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Зеленский: Путин не выдержит и 10 лет. Он не та фигура. С Украиной не может произойти то, что с Сирией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

володимир,зеленський

Владимир Путин не проживет 10 лет, поэтому Украину не постигнет судьба Сирии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналист напомнил о прокси-войне, которую РФ почти 30 лет ведет в Сирии, и спросил, может ли, по мнению Зеленского, так произойти и с Украиной.

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"Не может. Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он сражается с нами, он не воевал в Сирии. И, хотя там страшные страдания и разрушения, это другая война <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет – это абсолютно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что против Украины воюет вся армия РФ, и ее костяк уже был уничтожен украинскими воинами.

Также Зеленский назвал ошибкой мира, что не было такого единения вокруг сирийской трагедии, как вокруг российско-украинской войны.
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Топ комментарии
+48
*****,Вову несет сегодня .Целый день Вова
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31.07.2023 19:04
+38
Тобто, Зеленський ще 10 років планує воювати?
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31.07.2023 19:06
+36
А що ти зробив що б рашиський чорт побоявся нападати на Україну , розмінування і дороги для рашиської техніки ?
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31.07.2023 19:06
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Господи, що воно меле?
Якщо воно попреться на другий термін, Україні хана

Що ж ви, уроди 73% наробили?
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01.08.2023 08:07 Ответить
довго цей цирк буде?
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01.08.2023 08:24 Ответить
Знову за старе- росіяни теж люди , а в усьому винен путін.
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01.08.2023 08:27 Ответить
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01.08.2023 08:29 Ответить
Як можна було вибирати в президенти людину яка каже
"Я вам ничего не должен"?

Може хтось пояснить із тих, хто 73% процентні? Із тих хто ще живий?
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01.08.2023 08:34 Ответить
Вова про вову... усе в Божих руках
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01.08.2023 08:42 Ответить
Одні мольфари..., з кацапськими курсами та "дипломами", як у обдристовича.
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01.08.2023 08:49 Ответить
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01.08.2023 09:03 Ответить
Владимир Зеленский ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.

https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
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01.08.2023 09:18 Ответить
Гидко читати таку маячню від чувака який не "лох" відвів війська,ну щоб моск@лям легше і швидше зайти,і тепер воно пузирики з носу пускає.
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04.08.2023 23:46 Ответить
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