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Новости Война в Украине
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зерно (995) МИД (6653)

За 9 дней оккупанты уничтожили примерно 180 тыс. тонн украинского зерна, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

За первые девять дней после выхода из "зернового соглашения" Россия обстрелами уничтожила около 180 тысяч тонн украинского зерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства иностранных дел Украины.

"После выхода из "зернового соглашения" Россия совершила очередную серию военных преступлений, обстреляв украинские портовые города и зерновые склады", - говорится в сообщении.

За первые девять дней оккупанты:

  • повредили 26 объектов портовой инфраструктуры Украины;
  • повредили 5 гражданских судов;
  • уничтожили около 180 тыс. тонн украинского зерна.

"Мы должны остановить российские "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", - подчеркнули в МИД.

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Це малоймовірно. Бо щоб знищити 35тис тонн зерна якщо це не соняшник то треба знищити під 0. Елеватор який містить 35ти тонн зерна. Зерно так просто не горить. Кажу як працівник елеватору. Зерно швидше загине якщо його залити водою і то його можна просушити
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31.07.2023 18:28 Ответить
..."знищене зерно" гетьманцеви-арахніди-дермакі продадуть по своїх схемах
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31.07.2023 18:31 Ответить
Оце вже більш ймовірно
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31.07.2023 18:40 Ответить
Російську блокаду українських портів прорвано

Перші кораблі вже йдуть у наші порти. Корабель під ізраїльським прапором йде першим

Американські безпілотники стежать за обстановкою

Рашисти, що з ******?
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31.07.2023 18:36 Ответить
Не перші кораблі, а перший корабель. Ще є 4 кораблі, які прямують за цим кораблем, але вони не перетнули критичну точки.

А взагалі, висновки про рашистське ***** зробимо, коли пройде трохи часу (тиждень чи місяць).
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31.07.2023 18:48 Ответить
То це ми мусимо зупинити ''глобальні голодні ігри"? У світі є ''глобалісти'' які цим переймаються, отож нехай вони ідуть до *уйла зад йому лижуть чи в стіну головою його б'ють, чи кувалдою його б'ють -нехай вони добиваються. В Україні зараз більші проблеми аніж зерно для тих хто *уйла підтримує!
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31.07.2023 18:40 Ответить
Зараз індуси забороняють експорт рису, це може спровокувати не аби яку продовольчу кризу в Азії і в світі. Слідом за нафтою можуть злетіти до небес і ціни на продовольство. Слідом за країною бензоколонкою індуси вирішили стати країною зерносховищем і наваритися, штучно піднявши ціни на продовольство. І коли азіати будуть голодувати чи все проїдати, то можна добряче підставити ху#ла, який спалює золоте у майбутньому зерно.
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31.07.2023 18:46 Ответить
Ох уж ці псевдоукраїнські миші, 180тис.тон строчити, а весь зелений послід на офшори вивести)
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01.08.2023 11:00 Ответить
 
 