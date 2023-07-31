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Упавший вчера под Таганрогом беспилотник принадлежит Минобороны РФ, - росСМИ
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Упавший вечером 30 июля под Таганрогом БПЛА принадлежит Министерству обороны России.
Об этом сообщает издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Источники в экстренных службах рассказали СМИ, что беспилотник, упавший вечером 30 июля на хуторе Дарагановка, - это многофункциональный разведывательно-ударный дрон среднего класса "Иноходец-РУ".
Местные власти и Минобороны РФ о принадлежности беспилотника так и не сообщили.
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максимальная боевая нагрузка - 300 кг
крейсерская скорость - 180 км/ч
продолжительность полета - до 20 часов,
боевой радиус применения - 1 000 км.