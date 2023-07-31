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Новости Происшествия
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Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: в ГБР говорят, что Гуменюк 2 года собирал "пояс шахида" в СИЗО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

гуменюк

По данным ГБР, бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк в течение двух лет кустарным способом изготавливал взрывчатку в СИЗО, готовясь к побегу.

Об этом советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила в эфире телемарафона в понедельник, 31 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

По ее словам, Гуменюк длительное время готовился к побегу. Сообщники передавали ему в Киевское СИЗО вещества, из которых он смог кустарно изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств. Составляющие попадали в следственный изолятор небольшими порциями под видом лекарств.

"Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и убежать, используя панику. Но убежать не удалось и это привело к другим трагическим последствиям", — рассказала Сапьян.

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Подозрение получили трое сотрудников ГУ Киевский следственный изолятор и двое военнослужащих Нацгвардии Украины. Первым инкриминировали служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), последним — нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст. 418 УК Украины).

Напомним, что вечером 5 июля в столичном Шевченковском районном суде раздался взрыв.

СМИ сообщили, что взрыв в Шевченковском райсуде устроил обвиняемый в теракте под Радой в 2015 году Гуменюк. Позже глава МВД Клименко сообщил, что человек, устроивший взрыв, погиб.
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Топ комментарии
+23
Я без вас это знаю. Вина не была доказана. Иначе был бы суд уже давно и огласили приговор
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31.07.2023 15:26
+22
є в людини гріхи, або ні, це мав довести суд, який 8 років ніяк не міг вирішити..., це виходить навіть за межи людяності...
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31.07.2023 15:30
+20
А он в чём-то виноват? Человека восемь лет держали в СИЗО
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31.07.2023 15:22
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.."За даними ДБР.." - дальше можно не читать.. То, что случилось, больше всего выгодно ментам, прокурорским и судьям..
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31.07.2023 16:01 Ответить
Хоч би чимось розумнішим прикрились. Два роки збирав, а ніхто не помітив?
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31.07.2023 16:05 Ответить
Хто знає порядки в СІЗО, реготать не буде - він сяде в "*******" і скаже : "І оцій "бредятині" ще хтось може повірить?!"
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31.07.2023 18:17 Ответить
Злочинна влада вбила патріота.
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31.07.2023 16:23 Ответить
А вони 2 роки готовили замах на нього !
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31.07.2023 16:39 Ответить
Просто противно чути такі пояснення!
Де наше майбутнє,якщо в нас така влада?
За що гинуть хлопці і дівчата?
Час розставить все на свої місця,прийде кінець,, казкам " і причетні будуть покарані,а Гуменюк ввійде в історію...я вірю в це!
Слава незламному Ігорю!!!💛🩵!!!
Щирі співчуття рідним 😥😥😥
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31.07.2023 16:51 Ответить
Перевірте ще камеру, бо за тим плакатом, за всім років взагалі міг прорити цілий тунель...
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31.07.2023 16:55 Ответить
шо підірвався і все ,як завжди впарюють ху..ню і кому це вигідно...
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31.07.2023 17:29 Ответить
Героям Слава !
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31.07.2023 17:34 Ответить
А нарколабораторій в СІЗО ще немає? Компоненти б приносили під виглядом ліків.....ведрами.
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31.07.2023 17:49 Ответить
Як же хочеться сашликів
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31.07.2023 20:41 Ответить
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