Зеленский: Путин не выдержит и 10 лет. Он не та фигура. С Украиной не может произойти то, что с Сирией
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Владимир Путин не проживет 10 лет, поэтому Украину не постигнет судьба Сирии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Журналист напомнил о прокси-войне, которую РФ почти 30 лет ведет в Сирии, и спросил, может ли, по мнению Зеленского, так произойти и с Украиной.
"Не может. Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он сражается с нами, он не воевал в Сирии. И, хотя там страшные страдания и разрушения, это другая война <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет – это абсолютно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что против Украины воюет вся армия РФ, и ее костяк уже был уничтожен украинскими воинами.
Также Зеленский назвал ошибкой мира, что не было такого единения вокруг сирийской трагедии, как вокруг российско-украинской войны.
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Якщо воно попреться на другий термін, Україні хана
Що ж ви, уроди 73% наробили?
"Я вам ничего не должен"?
Може хтось пояснить із тих, хто 73% процентні? Із тих хто ще живий?
https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok