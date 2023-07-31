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Новости Война в Украине
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Зеленский (16498) ООН (3926)

Зеленский, вероятно, вскоре посетит Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский

Возможно, президент Украины Владимир Зеленский в скором времени посетит Нью-Йорк и выступит на заседании Генассамблеи ООН, где представит украинскую формулу мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В течение недели работы Генассамблеи Зеленский также, как ожидается, примет участие в других встречах. Однако планы поездок еще не утверждены и могут измениться.

Украина настаивает на проведении саммита по мирной формуле во время заседания ООН, однако некоторые ее союзники не хотели бы этого делать из-за "сложной логистики". Некоторые союзники также хотели бы, чтобы к концепции украинской формулы мира присоединилось большее число стран так называемого глобального Юга. Альтернативным вариантом может стать обсуждение в Совете Безопасности вопроса о мире в Украине, добавил собеседник. В таком заседании потенциально могла бы принять участие и Россия.

Кроме того, США могут провести в сентябре заседание Совета безопасности по вопросу защиты детей, приурочив его ко Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа, сообщили собеседники.

Ни Белый дом, ни Офис Президента Украины не стали комментировать эту информацию, добавляет издание.

Читайте также: Зеленский хотел бы встретиться с Лулой да Силва: "Он не может из-за условий безопасности приехать к нам. Хорошо, я приеду к нему"

Напомним, Саудовская Аравия собирается провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30-ти стран.
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Топ комментарии
+14
А за які його заслуги вони йому аплодують стоячи?
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31.07.2023 20:35
+11
А можно там выступит его "двойник" - Порошенко!
Нам хоть не стыдно будет....
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31.07.2023 20:25
+6
Зі своїм шапіто?
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31.07.2023 20:23
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31.07.2023 20:23 Ответить
Зеленському європейські парламенти аплодують стоячи, а Ви все свою пластинку...
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31.07.2023 20:28 Ответить
А за які його заслуги вони йому аплодують стоячи?
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31.07.2023 20:35 Ответить
Вони можливо ще не зовсім розкушали наші релії.. Хоча після Вільнюса більшість таки зрозуміла нашого ясновельможного і бояр. У нього чим гучніші скандали - тим міцніші позиції в першій обоймі. Чим зухваліші діяння - тим ближче до вершин..
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31.07.2023 20:40 Ответить
тільки заЗЕмбовані какієразніци досі не вкурюють, що європейські парламенти аплодують українському народу та нашим збройним силам, а зеленський просто на цьому фоні отримує аплодисменти... і європейські парламентарі чудово розуміють що таке зеленський і чого воно варте, саме тому вони нам кажуть: приберіть нарешті п"яту колону всередині України, перестаньте красти мільярдами під час війни, майте совість...
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31.07.2023 20:52 Ответить
там слово мав Зеленський - йому і аплодували
а Ви вкурюйте що Вам до смаку
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31.07.2023 20:55 Ответить
Тобто в тебе нема навіть версій, за що ж йому могли аплодувати...
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31.07.2023 21:25 Ответить
є дві версії - або в євро парламентах барани або де інде барани

дозвольте публічно не оголошувати мій вибір
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31.07.2023 21:55 Ответить
ваш зеленський і на йолках в крємлє слово мав, він багато де слово мав, бо воно конфєрансьє і якби не перемоги ЗСУ, то йому б не аплодували, а в кращому разі кидали милостиню.
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31.07.2023 22:17 Ответить
він такий мій як і Ваш
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31.07.2023 22:18 Ответить
по-перше, я за це антиукраїнське та антидержавне лайно не голосував, тому воно не мій президент, а по-друге воно лише грає роль президента, а усі функції замість цієї обманки виконує єрмак, про це вже навіть західна преса не криючись пише... тож весь цивілізований світ прекрасно розуміє, хто в Україні воює, хто ворує, а хто лише пикою неголеною торгує...
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31.07.2023 22:26 Ответить
Спочатку Великобританія, тепер Польща, хто наступний вже не приховують своє роздратування зеДебілом і 73% дебілів.
https://censor.net/ua/news/3434538/op_pro_zayavy_z_varshavy_scho_kyyiv_nedostatno_tsinuye_pidtrymku_koly_ukrayina_u_viyini_namagannya_vytorguvaty
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31.07.2023 21:00 Ответить
Аплодували стоячи представнику українського народу, нагадайте, що такого видатного для України зробив Зеленський? Про те, що він не втік не пишіть, я і десятки мільйонів також не втекли.
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31.07.2023 21:36 Ответить
Зі своїм шапіто?
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31.07.2023 20:23 Ответить
А можно там выступит его "двойник" - Порошенко!
Нам хоть не стыдно будет....
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31.07.2023 20:25 Ответить
Та я розумію, що в такому випадку тобі не буде соромно; але є тут такі, яким таки хочеться клоунів, наприклад, Дмитрий Конзерский в 31.07.2023 20:06
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31.07.2023 20:54 Ответить
Иому б вперед проити Крим і Рим -- потім можна і в ООН
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31.07.2023 20:26 Ответить
шефира предъяви миру, эту жертву реформ. а то мир переживает, как там бедная жертва...
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31.07.2023 20:27 Ответить
Це той шо на Бамбасі?
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31.07.2023 20:30 Ответить
Хоче повторити виступ 2014 року?
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31.07.2023 20:40 Ответить
який нью-йорк?той що біля горловки?
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31.07.2023 20:41 Ответить
Туди сьогодні прилетіли дві авіабомби
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31.07.2023 21:35 Ответить
Відвідати ООН - не хитра справа, але чи наголосить за:
- необхідність засудження військових злочинців (про це вряди-годи йдеться), для чого в структурах ООН давно необхідно потрібно було вирішити, яким саме судом судити;
- про імперіалістичну суть лаптєстану з "допотопних" часів, який намагається колонізувати все навкруги себе і поневолити населяючі навколишні землі народи (Україну в т.ч.). Це щоб в світі не було заперечень про необхідність силової ліквідації цього останнього острівця імперіалізму;
- про ідеологічну суть російського імперіалізму - рашизм. Це частково зроблено відповідною Постановою ВР від 02/05.23р., але ж де поширення? де намагання переконати світову спільноту в необхідності сприйняття і розуміння шкідливості (м'яко кажучи) цього явища, необхідності його засудження поряд з чинним засудженням одноутробних явищ нацизму і расизму? От, на останньому самміті НАТО в Вільнюсі - чому про це ЄрЗеисти забули? А без просування в світі розуміння суті і засад касапського імперіалізму пункти вище - недосяжні;
- про необхідність прописаної конструкції перемоги України в цій війні; як штибу Ялти січня 1945року, коли союзники вирішили, що має бути з нацизмом, з гітлеризмом, і якою має переможена Німеччина, і що з ню робити (зокрема, як денацифікувати...).

Можливо, скаже, що неправильно називати чинну війну "конфликт в Украине"; що правильно - "війна касапів проти України з окупацією та односторонньою анексією міжнародно визнаних територій України", але, переживаю, що забуде наголосити на цій істині...
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31.07.2023 20:48 Ответить
Ан Мур Для того, щоб реалізовувати, висвітлене вами, потрібно плекати в нас українську думку, а в інших країнах - українську пропаганду. А в нас - у селах до війни працював один канал, що вже говорити про інші країни.
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31.07.2023 21:08 Ответить
ото ж бо...
Але розумний керівник держави (а інакше: а навіщо він зветься "гетьман"? тобто: моральнйи лідер і провідник) мусить про це говорити попереду свого народу. А не після того, як його примусять, народ, народні рейтинги чи інші обставини (як у випадку з Зе)?
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31.07.2023 21:36 Ответить
Кому потрібний черговий висер тупорилого мудака окрім його самого. Піар і не більше. Тому і ймовірно. Воно хоче, але чи вдасться.
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31.07.2023 20:55 Ответить
Взагалі-то потрібно готувати Генасамблею до голосування за трибунал над злочинами Росії та виключення її з Радбезу.
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31.07.2023 21:15 Ответить
Що, знову буде розповідати не про Україну, а про шифірів?
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31.07.2023 21:32 Ответить
Это какой Нью-Йорк ? Уж не тот ли , в который штук по 6 ФАБ-500 прилетает ? Пво нет , но вы держитесь .
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31.07.2023 21:56 Ответить
 
 