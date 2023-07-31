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Оккупанты ищут детей, родители которых отказались отдавать их в российские школы, - Центр нацсопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Перед началом нового учебного года оккупанты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального соспротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты создали группы коллаборантов, которые фиксируют и проверяют посещаемость ребенком школы. В случае обнаружения подобных случаев родителям угрожают лишением родительских прав.
Также оккупационные власти обязали родителей иметь российские паспорта. При этом красную макулатуру должны иметь оба родителя, иначе ребенку запрещено будет учиться, а значит, родители также будут лишены прав", - говорится в сообщении.
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Я Вам скажу інше. При німцях (розумним) галичанам жилося ну дуже незле. Бізнес з тиловими німаками ішов, аж ся курило...