Зеленский, вероятно, вскоре посетит Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН, - Bloomberg

Возможно, президент Украины Владимир Зеленский в скором времени посетит Нью-Йорк и выступит на заседании Генассамблеи ООН, где представит украинскую формулу мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В течение недели работы Генассамблеи Зеленский также, как ожидается, примет участие в других встречах. Однако планы поездок еще не утверждены и могут измениться.

Украина настаивает на проведении саммита по мирной формуле во время заседания ООН, однако некоторые ее союзники не хотели бы этого делать из-за "сложной логистики". Некоторые союзники также хотели бы, чтобы к концепции украинской формулы мира присоединилось большее число стран так называемого глобального Юга. Альтернативным вариантом может стать обсуждение в Совете Безопасности вопроса о мире в Украине, добавил собеседник. В таком заседании потенциально могла бы принять участие и Россия.

Кроме того, США могут провести в сентябре заседание Совета безопасности по вопросу защиты детей, приурочив его ко Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа, сообщили собеседники.

Ни Белый дом, ни Офис Президента Украины не стали комментировать эту информацию, добавляет издание.

Читайте также: Зеленский хотел бы встретиться с Лулой да Силва: "Он не может из-за условий безопасности приехать к нам. Хорошо, я приеду к нему"

Напомним, Саудовская Аравия собирается провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30-ти стран.