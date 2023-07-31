Упавший вчера под Таганрогом беспилотник принадлежит Минобороны РФ, - росСМИ

Упавший вечером 30 июля под Таганрогом БПЛА принадлежит Министерству обороны России.

Об этом сообщает издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Источники в экстренных службах рассказали СМИ, что беспилотник, упавший вечером 30 июля на хуторе Дарагановка, - это многофункциональный разведывательно-ударный дрон среднего класса "Иноходец-РУ".

Местные власти и Минобороны РФ о принадлежности беспилотника так и не сообщили.

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