РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4529 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
1 146 7
Минобороны (8220) ремонт (1150) Турция (3229) Байрактар (137)

Турецкая компания Baykar Makina построит в Украине сервисный центр по ремонту дронов, уже заключили договор с Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

минобороны, байрактор, турция

Между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Baykar Makina заключен договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Это сделано для развития соглашения между правительствами Украины и Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, пишет Цензор.НЕТ.

В Минобороны отмечают, что этот шаг существенно усилит сотрудничество двух стран в оборонной сфере, станет весомым вкладом в усиление украинских оборонных возможностей и приблизит победу Украины.

"Благодарим Правительство и турецкий народ за мощную поддержку нашего государства. Помощь Турции для Украины во время полномасштабной войны, безусловно, бесценна. Отдельная благодарность компании BAYKAR за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией. Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Но мы движемся вперед и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу для нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр", - сказал государственный секретарь украинского оборонного ведомства Константин Ващенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны согласовало место для центра обслуживания Bayraktar

Он также добавил, что сегодня политика украинского оборонного ведомства направлена на усиление собственных возможностей ремонта военной техники.

"Это касается не только беспилотников. Это касается и тяжелой бронетехники, других средств ведения боя. Мы понимаем, что нам нужно развивать собственную инфраструктуру, создавать собственные рабочие места, обучать наш собственный персонал для того, чтобы даже после победы мы имели возможность быть максимально эффективными и использовали имеющиеся ресурсы для поддержки обороноспособности государства на должном уровне", - добавил Ващенко.

Турецкая компания Baykar Makina построит в Украине сервисный центр по ремонту дронов, уже заключили договор с Минобороны 01
Турецкая компания Baykar Makina построит в Украине сервисный центр по ремонту дронов, уже заключили договор с Минобороны 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
запасаємось попкорном і спостерігаємо як зелене лайно все це завалить
показать весь комментарий
31.07.2023 18:08 Ответить
Вже завалили. Бо землю під Києвом під цей завод ще до повномасштабної виділили...
показать весь комментарий
01.08.2023 04:41 Ответить
А де ж давно анаонсований завод по виробництву дронів? Не бачу.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:23 Ответить
А де ж завод,з виробництва?Це тільки майстерня з обслуговування...тільки чого?В нас щось залишилось?Покажіть ефективність.Знаю скільки було байрактарів,і бачив відео з враженнями з них,не співставно.Байрактар більше 4міл а ціль на 2мільйони.Не ефективно в повномасштабній війні.При тому FPV за 400 доларів знищує той самий танк за 2 мільйонів Дол.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:25 Ответить
Это должно было быть сделано еще до войны! Дроны покупали, сразу надо было договариваться и о сервисном центре!
показать весь комментарий
31.07.2023 19:00 Ответить
Неужели с нашими мародерами и договорились? Сошлись в размере отката?😁
показать весь комментарий
31.07.2023 19:34 Ответить
Дякуємо сусідам за допомогу!!
Хоть би рішали не нагадили, як попередні від «нужних людей»…
Слава Україні!!
показать весь комментарий
31.07.2023 19:57 Ответить
 
 