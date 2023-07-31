Зеленский: Путин не выдержит и 10 лет. Он не та фигура. С Украиной не может произойти то, что с Сирией

Владимир Путин не проживет 10 лет, поэтому Украину не постигнет судьба Сирии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналист напомнил о прокси-войне, которую РФ почти 30 лет ведет в Сирии, и спросил, может ли, по мнению Зеленского, так произойти и с Украиной.

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"Не может. Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он сражается с нами, он не воевал в Сирии. И, хотя там страшные страдания и разрушения, это другая война <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет – это абсолютно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что против Украины воюет вся армия РФ, и ее костяк уже был уничтожен украинскими воинами.

Также Зеленский назвал ошибкой мира, что не было такого единения вокруг сирийской трагедии, как вокруг российско-украинской войны.