Из-за внезапного выброса угля и газа на шахте Донецкой области погибли трое работников, - Минэнерго

Вечером 30 июля на ПраАО "Шахтоуправление "Покровское" произошел внезапный выброс угля и газа, во время которого пропали без вести трое работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Минэнерго.

Как отмечается, через несколько часов во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены. К сожалению, все погибли. Это машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич, проходчики Федоренко Артем Олегович и Ночка Евгений Владимирович.

Причины аварии устанавливаются.

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