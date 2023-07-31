На Бахмутском направлении ВСУ уничтожили еще два склада боеприпасов войск РФ, - Череватый
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На Бахмутском направлении украинскими войсками уничтожены 37 оккупантов, 107 получили ранения.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каждые сутки мы штурмуем и проходим определенное расстояние, верифицируется оно в течение недели, его объявляет заместитель министра. Как мы уже говорили, ежесуточно освобождаем сотни метров, за неделю - километры, придет время - будут и десятки километров", - отметил он.
Череватый подчеркнул, что главной задачей, выполняемой паралельно с освобождением территорий, является сохранение личного состава.
"Мы не можем себе позволить действовать авантюрно и бросаться в лобовые атаки, а максимально используем маневр охвата врага, всестороннее его уничтожение всеми видами имеющихся у нас средств поражения", - акцентировал представитель.
В то же время он проинформировал, что за сутки на Бахмутском направлении было уничтожено 37 окупантов, 107 ранены.
Кроме того, по словам Череватого, был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Оса", гаубица Д-30, два склада с вражескими боеприпасами, командно-наблюдательный пункт роты, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, беспилотники "Орлан-10" и "Ланцет".
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