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Новости За рубежом
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Китай (2396) экспорт (841) ограничение (104) дроны (2069)

Китай ограничит экспорт некоторых беспилотников, чтобы их не использовали в военных целях, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай,дрон

Китай с 1 сентября 2023 г. вводит экспортный контроль на некоторые дроны, лазеры и средства связи, заявив, что хочет защитить "национальную безопасность и интересы" на фоне напряженности в отношениях с США относительно доступа к технологиям.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ограничения вводятся на некоторые двигатели для дронов, лазеры, средства связи и системы защиты от дронов. Меры контроля также коснутся некоторых гражданских дронов, чтобы исключить их экспорт для военных целей, говорится в заявлении представителя министерства торговли Китая.

По словам представителя, китайские власти уже оповестили соответствующие страны и регионы о грядущих ограничениях.

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"Умеренное расширение Китаем сферы контроля над беспилотниками в этот раз является важной мерой, чтобы продемонстрировать нашу позицию как ответственной большой страны, реализовать глобальные инициативы по безопасности и поддерживать мир во всем мире", - сказал представитель, цитируемый агентством.

Китай - один из крупнейших мировых производителей дронов и экспортирует их на несколько рынков, включая США. Более 50% продающихся в США дронов производятся китайской компанией DJI, и они являются самыми популярными беспилотниками, используемыми службами общественной безопасности.

Отмечается, что компания производит гражданские дроны Mavic, широко применяемые на войне в Украине.

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DJI уже заявила, что всегда строго соблюдает законы и правила стран или регионов, в которых она работает, включая нормативные требования Китая по экспортному контролю.

В апреле министерство торговли Китая заявило, что американские и западные СМИ распространяют "необоснованные обвинения" в том, что Китай экспортирует беспилотники для участия в боевых действиях в Украине, добавив, что эти сообщения являются попыткой "очернить" китайские фирмы. Министерство обещало усилить экспортный контроль по дронам.

Частично ограничение экспорта дронов произошло после того, как Китай объявил в июне о контроле за экспортом некоторых металлов, широко используемых в производстве микросхем. После этого США сделали шаги по ограничению доступа Китая к ключевым технологиям, таким как оборудование для производства микросхем.
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Топ комментарии
+24
Одним словом прикрывают лавочку для Запада и Украины,а кацапам будут продавать аж бегом
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31.07.2023 15:49
+11
Читай - обмежит для всех кроме росии.
Все равно никтотне может проконтролировать чтотони туда гонят вагонами
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31.07.2023 15:49
+7
А в Батумі більше рашистскіх суден не буде.

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31.07.2023 15:49
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Одним словом прикрывают лавочку для Запада и Украины,а кацапам будут продавать аж бегом
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31.07.2023 15:49 Ответить
100%. Тим більше в них кордон спільний є, ніяких проблем в тиху постачати немає
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31.07.2023 15:50 Ответить
Для всех прикрывают. Китай не хочет ссориться с США.
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31.07.2023 15:52 Ответить
будете казати, що то російські дрони з китайськими написами літатимуть?
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31.07.2023 15:54 Ответить
Китай ще й як хоче, особливо після того, як на днях США підкинуло зброї Тайваню.
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31.07.2023 16:13 Ответить
Ой, та я Вас прошу..! Китайці будуть продавати все це Північній Кореї, Якімсь там Малі чи Танзанії, чи тій самій Вірменії, а так як це не є військовим товаром чи подвійного призначення, то у покупців не буде зобов'язання не постачати товари у треті країни!

"...Армения занимает четвертое место в списке мировых экспортеров полупроводников для оборонной промышленности России, о чем сообщает Azernews со ссылкой на Bloomberg. Ранее министр финансов республики Ваге Ованнисян сообщил, что экспорт из Армении в Россию в 2022 году увеличился на 187% по сравнению с 2021 годом. ..."
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31.07.2023 19:06 Ответить
Нічого дивного. Азіати допомагають азіатам, або: людоїди підтримують людоїдів.
То так було, є і буде.
Генетика - то серйозна наука...
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31.07.2023 16:46 Ответить
А в Батумі більше рашистскіх суден не буде.

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31.07.2023 15:49 Ответить
Не впевнений, бо керівництво Грузії веде саме прорашистську політику і має важелі щоб це втілювати у життя, бо поліція була ж не проти цих суден, а проти тих хто цим незадоволений!
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31.07.2023 15:55 Ответить
Не можуть в Батумі протидіяти протестам, бо, верогідно, треба сили з Тбілісі відволікати.
Сьогодні - більше тисячи протестувальників, 23 затриманих. Якщо наступного разу буде більше, то силовики можуть і не впоратися.

Тому вирішили, що в Батумі з кацапськими круізами буде пауза.
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31.07.2023 16:01 Ответить
Читай - обмежит для всех кроме росии.
Все равно никтотне может проконтролировать чтотони туда гонят вагонами
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31.07.2023 15:49 Ответить
А є дрони які неможливо використовувати у військових цілях, мені здається що будь які можливо пристосувати або для розвідки, або для атаки. Тож якась незрозуміла заява!!!
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31.07.2023 15:53 Ответить
Буде гнати дрони на рашку - може и ми спосудимось на промислове виробництво
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31.07.2023 15:55 Ответить
Хитрі китайці щось вже придумали! Це мабуть вивіска для США, я не я і хата не моя!
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31.07.2023 16:15 Ответить
Україні обмежать

Рашка з обмеженнями змогла в 30 разів більше закупити дронів, ніж Україна у 2023. Тепер різниця буде разів в 300
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31.07.2023 16:16 Ответить
Зараз в Україні безпілотники вже збирають з компонентів - виходить і дешевше і краще ніж покупати готові. Та і спортсмени, які перемагають у гонках дронів навіть не дивляться на готові моделі. І готові дрони можна купувати навіть через росію, якщо там вони будуть доступні і переправляти через Литву, Арменію тощо. Кацапи за гроші готові на все.
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31.07.2023 16:20 Ответить
тепер все піде виключно на паРашу.
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31.07.2023 17:50 Ответить
Верить китайцам, всё равно ,что искать " млечный путь".
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31.07.2023 17:59 Ответить
✈️ В Україні буде створено сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА



✍️ Відповідну угоду сьогодні підписало наше Міністерство оборони з турецькою компанією «BAYKAR MAKINA»
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31.07.2023 19:29 Ответить
А це вже цікаво! Адже це реально - "Центр випробування експериментальних зразків озброєння в бойових умовах"! Кацапи будуть раді!
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31.07.2023 19:44 Ответить
Петро Порошенко
24 крутих пташок загальною вартістю 9 мільйонів гривень готуємо до відправки Збройним Силам України 😉



У світі існує багато дронів: мавіки, аутели, - але кожен військовий знає, що Matrice 30T - це топ серед квадрокоптерів.
І ви тільки уявіть, 33 мільйони, що виділяють на серіали - це близько 100 таких дронів.
Ми закуповуємо їх помаленьку, сьогодні - 24 штуки. Бо є одна величезна проблема - їх дуже важко знайти. Стільки діалогів з інтернет-магазинами та постачальниками, що навіть не уявляєте
Але команда Фонду Порошенка виборола їх, купила, розмитнила, привезла, перепрошила, щоб наші бригади та Національна гвардія отримали їх якнайшвидше. У красунчиків, що за моєю спиною, потужні характеристики. А вони ой як потрібні нашим хлопцям на фронті.
А ми, тим часом, готуємо ще багато іншої техніки до відправки, незабаром побачите 😉
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31.07.2023 19:36 Ответить
скоріш за все китайози обмежать Україну
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31.07.2023 20:25 Ответить
 
 