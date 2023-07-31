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За 9 дней оккупанты уничтожили примерно 180 тыс. тонн украинского зерна, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За первые девять дней после выхода из "зернового соглашения" Россия обстрелами уничтожила около 180 тысяч тонн украинского зерна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства иностранных дел Украины.
"После выхода из "зернового соглашения" Россия совершила очередную серию военных преступлений, обстреляв украинские портовые города и зерновые склады", - говорится в сообщении.
За первые девять дней оккупанты:
- повредили 26 объектов портовой инфраструктуры Украины;
- повредили 5 гражданских судов;
- уничтожили около 180 тыс. тонн украинского зерна.
"Мы должны остановить российские "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", - подчеркнули в МИД.
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