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Кривой Рог (1126) обстрел (20085) жертвы (1540)

Мама и ее десятилетняя дочь погибли вследствие российского удара по Кривому Рогу. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вследствие ракетной атаки по Кривому Рогу, которую россияне совершили утром, погибла женщина и ее десятилетняя дочь.

Об этом сообщила волонтер Мария Барабаш, передает Цензор.НЕТ.

"Мама и ее десятилетняя дочь погибли в результате удара российских уродов в Кривом Роге. Всего 5 погибших.

И после этого пилот, убивший детей и взрослых без сожаления, поедет в свой дом и к своей семье. Там будет рассказывать, как он по-геройски убивает врагов россии, и все будут говорить, что у нас папа молодец.

А через некоторое время снова полетит убивать. Знает ли он результат своих действий? Конечно, да. Или раскаивается? Нет.

Находит оправдание: "Так нужно. Я всего лишь выполняю приказ. Они сами виноваты".

Каждого мерзавца найдет свое наказание", - сообщила она.

Мама и ее десятилетняя дочь погибли вследствие российского удара по Кривому Рогу 01

Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Пока известно о пяти погибших и 64 раненых.
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Топ комментарии
+53
Де ті західні "партнери", які примушують українських спортсменів тиснути руку посібникам вбивць на гвалтівників?
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31.07.2023 17:48
+35
Там нація чікатіл. Вбиті діти їх заводять...
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31.07.2023 17:59
+22
Залишається рашо-мразям ще заспокоїти себе тим, що мама з донькою були нацистами... ну щоб остаточно поховати якісь залишки докорів сумління... і можна скотам спати спокійно..
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31.07.2023 17:46
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Залишається рашо-мразям ще заспокоїти себе тим, що мама з донькою були нацистами... ну щоб остаточно поховати якісь залишки докорів сумління... і можна скотам спати спокійно..
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31.07.2023 17:46 Ответить
Там нація чікатіл. Вбиті діти їх заводять...
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31.07.2023 17:59 Ответить
Де ті західні "партнери", які примушують українських спортсменів тиснути руку посібникам вбивць на гвалтівників?
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31.07.2023 17:48 Ответить
Где-где...в гнезде!!

Не забувай дякувати неАмазону.
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31.07.2023 19:02 Ответить
Там где Леопарды, там где обучение наших пилотов та Ф-16, там, где Гепарды, там, где Пэтриоты. Где дебилы, выбравшие это зеленое наркоманское недоразумение? Напомнить как истерзанный Мариуполь голосовал на президентских выборах в 19 году?
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31.07.2023 19:32 Ответить
Керівник федерації фехтування Алішер Усманов, російський олігарх.
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01.08.2023 00:10 Ответить
Щодо того, що кожного окремого мерзотника найде своя кара, то тут я не згоден. Відповідальність колективна і несе її хоругвеносний російський народ і держава мордор. Тобто любий рашен-нацист є законною ціллю, а расейська держава має оплачувати системні вбивства, розрушення міст, грабежі, фінансово та терріторіями.
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31.07.2023 18:02 Ответить
Інтернет-мем:
"Якби у вас була можливість реалізувати одну свою інтимну фантазію, то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?"
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31.07.2023 18:51 Ответить
Вічна пам"ять. Шкода, що такі молоді гинуть. 🙏😰😪
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31.07.2023 18:06 Ответить
Ми не нація терпіл! Обстріли України російською ********* припиняться тільки після дзеркального знищення ракетами їх міст разом з мамами та дочками! Вони тільки силу розуміють, тільки так розуміють потяг до миру - коли їм в писок потужно прилітає! Вони так зроблені!
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31.07.2023 18:17 Ответить
Нехай липше прилітає по їхніх військових об'єктах, так збережеться життя наших громадян, як військових так і цивільних.
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31.07.2023 18:25 Ответить
Ось так рашиські чорти воюють з дітьми і жінками ,до речі сьогодні ООН за наполяганям рф мають розглядати про терористичні акти з боку України ,тобто вбивці хочуть нас засудити тому що не здоємось.
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31.07.2023 18:42 Ответить
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31.07.2023 18:53 Ответить
Мама і десятирічна дочка мають імена? Завтра родичі поховають і все. Нас не залякати! А чому не "росія, ти - кат, ти маєш за це відповісти!"
Чи будуть завтра в європейських газетах фотографії мами та її дочки? Чи вийдуть переселенки, що пригрілися в Європі, яким нічого робити, туди, до посольств РФ, чи пройде хоч один мітинг, чи відправлять ці фотографії рф - міністрам, пропагандистам, чиновникам, їх жінкам-дітям?
Одних хоронять, другі каву п'ють
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31.07.2023 18:55 Ответить
Це вже країна терорист чи ще ні
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31.07.2023 18:56 Ответить
"Мама и ее десятилетняя дочь погибли в результате удара российских уродов в Кривом Роге. Всего 5 погибших."

"Российские УРОДЫ" - это единственно правильный термин для обозначения агрессоров.

А ведь очень часто пишут "российские ВОЙСКА" , "российская армия" нанесли ракетный удар по Одессе.

Какие это "войска" , какая к чорту "армия" ? ! Это уроды и подонки.
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01.08.2023 00:57 Ответить
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31.07.2023 19:10 Ответить
Країна-терорист!
https://youtu.be/UcdUwahSM5o
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31.07.2023 19:11 Ответить
************ ви проклятi вже всiм свiтом, горiть вам уродам в аду!
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31.07.2023 19:13 Ответить
От і обірвалася ниточка чийогось продовження роду, сім'ї...
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31.07.2023 19:20 Ответить
на росіщині не люди там орки це ворог відповідати потрібно аналогічно жорстко без будь якої жалості
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31.07.2023 19:20 Ответить
Кари, московітам ***** та їх сраколизам в Україні!! Страшної КАРИ!
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31.07.2023 19:24 Ответить
спасибі тобі,дорогий наш австрійський брате! памперсом запасся? гляди там щоб від гніву у тебе дно не прорвало! диван в тебе лише один?
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31.07.2023 19:31 Ответить
У відповідь на цю атаку,наше таємниче і всемогутнє ГУР нанесе удар БПЛА по черговому недобудованому офісу або по напівпорожньому складу жіночих трусів!! Ворог за все відповість!! За все заплатить!!
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31.07.2023 19:29 Ответить
І нащо ти копіпастиш це у двох паралельних темах про Кривий Ріг, боте ?
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31.07.2023 23:09 Ответить
***** буде спати добре
на дві нацистки чи бандерівки стало меньше
ботексний плєшивий маразматик
про які перемовини натякають в світі???
він сатана
як що існує чорт, то це самн путін
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31.07.2023 21:23 Ответить
і пЄрвіЙ кАналь це звісно ж мосКАЛям не покаже....
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31.07.2023 21:41 Ответить
 
 