Зеленский: Путин не может оккупировать украинские порты. Мы просто потопим весь его флот

Россия не способна оккупировать украинские порты, поэтому наносит по ним террористические удары.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью бразильскому журналисту, передает Цензор.НЕТ.

"Это адекватно, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (Путин. – Ред.) не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется", - подчеркнул он.

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"То есть это не военная цель. Он стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру… И здесь вы должны ответить себе на вопрос: для чего? Это не о зерне. (Это. – Ред.) терроризм, террористический акт, терроризировать население..." - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Путин неадекватный человек, и большая часть мира также движется к этому пониманию.