Зеленский, вероятно, вскоре посетит Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Возможно, президент Украины Владимир Зеленский в скором времени посетит Нью-Йорк и выступит на заседании Генассамблеи ООН, где представит украинскую формулу мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
В течение недели работы Генассамблеи Зеленский также, как ожидается, примет участие в других встречах. Однако планы поездок еще не утверждены и могут измениться.
Украина настаивает на проведении саммита по мирной формуле во время заседания ООН, однако некоторые ее союзники не хотели бы этого делать из-за "сложной логистики". Некоторые союзники также хотели бы, чтобы к концепции украинской формулы мира присоединилось большее число стран так называемого глобального Юга. Альтернативным вариантом может стать обсуждение в Совете Безопасности вопроса о мире в Украине, добавил собеседник. В таком заседании потенциально могла бы принять участие и Россия.
Кроме того, США могут провести в сентябре заседание Совета безопасности по вопросу защиты детей, приурочив его ко Дню независимости Украины, который отмечают 24 августа, сообщили собеседники.
Ни Белый дом, ни Офис Президента Украины не стали комментировать эту информацию, добавляет издание.
Напомним, Саудовская Аравия собирается провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30-ти стран.
Пожалуйста, подождите...
а Ви вкурюйте що Вам до смаку
дозвольте публічно не оголошувати мій вибір
https://censor.net/ua/news/3434538/op_pro_zayavy_z_varshavy_scho_kyyiv_nedostatno_tsinuye_pidtrymku_koly_ukrayina_u_viyini_namagannya_vytorguvaty
Нам хоть не стыдно будет....
- необхідність засудження військових злочинців (про це вряди-годи йдеться), для чого в структурах ООН давно необхідно потрібно було вирішити, яким саме судом судити;
- про імперіалістичну суть лаптєстану з "допотопних" часів, який намагається колонізувати все навкруги себе і поневолити населяючі навколишні землі народи (Україну в т.ч.). Це щоб в світі не було заперечень про необхідність силової ліквідації цього останнього острівця імперіалізму;
- про ідеологічну суть російського імперіалізму - рашизм. Це частково зроблено відповідною Постановою ВР від 02/05.23р., але ж де поширення? де намагання переконати світову спільноту в необхідності сприйняття і розуміння шкідливості (м'яко кажучи) цього явища, необхідності його засудження поряд з чинним засудженням одноутробних явищ нацизму і расизму? От, на останньому самміті НАТО в Вільнюсі - чому про це ЄрЗеисти забули? А без просування в світі розуміння суті і засад касапського імперіалізму пункти вище - недосяжні;
- про необхідність прописаної конструкції перемоги України в цій війні; як штибу Ялти січня 1945року, коли союзники вирішили, що має бути з нацизмом, з гітлеризмом, і якою має переможена Німеччина, і що з ню робити (зокрема, як денацифікувати...).
Можливо, скаже, що неправильно називати чинну війну "конфликт в Украине"; що правильно - "війна касапів проти України з окупацією та односторонньою анексією міжнародно визнаних територій України", але, переживаю, що забуде наголосити на цій істині...
Але розумний керівник держави (а інакше: а навіщо він зветься "гетьман"? тобто: моральнйи лідер і провідник) мусить про це говорити попереду свого народу. А не після того, як його примусять, народ, народні рейтинги чи інші обставини (як у випадку з Зе)?