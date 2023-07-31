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Лубинец обратился в ООН, чтобы получить от России списки депортированных детей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к специальному представителю Генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Виргинии Гамбе с просьбой о помощи в получении от российской стороны списков депортированных украинских детей.

Об этом Лубинец сообщил на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ. 

"В cвоем докладе уполномоченная по правам ребенка Российской Федерации (Мария Львова-Белова. – Ред.) сообщает, что Россия за 2022 год вывезла с Украины более 700 тысяч украинских детей", – отметил он.

Как подчеркивает Лубинец, под видом "добрых дел", эвакуации или отдыха Россия вывозит украинских детей на свою территорию или территорию временно оккупированного Крыма.

"Призываю международное сообщество обратить внимание на преступления, которые Россия постоянно предпринимает в отношении украинских детей, и принять неотложные меры для пресечения грубых нарушений норм международного права. Также призываю содействовать возвращению всех детей на территорию Украины", - написал Лубинец.

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Как сообщил Лубинец, он обратился к специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Виргинии Гамбе с просьбой о помощи в получении от российской стороны списков депортированных украинских детей и передачи их Украине.

"Мы будем работать, пока не вернем каждого ребенка домой, а для украинских детей дом – Украина", - резюмировал он.

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Напомним, уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова в отчете заявила, що россияне с начала полномасштабной войны депортировали более 700 тысяч детей из Украины на территорию России.
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Це все одно що звернутись у "Спортлото" або "Лігу сексуальних реформ"
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31.07.2023 19:03 Ответить
Что можно сказать о организации, если один из её членов является террористом? Только то, что эта организация является частью терроризма!
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31.07.2023 19:04 Ответить
Не простим членом а постійним Ради Безпеки ООН
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31.07.2023 19:10 Ответить
Тобто Україна не знає сама нічого, а тількі те що терорісти кажуть. Апофіоз зеленої некомпетентності
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31.07.2023 20:29 Ответить
 
 