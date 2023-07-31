Китай ограничит экспорт некоторых беспилотников, чтобы их не использовали в военных целях, - Reuters

Китай с 1 сентября 2023 г. вводит экспортный контроль на некоторые дроны, лазеры и средства связи, заявив, что хочет защитить "национальную безопасность и интересы" на фоне напряженности в отношениях с США относительно доступа к технологиям.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ограничения вводятся на некоторые двигатели для дронов, лазеры, средства связи и системы защиты от дронов. Меры контроля также коснутся некоторых гражданских дронов, чтобы исключить их экспорт для военных целей, говорится в заявлении представителя министерства торговли Китая.

По словам представителя, китайские власти уже оповестили соответствующие страны и регионы о грядущих ограничениях.

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"Умеренное расширение Китаем сферы контроля над беспилотниками в этот раз является важной мерой, чтобы продемонстрировать нашу позицию как ответственной большой страны, реализовать глобальные инициативы по безопасности и поддерживать мир во всем мире", - сказал представитель, цитируемый агентством.

Китай - один из крупнейших мировых производителей дронов и экспортирует их на несколько рынков, включая США. Более 50% продающихся в США дронов производятся китайской компанией DJI, и они являются самыми популярными беспилотниками, используемыми службами общественной безопасности.

Отмечается, что компания производит гражданские дроны Mavic, широко применяемые на войне в Украине.

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DJI уже заявила, что всегда строго соблюдает законы и правила стран или регионов, в которых она работает, включая нормативные требования Китая по экспортному контролю.

В апреле министерство торговли Китая заявило, что американские и западные СМИ распространяют "необоснованные обвинения" в том, что Китай экспортирует беспилотники для участия в боевых действиях в Украине, добавив, что эти сообщения являются попыткой "очернить" китайские фирмы. Министерство обещало усилить экспортный контроль по дронам.

Частично ограничение экспорта дронов произошло после того, как Китай объявил в июне о контроле за экспортом некоторых металлов, широко используемых в производстве микросхем. После этого США сделали шаги по ограничению доступа Китая к ключевым технологиям, таким как оборудование для производства микросхем.