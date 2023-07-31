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Новости За рубежом
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Россия продолжает злоупотреблять своей позицией в Совбезе, чтобы врать, отвлекать и вводить в заблуждение, - США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

саха,трина

Делегация США при ООН обвинила Россию в злоупотреблении ею своим постоянным членством в Совбезе.

С соответствующим заявлением выступила в понедельник на заседании СБ ООН представитель делегации США при Организации Трина Саха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия продолжает злоупотреблять своей позицией в Совбезе, чтобы врать, отвлекать и вводить в заблуждение", - подчеркнула представитель США.

Она подчеркнула, что тема, заявленная российской делегацией на созванном ею заседании СБ ООН в понедельник, является "насмешкой" над деятельностью Офиса ООН по противодействию терроризму, представившего свой доклад по ситуации в Украине.

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"Если послушать сделанные сегодня заявления России, можно и сбиться с толку, кто является агрессором, а кто - жертвой", - отметила американский дипломат.

В то же время она подчеркнула: с начала жестокого полномасштабного вторжения РФ в Украину более 140 стран ООН однозначно осудили Россию за ее агрессию и выступили с требованием к РФ вывести свои войска с международно признанной территории Украины. Теперь же, по словам Трины Сахи, россияне пытаются снова использовать свои приемы, чтобы отвлечь внимание ООН от своей же агрессии.

Кроме того, представительница США напомнила, что Кремль в эти выходные снова прибег к безответственной ядерной риторике. Россия заявила о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси, "что только усугубило и без того опасную ситуацию", добавила представитель американской делегации.

"Жалобы России на последствия войны, которую она начала, должны напомнить нам всем простую истину: эта война может закончиться уже сегодня, если Россия выведет свои войска с суверенной территории Украины и положит конец непрекращающимся жестоким нападениям на украинские города и гражданскую инфраструктуру",- подчеркнула она.

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Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты продолжат в полной мере поддерживать оборонные возможности Украины и принципы Устава ООН, заявила представитель США.

Как сообщалось, в понедельник российская делегация в ООН созвала заседание Совета Безопасности по украинскому вопросу. При этом в формулировке темы встречи РФ обвинила Украину в "систематическом использовании террористических методов".
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Топ комментарии
+8
Продовжує. І що?
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31.07.2023 19:26
+8
То відріжте їй те членство. Ви ж усім керуєте.
Чи марсіанське керівництво?
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31.07.2023 19:26
+5
то реформуйте якось вже той Радбез ООН, розширте його кількість членів. право вето взагалі анулуюйте, а приймайте рішення, наприклад, не менше 2/3 від складу Радбезу. чим не варіант? а то якась дичина. право вето у руках країни-терориста. нонсенс.
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31.07.2023 19:27
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Продовжує. І що?
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31.07.2023 19:26 Ответить
і на цьому всьо. глибока стурбованість.
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31.07.2023 19:52 Ответить
То відріжте їй те членство. Ви ж усім керуєте.
Чи марсіанське керівництво?
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31.07.2023 19:26 Ответить
міжнародна політика анархічна. Немає нікого, хто б керував усім-усім.
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31.07.2023 19:33 Ответить
то реформуйте якось вже той Радбез ООН, розширте його кількість членів. право вето взагалі анулуюйте, а приймайте рішення, наприклад, не менше 2/3 від складу Радбезу. чим не варіант? а то якась дичина. право вето у руках країни-терориста. нонсенс.
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31.07.2023 19:27 Ответить
Говорільня
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31.07.2023 19:28 Ответить
Від'єднайте апарат життєзабезпечення від хворого пацієнта на прізвище ООН; з коми він вже ніколи не вийде.
Зайвий раз хочу спитати: а що там робить країна московія, котра там раніше (до 1991 року) не перебувала?
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31.07.2023 19:35 Ответить
А витурити кацапів за порушення слабо?
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31.07.2023 19:35 Ответить
А навіщо Штати видають візи представникам країни-терориста?! Ви там й**нулись?!
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31.07.2023 19:37 Ответить
Внесіть зміни в статут ООН.
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31.07.2023 19:37 Ответить
"Росія продовжує зловживати своєю позицією у Радбезі, щоб брехати"

А в нас що немає нікого, щоб заперечити цю брехню, так щоб раша
заткнулася .
Де наші речники, дипломати, говоруни?
Чи весь час будемо плакати, що росія нас ********?

Звичайно, якщо у нас дипломати спеціалісти по мінєту, то що там говорити? Вони нам нічим не допоможуть.

Росія готується висилає по всьому підкованих геббельсів, які вміють брехати на свою користь, а не скиглити

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31.07.2023 19:45 Ответить
Ай-ай-ай! Ну в ООН на такий випадок є грозна зброя - стурбованість, і суперзброя - глибока стурбованість
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31.07.2023 19:45 Ответить
ООН пороблено....ходять по колу,як навіжені
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31.07.2023 19:46 Ответить
Неожиданно!
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31.07.2023 19:51 Ответить
так робіть щось ! може досить балаканини ?
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31.07.2023 19:59 Ответить
You have no methods against Kostya Saprykin (с) Зараз це звучить і в ООН.
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31.07.2023 20:01 Ответить
Нытики....
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31.07.2023 21:37 Ответить
Ну и спрашивается зачем вы даете визы этим свинособакам.
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31.07.2023 22:19 Ответить
не проте кажуть, ой не про те....про ЗАКОННІСТЬ перебуваня кацапів в Радбезі треба питання підіймати! Під корінь рубати!
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31.07.2023 22:59 Ответить
...гнать сцанной тряпкой мокшанских тварей из Лиги Наций ..
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31.07.2023 23:31 Ответить
 
 