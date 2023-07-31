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Из-за внезапного выброса угля и газа на шахте Донецкой области погибли трое работников, - Минэнерго
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Вечером 30 июля на ПраАО "Шахтоуправление "Покровское" произошел внезапный выброс угля и газа, во время которого пропали без вести трое работников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Минэнерго.
Как отмечается, через несколько часов во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены. К сожалению, все погибли. Это машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич, проходчики Федоренко Артем Олегович и Ночка Евгений Владимирович.
Причины аварии устанавливаются.
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