Оккупанты ищут детей, родители которых отказались отдавать их в российские школы, - Центр нацсопротивления

Перед началом нового учебного года оккупанты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального соспротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты создали группы коллаборантов, которые фиксируют и проверяют посещаемость ребенком школы. В случае обнаружения подобных случаев родителям угрожают лишением родительских прав.

Также оккупационные власти обязали родителей иметь российские паспорта. При этом красную макулатуру должны иметь оба родителя, иначе ребенку запрещено будет учиться, а значит, родители также будут лишены прав", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия планирует ускорить приближение школ на оккупированных территориях к стандартам РФ: хотят выдавать аттестаты российского образца, - Центр нацсопротивления