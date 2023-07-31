Мама и ее десятилетняя дочь погибли вследствие российского удара по Кривому Рогу. ФОТО

Вследствие ракетной атаки по Кривому Рогу, которую россияне совершили утром, погибла женщина и ее десятилетняя дочь.

Об этом сообщила волонтер Мария Барабаш, передает Цензор.НЕТ.

"Мама и ее десятилетняя дочь погибли в результате удара российских уродов в Кривом Роге. Всего 5 погибших.

И после этого пилот, убивший детей и взрослых без сожаления, поедет в свой дом и к своей семье. Там будет рассказывать, как он по-геройски убивает врагов россии, и все будут говорить, что у нас папа молодец.

А через некоторое время снова полетит убивать. Знает ли он результат своих действий? Конечно, да. Или раскаивается? Нет.

Находит оправдание: "Так нужно. Я всего лишь выполняю приказ. Они сами виноваты".

Каждого мерзавца найдет свое наказание", - сообщила она.

Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Пока известно о пяти погибших и 64 раненых.