Массированные обстрелы Херсона: двое погибших, среди раненых - четверо волонтеров и ребенок. ФОТО
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В Херсоне из-за массированных обстрелов растет количество пострадавших, правоохранители документируют последствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 31 июля около 11.00 российские войска обстреляли жилой микрорайон города Херсона. Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина, в момент обстрела передвигавшийся на автомобиле по одной из улиц.
Также утром оккупанты ударили по центру города. В результате погиб работник коммунального предприятия, еще четверо его коллег получили ранения.
По состоянию на 15:30 в результате обстрелов областного центра травмированы по меньшей мере 10 гражданских лиц. Среди раненых - четверо волонтеров и несовершеннолетний мальчик.
Обстрелы продолжаются.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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