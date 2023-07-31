Мама и ее десятилетняя дочь погибли вследствие российского удара по Кривому Рогу. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вследствие ракетной атаки по Кривому Рогу, которую россияне совершили утром, погибла женщина и ее десятилетняя дочь.
Об этом сообщила волонтер Мария Барабаш, передает Цензор.НЕТ.
"Мама и ее десятилетняя дочь погибли в результате удара российских уродов в Кривом Роге. Всего 5 погибших.
И после этого пилот, убивший детей и взрослых без сожаления, поедет в свой дом и к своей семье. Там будет рассказывать, как он по-геройски убивает врагов россии, и все будут говорить, что у нас папа молодец.
А через некоторое время снова полетит убивать. Знает ли он результат своих действий? Конечно, да. Или раскаивается? Нет.
Находит оправдание: "Так нужно. Я всего лишь выполняю приказ. Они сами виноваты".
Каждого мерзавца найдет свое наказание", - сообщила она.
Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Пока известно о пяти погибших и 64 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Не забувай дякувати неАмазону.
"Якби у вас була можливість реалізувати одну свою інтимну фантазію, то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?"
Чи будуть завтра в європейських газетах фотографії мами та її дочки? Чи вийдуть переселенки, що пригрілися в Європі, яким нічого робити, туди, до посольств РФ, чи пройде хоч один мітинг, чи відправлять ці фотографії рф - міністрам, пропагандистам, чиновникам, їх жінкам-дітям?
Одних хоронять, другі каву п'ють
"Российские УРОДЫ" - это единственно правильный термин для обозначения агрессоров.
А ведь очень часто пишут "российские ВОЙСКА" , "российская армия" нанесли ракетный удар по Одессе.
Какие это "войска" , какая к чорту "армия" ? ! Это уроды и подонки.
https://youtu.be/UcdUwahSM5o
на дві нацистки чи бандерівки стало меньше
ботексний плєшивий маразматик
про які перемовини натякають в світі???
він сатана
як що існує чорт, то це самн путін