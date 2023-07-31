РФ в месяц производит десятки "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров" - единицы, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российские захватчики изготовляют десятки ракет "Калибр" в месяц.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Калибров" - производят десятки. Относительно другого вида вооружения - например, "Кинжалы", "Искандеры" - гораздо меньшие показатели, да, единицы", - отметил он.
Относительно ракет класса "Искандер" Юсов сказал, что в РФ налажено производство и россияне пытаются его увеличивать.
"Но фактически все, что сейчас производится, сразу выпускается российскими террористами по Украине после определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к следующим террористическим ударам", - добавил представитель ГУР.
Топ комментарии
+20 Юра Малко
показать весь комментарий31.07.2023 15:40
+16 Xavier
показать весь комментарий31.07.2023 15:40
+15 Redcar Ukraine
показать весь комментарий31.07.2023 15:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дуже важлива для усього наріду інформація. Зара почнемо міркувати, що маємо з нею робити.
І при чому тут кількість?
Одна ракета здатна убити десятки українців.
А те що параша виготовляє в місяць під сотню ракет..."ну а що можна зробити"
тим більше недавній удар не був вже і так "безглуздим", як ти пишеш....
А у нас брусчатку перекладывают и зерновым коридором раслабляются.
Де тиск на США щодо постачання АТАСМS для парітету?
Де робота МЗС? Де звернення: Байден, Блінкен подивіться, як рашисти знищують житлові будинки ракетами!
З.І. Лохів вже стало набагато меньше..
У РФ залишилось від 13% до 27% оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування власного виробництва. Наразі російська промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" на місяць.
Про це в інтерв'ю ВВС заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.
"По основних типах у них залишилося оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто, по всіх основних типах вони впали нижче 30%, що є недоторканим запасом. В середньому, в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої інфраструктури, від 70 до 75 ракет. Їхня промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" в місяць. В ракетному залпі здебільшого застосовуються ракети Х-101, Х-505 й "Калібр". Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один єдиний залп. Ситуація з виробництвом Х-101 ракет приблизно схожа, навіть гірша, ніж з виробництвом "Калібрів". З "Іскандерами" в них взагалі катастрофа", - зазначив Буданов. Джерело: https://censor.net/ua/n3390397
У рашиков сначала беспилотников было мало, но купили иранские, а скоро начнут клепать свои.
Ракеты где-то купят и своих рабов заставят в 3 смены их выпускать.....
Асфальтом и шапками их не забросаем.....
Як що? А ******* мільйонами і все одно не втратити посаду думаєте легко? Еге. То вам не ракети з безпілотниками клепати, тут талант потрібен. Ну і ще "свій" президент.
Он у Рєзнікова "його" президент і в нього все добре.
... Що єрмак робив в Угорщині 3 дні тому, до кого їздив на зустріч!?...
Вірю марафону та президенту!