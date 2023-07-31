ОП о заявлениях из Варшавы, что Киев недостаточно ценит поддержку: Когда Украина в войне, попытка "выторговать" у нее еще что-то большее - это вероломство
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В Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления польских политиков, что Украина якобы недостаточно ценит оказанную ей помощь.
Соответствующий комментарий опубликовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Заявление Сибиги появилось в ответ на слова госсекретаря – руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.
В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".
"Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение, что якобы Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция. А реальность – это дружественный и открытый диалог президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия", – отреагировал Андрей Сибига.
Он напомнил, что де-факто Украина ежедневно благодарит Польшу и других союзников тем, что украинские военные продолжают держать фронт.
"Польское оружие в руках украинских военных эффективно сдерживает российского агрессора. И поддержка нас оружием – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Польши. Именно украинцы сегодня защищают ценности и безопасность нашего региона и делают это также в интересах Польши и всего свободного мира", – отметил Сибига, добавив, что это является "самым высоким уровнем благодарности", который странно не замечать.
Он напомнил также, что украинцы благодаря всей солидарной поддержке Польши сейчас считают поляков едва ли не самым близким народом.
"Когда Украина в войне, попытки "выторговать" у нее еще что-то больше – это равнозначно вероломству, которому не должно быть места в наших отношениях.
Всем известно, в каких условиях работает сегодня украинский фермер, подвергая риску свою жизнь на заминированных полях и под ракетными обстрелами. В этих исключительных обстоятельствах настаивать, чтобы Украина, в рамках своей благодарности Польше, смирилась с закрытием границ для украинских сельскохозяйственных продуктов – равнозначно заставлять нас согласиться на эвтаназию. Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение даже когда ты истекаешь кровью", – заявил Андрей Сибига.
В то же время он выразил уверенность, что эти слова неуместны для польско-украинских отношений и Украина и Польша "обречены на крепкий союз и братство".
"Россия всегда будет стремиться нас разъединить, но мы выстоим, потому что в единстве – наша сила и безопасность", – подчеркнул Сибига.
Андрей Сибига отметил, что избрал именно такую форму заявления из-за того, что слова Пшидача прозвучали в публичном интервью.
Как известно, Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.
Часть западных соседей Украины выразила готовность помочь с экспортом, но "не за счет собственных фермеров".
Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша готова ввести односторонний запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, если ЕС решит не продолжать действующие меры.
Пожалуйста, подождите...
Наша ОПа, не Україна, не цінує нікого окрім себе.
Відкидати тут не треба - не той випадок. Братній польський народ заслуговує на найвищу пошану та коректні пристойні розмови.
Що вони робили окрім торговлі місцями на зерновозах?
Какістократія рулить
Ну, то таке, падваротня-***, шо у Крівом Рогу̀...
керівника Офісу президентазавгоспа Андрій Сибіга щось рече від імені України?
тим самим збільшивши втрати бійців на фронті.
Таких зрадників потрібно карати.
Але. Блокування українського зерна... Може ми самі змогли б заробити і не треба була така допомога Польщі?
Бо куди подіти наше збіжжя, якщо Чорне море заблоковано?
Виходить так, що Польща захищає своїх фермерів, щоб з їхніх податків взяти гроші на допомогу Україні. Коло замкнулося.
А потім їх можна переробити.
І всі були б задоволені, і читкі сигнали куди треба послані і всьо такоє...
Невже так складно додуматися до такої простої формули?
Більше того - Україна сама все проїбала і опинилася перед вторгненням с голою сракою та спущеними штанами завдяки ЗЄ.
Але треба знати і поляків з їхнім придуркуватим спесивим гонором і специфічним презирством до українців в чималої частини панства гонорового. Я вважаю, що пан Сибіга відповів достойно, без образ і доволі дипломатично нахабному польському бидлюку і українофобу Пшидачу.
А ідіоту Danger Zone , надіюсь, дійде в його свинячу голову, що ніхто нічого безкоштовно Україні не дає. За всю допомогу Заходу українці платять кров*ю та життями своїх чоловіків та жінок як на фронті, так і в тилу. На відміну від довбойобів типу Danger Zone розумні люди на Заході (не Пшидачі, звичайно) розуміють, що без допомоги Україні, фактично оплаті за охорону своїх кордонів від кацапів на дальніх підступах, кацапи вже давно були на східному кордоні ЄС. В першу чергу на польському.
Срані лицеміри!!!
Никакой политики,чистая экономика.А вот увзывать транзит зерна и "вы нас должны благодарить",это уже политика.
А не хотите русские танки у себя на границе увидеть ?????
Сдали юг Украины вместе с жителями, брехали "то пустынная степь" "там нечего защищать"
, а теперь минные поля и окопы, хер сунешься,
Твари, даже мосты не взорвали, так хотелось воду в крым арахамии и шмыгалю...