Зеленский: Россия больше не может оккупировать Украину полностью, но может к этому вернуться
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия может попытаться снова оккупировать всю Украину после определенной передышки.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Все их действия на поле боя свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Россия не способна оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. Их желания те же, но глубоко в душе все они уже осознают, что они не способны… Они были способны в начале этой войны. Им казалось, что они [это] сделают", – сказал Зеленский.
Однако, по его словам, украинцы "что-то такое сделали" как внутри государства, так и снаружи, чтобы стать крепче РФ, и теперь россияне понимают, что полная оккупация невозможна.
"Они с этим могут вернуться, к оккупации Украины? Да. Им нужен для этого выдох – да. Им нужно время, чтобы снова накопить силы – да. Им нужно это время, чтобы, накапливая силы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-то в мире – да", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что для реализации таких замыслов нужно будет, чтобы Украина молчала, а этого не произойдет.
"Украина будет действовать <…> Пока мы живы, мы не дадим им стать такими крепкими, как они были", – заверил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Щоб створити сприятливі умови для розвитку наступу російських окупантів на Одесу з подальшим виходом сухопутним шляхом через Вознесенськ на Придністров'я, офіс президента вісім разів виходив на зв'язок із генерал-майором Дмитром Марченком, який тоді командував обороною Миколаєва і вимагав підірвати Варварівський міст.
Обласний центр - Миколаїв на той час уже був заблокований танковими колонами русофашистів на трьох напрямках із чотирьох і через цей міст здійснювалося військове постачання захисникам міста. Одеські волонтери доставляли до Миколаєва противотанкові «їжаки» та питну воду.
Якби генерал виконав цей злочинний наказ, то місто корабелів тоді могло б опинитися в повному оточенні, або як кажуть військові «в котлі». Бідосик не міг вибачити генералу його ініціативу і справа щодо «неякісних» бронежилетів досі не закрита.
- І найстрашніше в цій справі, що ті 16 тисяч бронежилетів, які були заарештовані, і по суті є причиною спору, їх роздали. Їх видали у війська і вони нині захищають наших військових від поранень. І вони тим самим визнали, що не такі вони вже й погані ці бронежилети, якщо вже вони їх видали людям, - констатує Д. Марченко.
Ось і гундосить як може.
Коли голос мільярдера з простого єврейського народу, який захрипшим гугнявим голосом читає у бункері з телесуфлера по складам чужі думки, (це добре помітно по його очах, що бігають), то мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до «мишки, щоб прибрати зображення та звук. Як пояснила на раісіськом ток - шоу «зливной бачок» кремля Ольха Суха беева, блазень «генітальний піаніст», тому что що грав на роялі не руками, а органом, який існує зовсім для інших цілей.
стільки років нас обакрадають і ще досі все не вкрали ) а кожен дирявий депутат навіт сильради норм так наколядував)
а тепер уявіть що все це іде в бюджет і не тільки йде а і цей бюджет потім іде на відповідні цілі і його ніхто не розкрадає!!!!! це космос
поэтому он договаривался с украинским руководством
Эту договоренность организовали путину тогда те люди (Бенет, Абрамович, Резников, Арахамия, ОПУ и пр.) которые собрались тогда 27 марта в Стамбуле
И «мы» их выпустили.
Путин врет, что этого просила украинская сторона, этого просил Путин
Потом эти люди, зайдя с другой стороны, убивали наших
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LEAYZ8JFAF
Може, якщо знову домовиться з нашим руководством
Не вкрали, а заробили!
- У Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми для того, щоб заробити, - сказав голова САП пан Олександр Клименко.
Увага! Українські журналісти, щоб не «підставляти» чиновників Міністерства оборони під статтю Криминального Кодексу крадіжки з бюджету тепер називають «заробити».
В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати
про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.
Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр (оптова ціна дизельного палива в Україні коливається від 32 гривень до 42 гривень за літр), а олію по 111 грн. за кг.