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Упавший вчера под Таганрогом беспилотник принадлежит Минобороны РФ, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

россия

Упавший вечером 30 июля под Таганрогом БПЛА принадлежит Министерству обороны России.

Об этом сообщает издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Источники в экстренных службах рассказали СМИ, что беспилотник, упавший вечером 30 июля на хуторе Дарагановка, - это многофункциональный разведывательно-ударный дрон среднего класса "Иноходец-РУ".

Местные власти и Минобороны РФ о принадлежности беспилотника так и не сообщили.

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Топ комментарии
+12
Рукожопі кацапи, більше пускайте дрони по своїх,швидше закінчиться війна в Україні і перейде до вас! Слава Україні!
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31.07.2023 16:11
+9
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31.07.2023 16:11
+8
Щоби так усі ще кацапські ракети попадали на рфіі! Шланги для гасіння Україна цим пі@арам рашистським забезпечить!
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31.07.2023 16:10
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Щоби так усі ще кацапські ракети попадали на рфіі! Шланги для гасіння Україна цим пі@арам рашистським забезпечить!
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31.07.2023 16:10 Ответить
Рукожопі кацапи, більше пускайте дрони по своїх,швидше закінчиться війна в Україні і перейде до вас! Слава Україні!
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31.07.2023 16:11 Ответить
Героям слава !!
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31.07.2023 18:49 Ответить
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31.07.2023 16:11 Ответить
"Инородец-РУ".
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31.07.2023 16:11 Ответить
Вот не сомневался ни секунды.
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31.07.2023 16:13 Ответить
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31.07.2023 16:18 Ответить
Русскій житєль русскай Якутіі виліпіл із русскава навоза русскую ракєту.
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31.07.2023 16:33 Ответить
работайтє, братья
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31.07.2023 16:20 Ответить
"Иноходец-РУ" - разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, имеет два двигателя. максимальная взлетная масса аппарата - 2 тонны
максимальная боевая нагрузка - 300 кг
крейсерская скорость - 180 км/ч
продолжительность полета - до 20 часов,
боевой радиус применения - 1 000 км.
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31.07.2023 16:29 Ответить
это он упал ?
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31.07.2023 16:47 Ответить
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31.07.2023 16:33 Ответить
ибо не зхх к подворотне таскатцо
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31.07.2023 17:41 Ответить
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31.07.2023 16:36 Ответить
какая страна - такие и беспилотники
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31.07.2023 16:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MoOsspWd3oI
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31.07.2023 17:02 Ответить
***** ту мокшу аленя мо,что сваих бомбит.
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31.07.2023 17:40 Ответить
 
 