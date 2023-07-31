Китай ограничит экспорт некоторых беспилотников, чтобы их не использовали в военных целях, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Китай с 1 сентября 2023 г. вводит экспортный контроль на некоторые дроны, лазеры и средства связи, заявив, что хочет защитить "национальную безопасность и интересы" на фоне напряженности в отношениях с США относительно доступа к технологиям.
Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ограничения вводятся на некоторые двигатели для дронов, лазеры, средства связи и системы защиты от дронов. Меры контроля также коснутся некоторых гражданских дронов, чтобы исключить их экспорт для военных целей, говорится в заявлении представителя министерства торговли Китая.
По словам представителя, китайские власти уже оповестили соответствующие страны и регионы о грядущих ограничениях.
"Умеренное расширение Китаем сферы контроля над беспилотниками в этот раз является важной мерой, чтобы продемонстрировать нашу позицию как ответственной большой страны, реализовать глобальные инициативы по безопасности и поддерживать мир во всем мире", - сказал представитель, цитируемый агентством.
Китай - один из крупнейших мировых производителей дронов и экспортирует их на несколько рынков, включая США. Более 50% продающихся в США дронов производятся китайской компанией DJI, и они являются самыми популярными беспилотниками, используемыми службами общественной безопасности.
Отмечается, что компания производит гражданские дроны Mavic, широко применяемые на войне в Украине.
DJI уже заявила, что всегда строго соблюдает законы и правила стран или регионов, в которых она работает, включая нормативные требования Китая по экспортному контролю.
В апреле министерство торговли Китая заявило, что американские и западные СМИ распространяют "необоснованные обвинения" в том, что Китай экспортирует беспилотники для участия в боевых действиях в Украине, добавив, что эти сообщения являются попыткой "очернить" китайские фирмы. Министерство обещало усилить экспортный контроль по дронам.
Частично ограничение экспорта дронов произошло после того, как Китай объявил в июне о контроле за экспортом некоторых металлов, широко используемых в производстве микросхем. После этого США сделали шаги по ограничению доступа Китая к ключевым технологиям, таким как оборудование для производства микросхем.
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Все равно никтотне может проконтролировать чтотони туда гонят вагонами
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І ви тільки уявіть, 33 мільйони, що виділяють на серіали - це близько 100 таких дронів.
Ми закуповуємо їх помаленьку, сьогодні - 24 штуки. Бо є одна величезна проблема - їх дуже важко знайти. Стільки діалогів з інтернет-магазинами та постачальниками, що навіть не уявляєте
Але команда Фонду Порошенка виборола їх, купила, розмитнила, привезла, перепрошила, щоб наші бригади та Національна гвардія отримали їх якнайшвидше. У красунчиків, що за моєю спиною, потужні характеристики. А вони ой як потрібні нашим хлопцям на фронті.
А ми, тим часом, готуємо ще багато іншої техніки до відправки, незабаром побачите 😉