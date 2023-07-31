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На Бахмутском направлении ВСУ уничтожили еще два склада боеприпасов войск РФ, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

На Бахмутском направлении украинскими войсками уничтожены 37 оккупантов, 107 получили ранения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждые сутки мы штурмуем и проходим определенное расстояние, верифицируется оно в течение недели, его объявляет заместитель министра. Как мы уже говорили, ежесуточно освобождаем сотни метров, за неделю - километры, придет время - будут и десятки километров", - отметил он.

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Череватый подчеркнул, что главной задачей, выполняемой паралельно с освобождением территорий, является сохранение личного состава.

"Мы не можем себе позволить действовать авантюрно и бросаться в лобовые атаки, а максимально используем маневр охвата врага, всестороннее его уничтожение всеми видами имеющихся у нас средств поражения", - акцентировал представитель.

В то же время он проинформировал, что за сутки на Бахмутском направлении было уничтожено 37 окупантов, 107 ранены.

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Кроме того, по словам Череватого, был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Оса", гаубица Д-30, два склада с вражескими боеприпасами, командно-наблюдательный пункт роты, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, беспилотники "Орлан-10" и "Ланцет".
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31.07.2023 20:37 Ответить
це красиво?!
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31.07.2023 20:42 Ответить
А шо ні?
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31.07.2023 20:47 Ответить
А шо так?
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31.07.2023 21:00 Ответить
Ти мабуть думаєш шо це кабаїха танцює?
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02.08.2023 14:59 Ответить
Знищених складів багато не буває. Не зупиняйтеся, хлопці! Серпень в Україні найспекотніший місяць!
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31.07.2023 20:39 Ответить
А на московії в серпні вічно якась фігня трапляється!
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31.07.2023 21:01 Ответить
Что за хрень? Невеста танцует на фоне свадебной машины?
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31.07.2023 20:41 Ответить
Як приємно побачити бавовну у москві чи пошкодження кримського моста, але ні що так не приємно, як знищення складу *********** ворога, навіть якщо цей склад маленький.
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31.07.2023 20:44 Ответить
 
 