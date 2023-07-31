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Зеленский (16498) порт (678) Путин (29846)

Зеленский: Путин не может оккупировать украинские порты. Мы просто потопим весь его флот

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Россия не способна оккупировать украинские порты, поэтому наносит по ним террористические удары.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью бразильскому журналисту, передает Цензор.НЕТ.

"Это адекватно, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (Путин. – Ред.) не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется", - подчеркнул он.

Читайте также: Россия пытается фактически блокировать украинские порты, не вводя блокаду официально, - ISW

"То есть это не военная цель. Он стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру… И здесь вы должны ответить себе на вопрос: для чего? Это не о зерне. (Это. – Ред.) терроризм, террористический акт, терроризировать население..." - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Путин неадекватный человек, и большая часть мира также движется к этому пониманию.
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Топ комментарии
+33
Де дроны для армії ,**** зелена? ,,, Боже як я ненавиджу цього дешевого актора-підріота
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31.07.2023 18:37
+30
Бла-бла. А що зараз не дає топити, д'єрмак, зернові договорняки, оманські договорняки? Чи просто тупо немає чим топити, а тим що дають союзники не дозволяють туди лупити!
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31.07.2023 18:35
+29
"Ми просто потопимо весь його флот"... тільки от забув поточнити, що ракетами Кривавого Пастора та Пороха (які зелені максимально гальмували), разом зі зброєю союзників
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31.07.2023 18:36
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Бла-бла. А що зараз не дає топити, д'єрмак, зернові договорняки, оманські договорняки? Чи просто тупо немає чим топити, а тим що дають союзники не дозволяють туди лупити!
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31.07.2023 18:35 Ответить
Після крейсеру масква кацапські корита тримаються подалі, за зоною ураження. Як спробують підійти до портів-то потоплять.
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31.07.2023 18:42 Ответить
голос розуму тут не проб'ється скрізь туман хейту...
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31.07.2023 18:50 Ответить
Люди звикли читати заголовки, а сам текст не читають. Написано ж : Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько". Розумні люди розуміють, що якщо якесь бидло дістає тебе образами з відстані 10 метрів, то ти до його хлебала своїми кулаками аж ніяк не дістанеш. Ближче воно не підійде, якщо відчуватиме загрозу. У разі серйозної загрози просто втече ще далі. А от у ближній сутичці може отримати п#здюлів, ще й яких.
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31.07.2023 19:02 Ответить
я навіть більше скажу: читання заголовків не змушує включати мізки, бо більщість, враховуючи сенс дописів, вважає що Залужний під п'ятою Зєлі...
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31.07.2023 19:07 Ответить
А якщо у бидла є пістолет, то навіщо йому наближатися до вас ближче чим на 10 метрів?
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31.07.2023 19:32 Ответить
Бидло з пістолетом може наближатися до вас для пограбування, думаючи що ви без зброї. А якщо знатиме, що у вас-тільки ніж, звичайно, що може погрожувати пістолетом здалеку. Саме так кацапи і роблять зараз. А спробують наблизитися ближче, "на відстань ножа" (наприклад, для висадки десанту, як мріють усі пропагандони кацапії)-вигребуть.
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31.07.2023 20:41 Ответить
"Відстань ножа", погрожувати пистолетом... Здається Ви передивилися бойовиків. )
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31.07.2023 21:57 Ответить
Настільки передивився, що знаю особисто, як бидло реагує навіть на пересмикування затвору, чого воно не очікувало. Стосовно ножа та кацапських корит, якщо не зрозуміло, це-фігурально, чи як там правильно казати. Якщо буквально-то запитайте того ж Стерненка, що може зробити людина з ножем проти нападника з вогнепальною зброєю, у ближньому бою, і де зараз той один з нападників на нього, за що Стерненка досі таскають по судах. Кацапи завжди мають пам'ятати, що українці-це сила, і в ближному бою вони (кацапи) завжди отримають п#здюлів. Прийде час-і у дальному-також.
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31.07.2023 22:49 Ответить
Вот это главком (!!) , вот это НАПОЛЕОН (!!) Все таки мудрый у нас народ , выбрали ДОСТОЙНЕЙШЕГО !!!
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01.08.2023 11:23 Ответить
Це стало зрозуміло вже давно.А у президента більше ніяких справ нема,окрім,як говорити очивидні речі,відомі всім?
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31.07.2023 18:53 Ответить
Судячи з коментів-це зрозуміло якраз таки не усім. Та й говорити подібні речі-це якраз частина його робити.
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31.07.2023 19:09 Ответить
Вже є чим? Так чого ж ждемо?
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31.07.2023 18:36 Ответить
Коли Люся з гранатометом із-за штори вилізе.
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31.07.2023 19:08 Ответить
"Ми просто потопимо весь його флот"... тільки от забув поточнити, що ракетами Кривавого Пастора та Пороха (які зелені максимально гальмували), разом зі зброєю союзників
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31.07.2023 18:36 Ответить
Так уже -- тільки чим топити
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31.07.2023 18:36 Ответить
От тільки не кажіть що асфальтом
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01.08.2023 00:12 Ответить
Походу что то начал принимать тяжелее кокса
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31.07.2023 18:37 Ответить
Наверное осилил три дорожки за утренним кофе
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31.07.2023 18:39 Ответить
Тут похоже сразу 4 дорожки в ход пошли.
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31.07.2023 18:54 Ответить
Де дроны для армії ,**** зелена? ,,, Боже як я ненавиджу цього дешевого актора-підріота
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31.07.2023 18:37 Ответить
Так топи, хватит варнякать, больше конкретики.
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31.07.2023 18:38 Ответить
Еще рабочий день не закончился у бонапарта,должен еще выйти сегодня видосик
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31.07.2023 18:39 Ответить
ми ?

подоляка з єрмаком? чи ми наполєон бонапарт?
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31.07.2023 18:42 Ответить
Зєля, порада: весь флот найкраще топити кусками асфальту. У тебе вийде. Просто треба сильніше розмахнутися. Юзік навчить як.
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31.07.2023 18:43 Ответить
А єслі не папробуєт,ні патопім,так і будім тірпіламі.
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31.07.2023 18:45 Ответить
Як ви не любите президента.Чого ви...йому найважче.Але це не точно....Якщо серйозно,коли говорить Зеленський,мене коробить...не знаю чому.Якась в нього манера,подача....мене нудить,чути цей голос....Вибачте.
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31.07.2023 18:46 Ответить
не дивився жодного його фільму...жодного шоу...голос ріже вуха))
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31.07.2023 18:52 Ответить
Не вибачайтесь, то нормальна реакція організму.
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31.07.2023 19:04 Ответить
Зевиродок навіть не говорить, гундосить як і всі наркомани
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31.07.2023 19:05 Ответить
Найважче???Коли відповідальний презідент,думаючий.При цьому не порушуючи Констітуцію,закриваючи телеканали(скіки його не просили)і домовляючи як політичний діяч з такоми кадрами шо рядом с...ть не сядиш для того щоб населення не відчувало війни відсутність ел.енергій,води,опалення і робивше все мжливе щоб не було кілька сот тисяч жертв і біженців,розбитих міст і сел-посивів.А як виглядає теперішній після 1,5 ораку повномаштабной війни.Порівняйте.
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31.07.2023 19:42 Ответить
Та не вибачайтеся, ви не один.
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31.07.2023 21:42 Ответить
Ой, ні. То було щось серйозніше.
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31.07.2023 19:11 Ответить
Зеля, а ти адекватний? Тебе ж попереджали про напад, а ти на шашлики запрошував ...я вже не кажу про твоє оточення. Висновок: неадекватні вибрали неадекватного під час війни ...
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31.07.2023 18:52 Ответить
Нагадало байку осені 2022: якщо москва завдасть удару по Києву, ми завдамо удару у відповідь.

p.s. Символічні атаки на москву з 0 військовим ефектом та майже 0 політичним ефектом не рахуються.
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31.07.2023 18:52 Ответить
Меньше слов! Больше дела!
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31.07.2023 18:54 Ответить
ну а нахіба куйлу їх окуповувати і недобитками свого флоту ризикувати? вони просто знищать ці порти ракетами. зараз в першу чергу нам потрібне прикриття наших портів засобами ППО і ПРО, щоб зберегти інфраструктуру.
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31.07.2023 18:55 Ответить
Типова лексика наркомана. Читати принаймні дуже складно це все🤦‍♂️
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31.07.2023 18:56 Ответить
Та й слухати теж. Голохвастов поруч з Боневтіком виглядає Цицероном.
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31.07.2023 19:12 Ответить
годі базікати терміново топити
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31.07.2023 18:57 Ответить
Це наш президент, подобається це комусь, чи не подобається.треба мати повагу.
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31.07.2023 19:03 Ответить
Чому воно не мало поваги ні до народу України ні до Порошенка? Презідент дбає про свій народ, а не ******* країну
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31.07.2023 19:09 Ответить
Почему это не было видно руководителям государства с 2019 до 2022г.? А президенту надо научится относится к народу Украины с уважением.
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31.07.2023 19:12 Ответить
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31.07.2023 19:19 Ответить
Ні, нехай підійде поближче і ми його закидаємо асфалтом з катапульп !
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31.07.2023 19:37 Ответить
А катапульти де візьмемо?
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31.07.2023 20:20 Ответить
напевно, відстань до кораблів, які не підходять до нашого узбережжя. А в бухтах Севастополя - ще й додаткове наземне ппо.
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31.07.2023 21:27 Ответить
"Тими "Нептунами", поставки яких у війська були нами зупинені в 2019, і які чудом не зірвали по наказу ОПи після вторгнення!". Правда?
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31.07.2023 19:32 Ответить
На кожному причалі поставимо катапульту і кидатимемо в них асфальтом.
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31.07.2023 19:35 Ответить
А розумний...Аж страшно!! Йому так ніхто і не розтолкував,що їм не треба захоплювати наші порти,вони просто будуть їх невпинно обстрілювати і каиеня на камені не залишать! Хоч,хто йому розкаже,розпіарені гінденбурги не набагато розумніші.... Коротше,73%-й нарід своє заслужив,нарід гине під обстрілами в Кр.Розі,а батьки мудрого наполеончика,давно в Ізраїль тю-тю.....
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31.07.2023 19:45 Ответить
Будемо бамбіть,чи шо?
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31.07.2023 20:35 Ответить
Боже, яке ж воно жалюгідне. Ти не пи.ди, а топи! Балабол.
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31.07.2023 20:54 Ответить
Та вдягніть, нарешті, намордник цьому безмозглому долбойобу!
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31.07.2023 21:13 Ответить
аякже, асфальтом і шашликами потопимо весь ворожий флот
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31.07.2023 21:34 Ответить
Чого чекаємо?Ми дочекались що вони збудували за 1,5 роки новий корвет з калібрами який лупить тепер по нам.Може потопити хоть лайно яке лупе по нам калібрами?
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31.07.2023 21:58 Ответить
 
 