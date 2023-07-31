ГУР МО о взрывах в Москве: "Главный виновник – российский диктатор Путин"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Режим российского диктатора Владимира Путина является главным виновником инцидентов с беспилотниками 30 июля на территории Москвы и области. Россия должна быть готова к тому, что боевые действия будут и на ее территории.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Главный виновник и этих, и других инцидентов и на территории Москвы, и на территории в целом так называемой РФ, и на оккупированных территориях – это, конечно, режим Путина, непосредственно российский диктатор, его окружение, которое приняло и реализовало решение о нападении на Украину", - заявил Юсов, комментируя последние инциденты с "неизвестными летательными объектами".
Он отметил, что страна, объявляющая несправедливую захватническую, геноцидную войну против другого государства, "должна быть готова, что боевые действия будут вестись... и на ее территории". Юсов подчеркнул, что это норма и новая реальность, к которой должно привыкать и - "уже привыкает" - военно-политическое руководство РФ и ее население.
"И ничего удивительного в тех событиях нет. И Москва, и другие территории так называемой РФ, где расположены объекты, вовлеченные в геноцидной войне против Украины, конечно, находятся в зоне опасности, и с ними так или иначе могут случаться соответствующие инциденты ", – добавил Юсов.
В то же время, он считает очень показательным то, что российская пропаганда пытается замалчивать эти факты.
"Когда россияне совершают теракты по Украине, Украина показывает на весь мир, что вот захватническая война, вот жертвы, вот очередное преступление рашистов. Когда что-то выходит из-под контроля на территории самой РФ, то диктаторский режим, напротив, пытается показать, что ничего не произошло, все идет по плану. Но уже и жители самой Москвы понимают, что давно уже ничего по плану не идет", – отметил Юсов.
Он подчеркнул, что всем россиянам следует понимать, что "продолжение следует". "То есть, пока оккупанты не уйдут с украинской территории, пока преступники не будут наказаны, безопасных мест в государстве-агрессоре не существует", - констатировал представитель ГУР.
Напомним, в Москве и Подмосковье раздались взрывы ночью, 30 июля. Предварительно атаковали беспилотники, в пригороде работала ПВО.
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Не верили ни в 1944
Когда война была рядом
Ни в 1945
Когда война была уже на немецкой земле
Они бы и до сих пор поклонялись Гитлеру
Если бы их не разнесли к чертовой матери страны - победители
Не судили бы верхушку рейха в Нюрнберге
И не ввели бы внешнее управление
Шовинизм не лечится горчичниками
Шовинизм надо вырезать скальпелем
А зараз нажаль нікому вирізати великоруській шовінізм. Україні одній це не під силу, а у "демократичного" світу складна комбінація: дивляться і щоб росія не програла, і щоб не сильно виграла, і щоб при цьому заробити при нагоді, і щоб своє демократичне лице зберегти, і щоб далі продовжувати торгувати зі злочинними автократіями.
Треба бити саме по Маскві-Сіті та Рубльовці. По власності *********** дружбанів.
Це ************ лохотрату теж подобається.
Просто казати: ...настамнЄт!!!... (с)
Ієгови73%..як пороблено, що в ті відсотки стільки вірують.
Владимир
Зеленский-Пётр
Порошенко
73.22%
24.45%
Недействительные бюллетени: 2.31%
Краще б ви не перділи дрончиками, вибиваючи шибки, а наняли кіллерів для підарасів, які нашу країну обстрілюють.
"Беспилотник, упавший в хуторе Дарагановка под Таганрогом в ночь на 31 июля, принадлежит Минобороны России. Это выяснил Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
По словам источника канала, упавший в Ростовской области БПЛА - многофункциональный разведывательно-ударный дрон среднего класса «Иноходец-РУ». Местные власти и Минобороны не сообщили о принадлежности беспилотника в новостях об ударе. Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко сообщал, что принадлежность дрона и причины крушения еще «устанавливаются»."
Запам'ятався цілий поверх за 40 млн. баксів який купив сирійський Асад...