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Зеленский: Россия больше не может оккупировать Украину полностью, но может к этому вернуться

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

володимир,зеленський

Россия может попытаться снова оккупировать всю Украину после определенной передышки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Все их действия на поле боя свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Россия не способна оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. Их желания те же, но глубоко в душе все они уже осознают, что они не способны… Они были способны в начале этой войны. Им казалось, что они [это] сделают", – сказал Зеленский.

Однако, по его словам, украинцы "что-то такое сделали" как внутри государства, так и снаружи, чтобы стать крепче РФ, и теперь россияне понимают, что полная оккупация невозможна.

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"Они с этим могут вернуться, к оккупации Украины? Да. Им нужен для этого выдох – да. Им нужно время, чтобы снова накопить силы – да. Им нужно это время, чтобы, накапливая силы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-то в мире – да", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для реализации таких замыслов нужно будет, чтобы Украина молчала, а этого не произойдет.

"Украина будет действовать <…> Пока мы живы, мы не дадим им стать такими крепкими, как они были", – заверил Зеленский.
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Топ комментарии
+30
Не спроможна, якщо тільки найвеличніший не допоможе, домовленості в Омані ж треба виконувати
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31.07.2023 19:45
+29
Сьогодні у Боневтіка прям Бенефіс, цілий день тільки і чути його гундосе хрипіння
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31.07.2023 19:48
+25
Українці спершу зробили дурість в 2010, а потім в 2019
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31.07.2023 19:48
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Не спроможна, якщо тільки найвеличніший не допоможе, домовленості в Омані ж треба виконувати
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31.07.2023 19:45 Ответить
Це точно, так що краще тебе зразу заспамити.
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31.07.2023 20:02 Ответить
Як Марченко врятував Одесу.

Щоб створити сприятливі умови для розвитку наступу російських окупантів на Одесу з подальшим виходом сухопутним шляхом через Вознесенськ на Придністров'я, офіс президента вісім разів виходив на зв'язок із генерал-майором Дмитром Марченком, який тоді командував обороною Миколаєва і вимагав підірвати Варварівський міст.

Обласний центр - Миколаїв на той час уже був заблокований танковими колонами русофашистів на трьох напрямках із чотирьох і через цей міст здійснювалося військове постачання захисникам міста. Одеські волонтери доставляли до Миколаєва противотанкові «їжаки» та питну воду.

Якби генерал виконав цей злочинний наказ, то місто корабелів тоді могло б опинитися в повному оточенні, або як кажуть військові «в котлі». Бідосик не міг вибачити генералу його ініціативу і справа щодо «неякісних» бронежилетів досі не закрита.

- І найстрашніше в цій справі, що ті 16 тисяч бронежилетів, які були заарештовані, і по суті є причиною спору, їх роздали. Їх видали у війська і вони нині захищають наших військових від поранень. І вони тим самим визнали, що не такі вони вже й погані ці бронежилети, якщо вже вони їх видали людям, - констатує Д. Марченко.
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31.07.2023 21:21 Ответить
Зеля -- нам би іі виперти - а потім в НАТО і гуд баи -- рашка
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31.07.2023 19:46 Ответить
Для чого тут ця маячня????
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31.07.2023 19:46 Ответить
Але ця маячня Зездуна 73%ам таки заходить .
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31.07.2023 19:49 Ответить
На такі висерні вислови колись казали: Ні в склад ні в лад, поцілуй корову в зад.
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31.07.2023 19:57 Ответить
А у тілітралівалімарафонє кажуть що ми вже перемогли !
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31.07.2023 21:28 Ответить
Поток сознания
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31.07.2023 23:05 Ответить
Гей, кацапи! Пора знати, що вам на *** чепкувати!
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31.07.2023 19:47 Ответить
Сьогодні у Боневтіка прям Бенефіс, цілий день тільки і чути його гундосе хрипіння
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31.07.2023 19:48 Ответить
Це мрія кожного артиста. Щоб слухали з ранку до ночі і аплодували.
Ось і гундосить як може.
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31.07.2023 20:01 Ответить
Не обязательно , артисты такие граждане , как все остальные ! СКОЛЬКО АРТИСТОВ НАСТОЯЩИХ Героев в рядах ЗСУ и многие лучшие погибли геройски !
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31.07.2023 20:07 Ответить
особенно с Испании ..))
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31.07.2023 20:27 Ответить
Вася Быколог "Ось і гундосить як може".

Коли голос мільярдера з простого єврейського народу, який захрипшим гугнявим голосом читає у бункері з телесуфлера по складам чужі думки, (це добре помітно по його очах, що бігають), то мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до «мишки, щоб прибрати зображення та звук. Як пояснила на раісіськом ток - шоу «зливной бачок» кремля Ольха Суха беева, блазень «генітальний піаніст», тому что що грав на роялі не руками, а органом, який існує зовсім для інших цілей.
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31.07.2023 21:23 Ответить
Тільки, якщо ти з єрмаком, знову все розмінуєш, порозганяєш армію, і добудуєш кацапам зручні дороги...
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31.07.2023 19:48 Ответить
Українці спершу зробили дурість в 2010, а потім в 2019
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31.07.2023 19:48 Ответить
Дурость была в том что до 10-го и до 19-го не на тех летунов ставку сделали.
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31.07.2023 19:58 Ответить
А у 19 - шикарний вибір, клован- зрадник! Аплодисменти!
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31.07.2023 20:16 Ответить
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31.07.2023 19:48 Ответить
что б этого не было. нам нужны сотни ракет на боевом дежурстве
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31.07.2023 19:51 Ответить
на боевом дежурстве - а запускати їх можна буде, зараз, чи післязавтра ??
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31.07.2023 20:20 Ответить
Друга проблема після війни це корупція ) якщо подолати 2гу проблему то ми станемо безмертні))

стільки років нас обакрадають і ще досі все не вкрали ) а кожен дирявий депутат навіт сильради норм так наколядував)

а тепер уявіть що все це іде в бюджет і не тільки йде а і цей бюджет потім іде на відповідні цілі і його ніхто не розкрадає!!!!! це космос
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31.07.2023 19:53 Ответить
"Капитан очевидность" у головній ролі,як завжди,В.Зеленський.
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31.07.2023 19:53 Ответить
Путину нужно было бежать оттуда, как-то бежать, чтоб его отпустили

поэтому он договаривался с украинским руководством



Эту договоренность организовали путину тогда те люди (Бенет, Абрамович, Резников, Арахамия, ОПУ и пр.) которые собрались тогда 27 марта в Стамбуле

И «мы» их выпустили.

Путин врет, что этого просила украинская сторона, этого просил Путин

Потом эти люди, зайдя с другой стороны, убивали наших
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LEAYZ8JFAF
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31.07.2023 19:53 Ответить
Росія більше не спроможна окупувати Україну повністю, але може до цього повернутися

Може, якщо знову домовиться з нашим руководством
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31.07.2023 19:54 Ответить
Ти, чучело зелене, зі своєю ********* крадіїв і брехунів, не здатне навіть свої ракети виготовити, та срані шахеди скопіювати. Що ти там ще квакаєш? Кацапи перевели усю країну на військові рейки, м'яса в них до фіга, як і совкового мотлоху, а в тебе що? Гола срака та тупі серіальчики? Чи ти справді думаєш, що тобі Захід на тарілочці перемогу піднесе? Так він не зацікавлений в розгрому паРаші і дав це зрозуміти.
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31.07.2023 19:54 Ответить
Захід якраз дуже зацікавлений в розпаді ********** на декілька окремих держав та остаточного знищення ядерної загрози.
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31.07.2023 20:05 Ответить
Він розпаду паРаші боїться, як чуми. Тому й зброю не дає в достатньої кількост, тому й річ веде не про перемогу України і знищення паРаші, а про те, щоб "посадити Україну за стіл переговорів на сильнішій позиції".
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31.07.2023 20:08 Ответить
Можна говорити багато і голосно, а можна діяти без зайвого галасу. Що Захід і робить поступово дегуманізуючи кацапів до тваринного стану. Для цього їм (як і нам, а ми цей етап вже пройшли) потрібно 6-8 років. Якщо війна затягнеться до 2028 населення планети Земля буде вважати кацапів ворогами людства і відкриє "сезон полювання" на всій планеті. Планеті потрібні ресурси, а в москві їх немає - все в колоніях, які мають вийти з федерації і стати незалежними державами.
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31.07.2023 20:46 Ответить
Светлана Круп и, чучело зелене, зі своєю ********* крадіїв...

Не вкрали, а заробили!

- У Міністерстві оборони постійно створюють різні схеми для того, щоб заробити, - сказав голова САП пан Олександр Клименко.

Увага! Українські журналісти, щоб не «підставляти» чиновників Міністерства оборони під статтю Криминального Кодексу крадіжки з бюджету тепер називають «заробити».

В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати

про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг., дизельне пальне по 80 грн. за литр (оптова ціна дизельного палива в Україні коливається від 32 гривень до 42 гривень за літр), а олію по 111 грн. за кг.
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31.07.2023 21:25 Ответить
Що, не вдалось здати всю Україну?
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31.07.2023 19:58 Ответить
Чёт сегодня дофига Президента.
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31.07.2023 20:07 Ответить
Говорити ні про що краще ,чим запропонувати стратегію і викорінити рашиських агентів у владі.
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31.07.2023 20:09 Ответить
Знову пронос
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31.07.2023 20:19 Ответить
навіть Ігнат хоть і не великий фахівець ПЕВЕО , але патякає менше
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31.07.2023 20:29 Ответить
Повернеться в сприятливій для себе ситуації. Коли хтось відкриє шляхи для наступу, роззброїть Армію, і буде народ дурити шашличками.
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31.07.2023 21:21 Ответить
Я не понял главного, нам шашлыки жрать или нет?

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31.07.2023 21:43 Ответить
всмислі? а як же шашликі на майскі?
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31.07.2023 22:45 Ответить
Нострадамус мля!
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01.08.2023 00:09 Ответить
 
 