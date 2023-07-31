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РФ в месяц производит десятки "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров" - единицы, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

калібр

Российские захватчики изготовляют десятки ракет "Калибр" в месяц.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Калибров" - производят десятки. Относительно другого вида вооружения - например, "Кинжалы", "Искандеры" - гораздо меньшие показатели, да, единицы", - отметил он.

Относительно ракет класса "Искандер" Юсов сказал, что в РФ налажено производство и россияне пытаются его увеличивать.

"Но фактически все, что сейчас производится, сразу выпускается российскими террористами по Украине после определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к следующим террористическим ударам", - добавил представитель ГУР.

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Топ комментарии
+20
ГУР знає,що робити! Воно знову шарахне 1 БПЛА по якомусь порожньому складу в Москві!
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31.07.2023 15:40
+16
Значит этот плешивый все же ставит экономику на военные рельсы.
А у нас брусчатку перекладывают и зерновым коридором раслабляются.
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31.07.2023 15:40
+15
Тому ми будемо наносити безглузді удари по москві і продавати населенню це як досягнення.

А те що параша виготовляє в місяць під сотню ракет..."ну а що можна зробити"
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31.07.2023 15:40
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РФ на місяць виготовляє десятки "Калібрів", "Кинджалів" та "Іскандерів" - одиниці, - ГУР МО

Дуже важлива для усього наріду інформація. Зара почнемо міркувати, що маємо з нею робити.
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31.07.2023 15:38 Ответить
ГУР знає,що робити! Воно знову шарахне 1 БПЛА по якомусь порожньому складу в Москві!
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31.07.2023 15:40 Ответить
Ну…по пустым офисам в выходной день…хотя жертвы вроде бытоже есть..два воробья и один голубь.)
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31.07.2023 15:52 Ответить
Почему….левобережье сдали с украинцами в оккупацию…и патриотов в плен.
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31.07.2023 15:53 Ответить
Орки хоть что - то стоящее выпускают , а у нас даже программы закрыли , квадрокоптеры волонтеры покупают , патронный заводик за 9 лет войны НЕ построили (!!) НО мародерство на высоте !! ( яйца по 17 , а миллиарды уже "исчезли" . ну и т.д )
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31.07.2023 16:15 Ответить
Ответ простой и уверен сразу поймете логику.Куйло именно для того чтобы выбрали ИХ ЗЕермаков…в 2019 и дали провести СПОКОЙНО выборы в Украине…даже не напрягали. Просрали патриота и выбралиоткровенного предателя.Просто ФАКТ.
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31.07.2023 16:21 Ответить
И правильно сказать мы ******** Украину с момента проголошення незалежности от кого и для чего а куй его знает...с самого начала а оно было скажем так не оцчень радостным сразу через пару часов после т ого как Рада приняла Акт о Независимости а там было что Крым база и весь флот ЧФ это 100% Украина примчалось в Крым через Киев банда депутатов Совета России Бурбулис был ******** так он сразу начал орать мы вас хохлы закидаем атомным оружием....а Путин тогда был поцем в ГДР.... когда Бурбулису пояснили что Украина 3 в мире страна с ЯО он прикрыл ****.. и кацапы начали сразу искать бабло чтобы тупо купить всю власть в Украине что им было сделано вкупе с союзничками США Англия Франция Германия Китай да да вся та шобла орало что Украине надо быть благоразумной и уступить старшему брату России нас тогда тупо предали и сдали...а Будапешт стал просто апогеем предательства Украины и ее захвата кацапами.... я то ЖИВОЙ СВИДЕТЕЛЬ ТОГО ВСЕГО ******** НА США АНГЛИЮ ГЕРМАНИЮ И РАШКУ Я ВСЕГДА СМОТРЕЛ КАК НА ВРАГОВ каждый со своей колокольни и если Россия и США завтра сольются в засосе нас продадут как рабов оптом ... не НАТО нам надо... статью 5 тупо просто к нам НАТО не будут применять.... а АТОМНОЕ ОРУЖИЕ.. где то 20 боеголовок с ракетоносителями до 8-12 тысяч км... и мощностью 10 киллотон каждая... и все...
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31.07.2023 16:36 Ответить
Я напишу короче как вижу спасение Украины СЕГОДНЯ… ибо мне насрать на роССию (рсфср) было ВСЕГДА в целом(а я уже долго) и на всех их имперских шовинистов бурбулисов отдельно. После выбора откровенных ЗЕпредателей осталось два варианта…..после Крыма было три…но просрали кореша Байдена Порошенко….и третий следом не обговаривается даже ..1. Через Гражданскую войну внутри роССии через санкции Запада и развал на слава татарстанам…. 2. ПРЯМОЕ боестолкновение Запада и НАТО с роССией…тогда очень быстро…последствия с ЯО понятно не предсказуемы… а возможно и пронесет.В одном уверен Украина вернет свое или вернут
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31.07.2023 17:18 Ответить
Тогда вопрос - как МУДРЫЙ народ 32 года подряд выбирает одно и то же ???
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31.07.2023 18:38 Ответить
Я озвучу старую свою версию….может даже несколько для успокоения….но честно. Наивно думать что за 30 лет можно изменить в сознании людей то что закладывалось ВЕКАМИ.Вспомните просто договор Переяславской рады от 1654 года где Украина поклялась на ВЕЧНУЮ ДРУЖБУ и ПРЕДАННОСТЬ руССкому царю Алексею Михайловичу.И Богдан Хмельницкий до сих пор почитается Украинским большинством
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31.07.2023 19:44 Ответить
А зермаки за 4 роки ні***.
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31.07.2023 15:48 Ответить
А ми скільки виробляємо?
І при чому тут кількість?
Одна ракета здатна убити десятки українців.
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31.07.2023 16:15 Ответить
Тю!!!!! А ще ж зовсім недавно його начальник Буданов авторитетно заявляв, що Рашка вичерпала всі ракетні ресурси,а нові ракети через санкції не здатна виробляти.... Юсов свого геніяльного шефа підставляє!!
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31.07.2023 15:39 Ответить
Так вона вичерпала ті ресурси, що були до війни. Тепер б'ють ракетами 2022-2023 року випуску. Де тут неправда? Те що псевдосанкції не працюють і через це виробництво їх продовжилось, це питання до лицемірних вестернів.
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31.07.2023 16:39 Ответить
Тому ми будемо наносити безглузді удари по москві і продавати населенню це як досягнення.

А те що параша виготовляє в місяць під сотню ракет..."ну а що можна зробити"
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31.07.2023 15:40 Ответить
Те що можуть доставити дрон в будь яку точку Москви це круто. Просто нема масових ударів нажаль
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31.07.2023 17:17 Ответить
один "безглуздий" удар по москві БЕЗКІНЕЧНО КРАЩЕ ніж повна відсутність абсолютно будь-яких ударів по москві!!!

тим більше недавній удар не був вже і так "безглуздим", як ти пишеш....
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31.07.2023 17:43 Ответить
Значит этот плешивый все же ставит экономику на военные рельсы.
А у нас брусчатку перекладывают и зерновым коридором раслабляются.
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31.07.2023 15:40 Ответить
вже давно поставив
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31.07.2023 15:41 Ответить
Він поставив вже давно. Кацапські заводи працюють у три зміни. А наші, як завжди пинають самі знаєте що.
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31.07.2023 15:42 Ответить
Давно пора убивать сотрудников таких заводов
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31.07.2023 15:50 Ответить
То звичайне бидло. Самі заводи треба палити та пыдривати.
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31.07.2023 15:51 Ответить
бидло теж.
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31.07.2023 16:52 Ответить
Вы не понимаете, я имею в виду - специалистов узкого профиля, профессионалов, заточенных под свой участок работы, которых трудно заменить без ущерба для скорости производства. Речь, конечно же не идет о каких то - разнорабочих или специалистов общего профиля
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31.07.2023 19:05 Ответить
Nin o Chithaeglir lasto beth daer; rimmo nin ******* dan in Ulaer!
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31.07.2023 16:53 Ответить
А скільки Україна виготовляє у відповідь?
Де тиск на США щодо постачання АТАСМS для парітету?
Де робота МЗС? Де звернення: Байден, Блінкен подивіться, як рашисти знищують житлові будинки ракетами!
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31.07.2023 15:40 Ответить
Україна вже давно зробила! Це 1 парадна установка Сапсан,з 1 парадною ракетою
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31.07.2023 15:41 Ответить
А Україна міняє герб в Києві за 28 мільйонів та барабанами в бомбосховища затарюється. І це я ще про серіали не згадую та крадіжки.
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31.07.2023 15:59 Ответить
Закупівлю барабанів відмінили після розголосу. А герб міняють, тому що це - на позабюджетні гроші, та тому що суспільство підтримує це рішення. Влада реагує на суспільну думку. Якщо щодо барабанів та серіалів громада обурилася, то це скасували. В Україні джерело влади - народ.
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31.07.2023 16:12 Ответить
Це по конституції, а так всим править ермак!
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31.07.2023 16:24 Ответить
Якщо буде на вежелях: нарід та Єрмак, то Єрмак не має жодних шансів. Доказано Януковичем.
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31.07.2023 16:29 Ответить
Це так, але скільки людей загине поки він при владі.
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31.07.2023 16:46 Ответить
Гарна новина. Вбитим, а особливо покаліченим одиничними екземплярами "кинджалів" та "іскандерів" стало набагато легше.
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31.07.2023 15:40 Ответить
Почалося.." Страриє пєсні а главном.."

З.І. Лохів вже стало набагато меньше..
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31.07.2023 15:40 Ответить
Очень информативные данные,для всеобщего,так сказать-развития,кругозора и так далее,а вот интересно,сколько молодых,крепких парней-военнослужащих находится в этих,так сказать аналитических центрах ГУ МО?
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31.07.2023 15:40 Ответить
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31.07.2023 15:41 Ответить
Колічний южмаш теж міг би піднапрягтись і народити якусь ракету.
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31.07.2023 15:43 Ответить
Але дрони летять чомусь не на підприеееємства та аеродроми, а в порожні офісні будівлі.
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31.07.2023 15:45 Ответить
Может летят туда, просто РЭБ работает.
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31.07.2023 15:55 Ответить
На "шахеди" реб не діє, то чому не скопіювати цей бпла і використовувати виключно по великих статичних цілях (аеродроми, підприємства). Якщо не помиляюсь вартість нашого "бобра" понад 100 тис.доларів, а шахед значно дешевший і не боїться дії реб.
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31.07.2023 16:26 Ответить
В шахедах інерціальна навігація.
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31.07.2023 17:09 Ответить
Тому я й навів приклад шахеда, а ми придумуємо спочатку "новий велосипед", а потім причину чому не працює).
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31.07.2023 17:12 Ответить
На жаль, вони модернізовані рашистами. Вже не тільки інерційна.
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31.07.2023 18:08 Ответить
ГУР МО і Буданов метуть язиками я помелом: чи вони недавно розказували, що ракети от-от закінчаться? Буданов позавчора знову плів, що ЗСУ в жовтні захопить Крим.
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31.07.2023 15:46 Ответить
О, вже в жовтні. А весною ******, що купатися в Криму влітку буде. Їх що, Арестович покусав
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31.07.2023 15:53 Ответить


У РФ залишилось від 13% до 27% оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування власного виробництва. Наразі російська промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" на місяць.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"По основних типах у них залишилося оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто, по всіх основних типах вони впали нижче 30%, що є недоторканим запасом. В середньому, в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої інфраструктури, від 70 до 75 ракет. Їхня промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" в місяць. В ракетному залпі здебільшого застосовуються ракети Х-101, Х-505 й "Калібр". Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один єдиний залп. Ситуація з виробництвом Х-101 ракет приблизно схожа, навіть гірша, ніж з виробництвом "Калібрів". З "Іскандерами" в них взагалі катастрофа", - зазначив Буданов. Джерело: https://censor.net/ua/n3390397
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31.07.2023 15:47 Ответить
Зате ми виготовляємо десятки відосиків на тиждень і декілька серіалів на місяць
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31.07.2023 15:49 Ответить
...ня ці всі калібри та кінДжали\на місяц, ви краще нагадайте скільки в нас асфальу та "поребриків" кладутб за той же місяц! Оце - цікавійше!
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31.07.2023 15:50 Ответить
а чому я маю вірити гур мо? чи не вони нас запевняли, що війни не буде і расєя не збирається на нас нападати? ще буквально напередодні початкувійни? а тепер вони кажуть, що у раші ракети закінчуються
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31.07.2023 15:51 Ответить
Виробляють - ми ж зупинити не можем -- нам би своє налагодити
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31.07.2023 15:51 Ответить
Вместо того, чтобы рапортовать на сколько мы увеличили выпуск ракет, дронов, боеприпасов и т.п. нас убаюкивают, что на рф их производят мало....
У рашиков сначала беспилотников было мало, но купили иранские, а скоро начнут клепать свои.
Ракеты где-то купят и своих рабов заставят в 3 смены их выпускать.....
Асфальтом и шапками их не забросаем.....
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31.07.2023 15:53 Ответить
Ракети у них свои есть.
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31.07.2023 17:10 Ответить
Може досить лити це по вухах...Набридло
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31.07.2023 15:55 Ответить
Це, що, залякування українців, ось ці постійні пости Буданова та його служби про активну модернізацію рашистської зброї та техніки. Хай краще порадують новинами про виготовлення української зброї та техніки, ракет, *********** та інше. У нас, що спеціалістів класних немає , чи що ? Залучіть вчених, інженерів, навіть пенсіонерів/ технарів до розробки та запуску виробництва, адже в Україні були, є і здобувають освіту дуже талановита молодь.
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31.07.2023 15:56 Ответить
І шо нам з того??Де наші ракети за півтори року де заводи в горах по виробництву бпла і ракет на 1000 і більше км.?Вам герби в голові і музеї з стадіончиками.То навіть самий тупий знає що рашка виготовляє ракети,але що робимо ми,тільки буданови і його гур займається лобудою,і розказує про то шо ітак всі знають..
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31.07.2023 15:56 Ответить
",але що робимо ми"

Як що? А ******* мільйонами і все одно не втратити посаду думаєте легко? Еге. То вам не ракети з безпілотниками клепати, тут талант потрібен. Ну і ще "свій" президент.
Он у Рєзнікова "його" президент і в нього все добре.
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31.07.2023 16:07 Ответить
Таке враження, що вони їх хвалять. Пишаються, так сказать
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31.07.2023 15:57 Ответить
Та це ж ІПСО ФСБ, яке ************* через ГУР вороги в опі президента! Щоб підштовхнути нас до переговорів " десь посередині"!!!... Робота зрадників!...
... Що єрмак робив в Угорщині 3 дні тому, до кого їздив на зустріч!?...
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31.07.2023 15:59 Ответить
За 1,5 року війни, можна було б запустити у масове виробництво хоча б безпілотники, але ж більш важливі є яйця по 17 і вангування від Буданова
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31.07.2023 16:00 Ответить
Курнули, щось сказали, знову курнули, ще щось сказали. За півтора роки жодної ракети не зробили, за 30-ть жодного оборонного заводу не збудували, навпаки все розпродали. У білоруського таракана і то щось залишилося, ні кому не віддав. Нещасний український народ, всі його хочуть загубити....
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31.07.2023 16:01 Ответить
Філіал Кварталу?

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31.07.2023 16:03 Ответить
Сначала вливают народу говно в уши, а потом авторитетно заявляют, по факту ежедневных прилетов, мол делают много и будут еще больше. И какое доверие будет к правительству?
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31.07.2023 16:13 Ответить
Без паники, панове, без паники, это просто кацапы растягивают два - три последних массированных ракетных залпа которые ещё в начале февраля 2023 года анонсировал шпрехшталмейстер ЗЕленого балагана и по совместительству главный Штирлиць 006 страны некий Буданов. Ну и Люся Абдрыстович тоже.
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31.07.2023 16:21 Ответить
Вот вам і висновок про мерзотну зелену владу яку вибрали 73 процента ідіотів,її треба немедлено відсторонювати від керування країною провести слідство ї ліквідувати до сьомого коліна,а той хто втече за бугор,там їх і ліквідувати,поки не проведемо в державі таку чистку така бардель і зраднидство Україньскої держави буде продовжуватися.
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31.07.2023 16:23 Ответить
Нас це не радує!
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31.07.2023 16:28 Ответить
Пагано що Біданов, Рєзніков і Данілов про це не знають.
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31.07.2023 16:31 Ответить
Потрібно ********** ті заводи де вони їх вироблять, і тоді взагалі не будуть нічого виробляти!
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31.07.2023 16:31 Ответить
Т.е. санкции против РФ медленно, но работают
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31.07.2023 16:32 Ответить
Неправда! В русні ракети вже давно закінчились. Ще того року казали: пара обстрілів і все.
Вірю марафону та президенту!
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31.07.2023 16:42 Ответить
лошок будьонов продовжує бути капітаном очевидність і озвучувати те, що всі і так знають....
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31.07.2023 17:45 Ответить
Дивує неспроможність актуальної української влади. Таке враження що робиться все щоб навпаки нічого в Україні не вироблялось.
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01.08.2023 11:38 Ответить
 
 