весь комментарий
31.07.2023 15:15 Ответить
Чому? Це справи декількох років, згинуть від руки Тайваню, як і Рашка від руки України, просто поступово, Союзникам краще допомогати у одній війні чим відразу у двох! А китайці, такіж лишньохромосомі біосміттьеві виб.лядки як і кацапи, тільки чисті азіазатські, як у Європі мадяри(в своїй більшості) чи в Євразії кац.апи, не просто ж так вони один одному допомогають, біосміття завжди тягне до біосміття, тим більше, щоб ушатати комуністичних вузькооких імбецилів, як показує історія достатньо декілька кораблів з наркотою!
показать весь комментарий
31.07.2023 16:38 Ответить
Вже не стане. Захід сам випестив це своїми руками, забувши про запобіжники. Тепер мають гєморой: йо...нута відстала країна з купою ядерної зброї та технологічно не відстала країна з купою ядерної зброї.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:17 Ответить
Вже на днях відлучають - Байден заборонив експорт технологічних інвестицій США у Китай. Поки що за рахунок технологій США китайці тримаються на плаву, але через 3-5 років вони так відстануть, що їхні ******* зараз технології будуть мати цінність тамагочі у порівнянні з Заходом
показать весь комментарий
31.07.2023 15:26 Ответить
3 роки то багато, щоб підтримувати технології, необхідне оновлення програмного забезпечення, щоб кудись продавати продукти які були виготовлені за допомогою тих же технологій потрібно мати ринок, без США вони втрачають все разом, айфон. Можна складати і в Африці, може навіть якісніше і дешевше
показать весь комментарий
31.07.2023 16:42 Ответить
І що ви йому зробите, якщо ви його боїтеся більше ніж рашки? Ні на що крім "Аяяй, як негарно" ви не спроможні.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:20 Ответить
В самому такому обережному варіанті - Китай "таємний" союзник Росії. А можливо, що і головний зачинщик, який акуратно підштовхнув Путлєра до початку війни. В будь-якому випадку, китайці ледь не єдині на планеті, хто отримує одні лише плюси від неї - оцінка реакції Заходу (в контексті власних планів на Тайвань), торгівля, поступове зростання залежності Росії від КНР, дешевші ресурси від росіян, посилення ролі юаня, ну і т.п.
І 100% вони будуть першими у нас, з післявоєнними "інвестиціями" (тобто придбанням всього їм цікавого), та освоєнням західних коштів на відновлення. А наші політики радо віддаватимуть їм Україну, спочатку малесенькими частинками, а потім, як киргизи - оптом.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:22 Ответить
Сепаратизм в Китаї - концепція, що об'єднує різні явища: прагнення деяких народів, держави яких були підпорядковані імперією Цин, відновити свою державність після розпаду цієї імперії, і прагнення частини населення історичного Китаю до створення нових незалежних держав.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:23 Ответить
У цивілізованого світу потроху начинає боліти шия від пози "а як там Китай?"
Але поки що дуже потроху.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:23 Ответить
Можливо, рахамія з паспортом України, жалістного листа напише онукам ***********!!!
Він, аж захлинався, так розхвалював їх мудре керівництво, правда він, ну ні бельмесу, про вождя Пол Пота…, якому ********** допомагали…
Мабуть, у школі в Осетії, не вивчився, корабельні соски завадили!!
показать весь комментарий
31.07.2023 15:23 Ответить
Українське МЗС має викликати китайського посла і заявити, що в разі відмови в підтримці суверенітету України з боку Китаю, Україна підтримає суверенітет Тайваню.
показать весь комментарий
31.07.2023 15:30 Ответить
А дураки нехай далі повторюють що Китай був проти війни, що Китай проти розміщення ядерної зброї в Білорусі і т.п..
показать весь комментарий
31.07.2023 16:04 Ответить
А китаю вибачте глубоко насрати на Украіну,так як і ураінський владі на Украінців.
показать весь комментарий
31.07.2023 16:30 Ответить
У Китая своя жизнь , а другие их не интересуют. Только деньги.
На Руси времён татаро- монгольского ига сборщиками податей были
китайцы , а охрана татаро- монголы. А стены крепостей пробивали
под руководством китайских инженеров. И это не всё.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:08 Ответить
Європейцям і Америці пора зрозуміти, що треба вивозити усе високотехнологічне виробництво з Тайваню. І перекрити доступ китайозам до наукових досягнень. Погралися у друзі з віузькоочними і досить.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:23 Ответить
 
 