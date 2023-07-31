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ГУР МО о взрывах в Москве: "Главный виновник – российский диктатор Путин"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва,сіті

Режим российского диктатора Владимира Путина является главным виновником инцидентов с беспилотниками 30 июля на территории Москвы и области. Россия должна быть готова к тому, что боевые действия будут и на ее территории.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Главный виновник и этих, и других инцидентов и на территории Москвы, и на территории в целом так называемой РФ, и на оккупированных территориях – это, конечно, режим Путина, непосредственно российский диктатор, его окружение, которое приняло и реализовало решение о нападении на Украину", - заявил Юсов, комментируя последние инциденты с "неизвестными летательными объектами".

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Он отметил, что страна, объявляющая несправедливую захватническую, геноцидную войну против другого государства, "должна быть готова, что боевые действия будут вестись... и на ее территории". Юсов подчеркнул, что это норма и новая реальность, к которой должно привыкать и - "уже привыкает" - военно-политическое руководство РФ и ее население.

"И ничего удивительного в тех событиях нет. И Москва, и другие территории так называемой РФ, где расположены объекты, вовлеченные в геноцидной войне против Украины, конечно, находятся в зоне опасности, и с ними так или иначе могут случаться соответствующие инциденты ", – добавил Юсов.

В то же время, он считает очень показательным то, что российская пропаганда пытается замалчивать эти факты.

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"Когда россияне совершают теракты по Украине, Украина показывает на весь мир, что вот захватническая война, вот жертвы, вот очередное преступление рашистов. Когда что-то выходит из-под контроля на территории самой РФ, то диктаторский режим, напротив, пытается показать, что ничего не произошло, все идет по плану. Но уже и жители самой Москвы понимают, что давно уже ничего по плану не идет", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что всем россиянам следует понимать, что "продолжение следует". "То есть, пока оккупанты не уйдут с украинской территории, пока преступники не будут наказаны, безопасных мест в государстве-агрессоре не существует", - констатировал представитель ГУР.

Напомним, в Москве и Подмосковье раздались взрывы ночью, 30 июля. Предварительно атаковали беспилотники, в пригороде работала ПВО.
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Топ комментарии
+15
Ви звернули увагу? Всі широкорозрекламовані ГУР "удари" БПЛА по Москві.....це комарині укуси нежитлових будівель,з символічними руйнуваннями,жодних жертв немає. Натомість,удари Рашки по нас потужні,влучні,з маштабними руйнуваннями і жертвами... Аналогічна ситуація і по інших містах Рашки,а у нас чомусь непропорційний вереск в ЗМІ щодо реальних результатів "ударів"...
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31.07.2023 15:27
+6
Ні, головний винуватець - це кацапське плем'я людожерів.
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31.07.2023 15:23
+6
На паРаші закінчилися аеродроми з ракетоносіями, заводи впк, склади зі зброєю, штаби з командуванням? Ви усе це вже знищили і зайнялися "пєрдєжом" над Масквой, щоб полякати зажратих кацапів? Так? Чи по вашому - такий немічний цирк - це гідна відповідь на терроризм паРаші?
Краще б ви не перділи дрончиками, вибиваючи шибки, а наняли кіллерів для підарасів, які нашу країну обстрілюють.
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31.07.2023 15:30
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Правила форума Совет форумчан
Ні, головний винуватець - це кацапське плем'я людожерів.
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31.07.2023 15:23 Ответить
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31.07.2023 15:26 Ответить
Ви звернули увагу? Всі широкорозрекламовані ГУР "удари" БПЛА по Москві.....це комарині укуси нежитлових будівель,з символічними руйнуваннями,жодних жертв немає. Натомість,удари Рашки по нас потужні,влучні,з маштабними руйнуваннями і жертвами... Аналогічна ситуація і по інших містах Рашки,а у нас чомусь непропорційний вереск в ЗМІ щодо реальних результатів "ударів"...
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31.07.2023 15:27 Ответить
Потому что оманский договорняк….
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31.07.2023 15:31 Ответить
А Оманский, это как Минский первый или наоборот?
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31.07.2023 15:52 Ответить
Вот скажи Леша Ляшенко…что тебя побудило выбрать колени перед куйло…вместо Армия Мова Вера?
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31.07.2023 15:55 Ответить
не юли…Армия была именно у Порошенко….а ты выбрал колени перед куйло…чтобы в глаз заглянуть…и для кого Украина продажная шлюха.Колени отныне твоя жизнь
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31.07.2023 16:14 Ответить
Потому что оманский договорняк….
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31.07.2023 15:32 Ответить
Немцы в правду про Гитлера
Не верили ни в 1944
Когда война была рядом
Ни в 1945
Когда война была уже на немецкой земле
Они бы и до сих пор поклонялись Гитлеру
Если бы их не разнесли к чертовой матери страны - победители
Не судили бы верхушку рейха в Нюрнберге
И не ввели бы внешнее управление
Шовинизм не лечится горчичниками
Шовинизм надо вырезать скальпелем
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31.07.2023 15:27 Ответить
Читав, що у 1950-му році 55% німців були впевнені що Гітлер був правий.
А зараз нажаль нікому вирізати великоруській шовінізм. Україні одній це не під силу, а у "демократичного" світу складна комбінація: дивляться і щоб росія не програла, і щоб не сильно виграла, і щоб при цьому заробити при нагоді, і щоб своє демократичне лице зберегти, і щоб далі продовжувати торгувати зі злочинними автократіями.
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31.07.2023 15:45 Ответить
Знаете,скажу может быть для кого-то страшную и не приятную вещь-бить нужно не "дронами" и не по Москва-Сити,а по Брянску или Белгороду и не дронами,а по жилищным многоэтажкам,с погибшими и раненными мирными жителями,бить-не американскими или английскими ракетами,а своими,пускай модернизированными,эта "игра в одни ворота" должна быть прекращена,или наше мирное население попросту перебьют рано или поздно.
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31.07.2023 15:27 Ответить
Ніт.
Треба бити саме по Маскві-Сіті та Рубльовці. По власності *********** дружбанів.
Це ************ лохотрату теж подобається.
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31.07.2023 15:32 Ответить
По налоговой...
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31.07.2023 15:48 Ответить
Та там по будь якому міністерству чи установі жахни - вони зрадіють. Банки - теж законні цілі.
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31.07.2023 15:59 Ответить
На біса ці вибухи взагалі коментувати?

Просто казати: ...настамнЄт!!!... (с)
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31.07.2023 15:29 Ответить
***** та кацапи - це одне ціле. ***** ровʼязало війну, бо це - сакральне бажання його лохотрату.
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31.07.2023 15:29 Ответить
Это только полуправда.И потому что в Украине 73% кацапских братух малоросов выбрали колени перед куйло ..вместо Армия Мова Вера…
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31.07.2023 15:35 Ответить
Ще один свідок Ієгови 73%..як пороблено, що в ті відсотки стільки вірують.
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31.07.2023 16:01 Ответить
Весь Мир поверил не только я.А вы сами себя уговариваете? А если бы не Львовская здравая часть Украины то было бы еще больше.==== только факты

Владимир
Зеленский-Пётр

Порошенко

73.22%

24.45%

Недействительные бюллетени: 2.31%
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31.07.2023 16:09 Ответить
У Вас неповна інформація.
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31.07.2023 16:14 Ответить
На паРаші закінчилися аеродроми з ракетоносіями, заводи впк, склади зі зброєю, штаби з командуванням? Ви усе це вже знищили і зайнялися "пєрдєжом" над Масквой, щоб полякати зажратих кацапів? Так? Чи по вашому - такий немічний цирк - це гідна відповідь на терроризм паРаші?
Краще б ви не перділи дрончиками, вибиваючи шибки, а наняли кіллерів для підарасів, які нашу країну обстрілюють.
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31.07.2023 15:30 Ответить
А как еще пыль в глаза народу пустить…Вы же прекрасно понимаете почему резко прекратились обстрелы приграничных территорий и вылазки дрг и РДК даже… куйло сказало ЗЕбанде больше не шалить…а то стул под ним сразузашатался.
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31.07.2023 15:45 Ответить
Піар-компанія розпочалась...
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31.07.2023 15:31 Ответить
Вибори таки будуть??
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31.07.2023 16:02 Ответить
І не жителі моцкви, а кнурособаки всієїї московії
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31.07.2023 15:34 Ответить
Ми-то всі думали, що це буде Воронеж, а воно он як!

"Беспилотник, упавший в хуторе Дарагановка под Таганрогом в ночь на 31 июля, принадлежит Минобороны России. Это выяснил Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

По словам источника канала, упавший в Ростовской области БПЛА - многофункциональный разведывательно-ударный дрон среднего класса «Иноходец-РУ». Местные власти и Минобороны не сообщили о принадлежности беспилотника в новостях об ударе. Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко сообщал, что принадлежность дрона и причины крушения еще «устанавливаются»."
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31.07.2023 15:37 Ответить
Кінь о 4х ногах й той спотикається)))
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31.07.2023 16:06 Ответить
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !
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31.07.2023 15:40 Ответить
солово Москва произошло от английского moss - болото и оттуда ква ква ква
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31.07.2023 15:41 Ответить
Не знаю, кацапня навпаки раділа цим ударам. Там виклали власників тих апартаментів, так орки їх теж не дуже *******.
Запам'ятався цілий поверх за 40 млн. баксів який купив сирійський Асад...
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31.07.2023 15:46 Ответить
Не називайте пля, оцево "ударами".. Їм ці порхалки аж до сраки, як перднули в воду...
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31.07.2023 15:50 Ответить
а ты видел там панику - "мамочка я боюсь" и разбитые стекла во всем здании
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31.07.2023 15:57 Ответить
Watch: Huge blast as drone explodes in Moscow
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31.07.2023 15:59 Ответить
ААААААААААААААА ! Бабушка ........
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31.07.2023 16:01 Ответить
 
 