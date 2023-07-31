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Новости Война в Украине
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Польша (7463) Сибига (51)

ОП о заявлениях из Варшавы, что Киев недостаточно ценит поддержку: Когда Украина в войне, попытка "выторговать" у нее еще что-то большее - это вероломство

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сибіга

В Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления польских политиков, что Украина якобы недостаточно ценит оказанную ей помощь.

Соответствующий комментарий опубликовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Заявление Сибиги появилось в ответ на слова госсекретаря – руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".

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"Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение, что якобы Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция. А реальность – это дружественный и открытый диалог президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия", – отреагировал Андрей Сибига.

Он напомнил, что де-факто Украина ежедневно благодарит Польшу и других союзников тем, что украинские военные продолжают держать фронт.

"Польское оружие в руках украинских военных эффективно сдерживает российского агрессора. И поддержка нас оружием – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность Польши. Именно украинцы сегодня защищают ценности и безопасность нашего региона и делают это также в интересах Польши и всего свободного мира", – отметил Сибига, добавив, что это является "самым высоким уровнем благодарности", который странно не замечать.

Он напомнил также, что украинцы благодаря всей солидарной поддержке Польши сейчас считают поляков едва ли не самым близким народом.

"Когда Украина в войне, попытки "выторговать" у нее еще что-то больше – это равнозначно вероломству, которому не должно быть места в наших отношениях.

Всем известно, в каких условиях работает сегодня украинский фермер, подвергая риску свою жизнь на заминированных полях и под ракетными обстрелами. В этих исключительных обстоятельствах настаивать, чтобы Украина, в рамках своей благодарности Польше, смирилась с закрытием границ для украинских сельскохозяйственных продуктов – равнозначно заставлять нас согласиться на эвтаназию. Нет ничего хуже, чем когда твой спаситель требует у тебя плату за спасение даже когда ты истекаешь кровью", – заявил Андрей Сибига.

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В то же время он выразил уверенность, что эти слова неуместны для польско-украинских отношений и Украина и Польша "обречены на крепкий союз и братство".

"Россия всегда будет стремиться нас разъединить, но мы выстоим, потому что в единстве – наша сила и безопасность", – подчеркнул Сибига.

Андрей Сибига отметил, что избрал именно такую форму заявления из-за того, что слова Пшидача прозвучали в публичном интервью.

Как известно, Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

Часть западных соседей Украины выразила готовность помочь с экспортом, но "не за счет собственных фермеров".

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша готова ввести односторонний запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, если ЕС решит не продолжать действующие меры.
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Топ комментарии
+65
На якій підставі заступник керівника Офісу президента завгоспа Андрій Сибіга щось рече від імені України?
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31.07.2023 20:49
+59
Крадуть багато і хочуть ще більше.
Наша ОПа, не Україна, не цінує нікого окрім себе.
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31.07.2023 20:46
+58
ЗЕлена дипломатія - нахамити союзникам та підлизати майже потенційним ворогам !

Какістократія рулить
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31.07.2023 20:49
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Правила форума Совет форумчан
Крадуть багато і хочуть ще більше.
Наша ОПа, не Україна, не цінує нікого окрім себе.
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31.07.2023 20:46 Ответить
Єрмак робить все можливе, щоб посварити наших союзників з Україною.
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31.07.2023 21:23 Ответить
ЗеПотвора з Єрмаком сумлінно робить свою огидну справу!
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31.07.2023 21:35 Ответить
"щиро дякую" усі покидькам( зеВиборцям)- за цей СОРОМ!
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31.07.2023 21:38 Ответить
ОП виконує оманськи домовленності: Лівоберіжжя Московії.
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31.07.2023 21:38 Ответить
Б"ють по найкращих союзниках...? Якась вражина дуже хоче посварити нас між собою, кістки кидає щоб гризлись, а 5та колона і там, і тут заворушилися, сплять і бачать сварку, розбрат, зараз витягнуть старі образи з обох сторін ще за царя пенька і впєрьйод бийтеся-вороги мол вони, а кацапи руки потирають і: " Ату, їх ату.." "бєй хахлов - бєй ляхов"...?
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02.08.2023 11:32 Ответить
"Категорично відкидаємо спроби окремих польських політиків навʼязати польському суспільству безпідставну думку, нібито Україна не цінує допомогу від Польщі

Відкидати тут не треба - не той випадок. Братній польський народ заслуговує на найвищу пошану та коректні пристойні розмови.
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31.07.2023 20:48 Ответить
"Братній польський народ" заслуговує на найвищу пошану та коректні пристойні розмови после блокады нашего зерна и срочном поднятии вопроса героев польской армии? а в морду плюнуть он не заслуговує ??
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31.07.2023 23:59 Ответить
Ні !
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01.08.2023 07:19 Ответить
А як готувалася влада України до транзиту зерна, усі 1.5 роки? Чи контролювала вона, що зерно яке прямувало до Єгипту не вигружалося одразу за польским кордоном? Чи побудували нову гілку залізниці? Може ця гілка вже під євро стандарт?

Що вони робили окрім торговлі місцями на зерновозах?
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01.08.2023 09:58 Ответить
і комфортабельну станцію на 40 млн людей на марсі не побудувала. сволачі
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01.08.2023 21:05 Ответить
Їм не було коли - всі зусилля були спрямовані на дерибан гуманітарки
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01.08.2023 21:10 Ответить
это как-то отменяет тот факт, что поляки-воры?
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01.08.2023 23:06 Ответить
Братній польський народ намагався ополячити та покатоличити Україну з люблінської унії (1569 рік). Українці допомогли Польщі війнах зі Шведами, Сагайдачний та українці допомогли влаштувати "Смутноє время" кацапам, козаки рятували Польщу під Хотином в 1621 від Турецької навали і за це отримали подальщі утиски (скорочення військового реєстру - випищикам повернутись в кріпацтво і здати зброю, обмеження православ'я, покатоличення і сполячення), що привели до ряду повстань за 20-ть років і врешті до Хмельниччини (1648 -1657 роки). Результат - виникла Українська держава, яка не втрималась і за 120 + років після початку Хмельниччини кацапи підкорили остаточно Україну (зруйнувавши Січ, заборонивши козацтво) і Польща теж пережила 3-и поділи і припинила своє існування в 1793 -му році. Потім за 100+ років після 1-ої світової Україна і Польща намагались відновити державність - Україна відновила на 2-3 роки, Польща - на 20 +. Українці допомогли полякам створити "диво на Віслі", відбитись від кацапів і потім поляки своїх "союзників інтернували", а з кацапами уклали договір і забрали собі "східні креси України". Далі в 1939 вже кацапи з німцями ділили Польщу, яка мала гарантії тодішньої альтернативи НАТО - Британії і Франції, але державність Поляки втратили і не рубились з німцями так люто як з УПА за "східні креси". Далі була "Операція Вісла" що полягала у винищенні і таким чином примусу до втечі українського населення підляшшя, холщини, надсяння, лемківщини поляки від нас вимагають вибачень за "Волинь", але не спішать вибачатись за "операцію Вісла", за пацифікацію, за Березу Картузьку, за спалену Сагринь https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/03/12/153807/ та десятки інших сіл. У нас є спільний ворог з поляками, який хоче поработити і винищити обидва народи, поляки нам дуже допомогли і допомагають і за це ми їм дякуємо і не забудемо. Так само ми маємо пам'ятати історію стосунків з поляками і присікати, будь які, прояви імперського шовінізму від своїх друзів поляків. Формула примирення яку пропонували українці полякам "вибачаю і прошу пробачення" і це може бути і тільки так, а українці не забороніть Бандеру і Хмельницького (воювали з поляками), а ми поляки будемо славити Чернецького і Пілсудського (вбивали українців)
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01.08.2023 23:54 Ответить
ЗЕлена дипломатія - нахамити союзникам та підлизати майже потенційним ворогам !

Какістократія рулить
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31.07.2023 20:49 Ответить
Які можуть бути претензії до пацанчиків, котрі між собою спілкуються на вуличній фєні.
Ну, то таке, падваротня-***, шо у Крівом Рогу̀...
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31.07.2023 21:43 Ответить
а, ну то станьте на колени перед подляками. Перед кацапами настоялись - теперь новые "герои". Постойте перед ними.
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01.08.2023 00:01 Ответить
Щось кацапом завоняло, дуже завоняло !
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01.08.2023 07:21 Ответить
Ты сам-то понял что написал? Вася, бросай перо, да всплывай поскорее.
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01.08.2023 14:56 Ответить
Так воно ж не тоне !
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01.08.2023 17:06 Ответить
На якій підставі заступник керівника Офісу президента завгоспа Андрій Сибіга щось рече від імені України?
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31.07.2023 20:49 Ответить
Більше нікому, у всіх "пріход"...
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31.07.2023 21:45 Ответить
Він ермака наживо бачив!!!! Подейкують, що навіть ручкався!!
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31.07.2023 22:59 Ответить
Я б на місці польських посадових осіб мабуть не спілкувася та й не дискутував зі всякими "рєшалами" з зеопи. Було б смішно якби поляки запитали що то є зеопа і що в ній є сибіга? І що обіцяв небритий гундосик у випадку коли він порушить Конституцію України?
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31.07.2023 23:52 Ответить
а я питає хто такі подляки і Петро Якимчук
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01.08.2023 00:02 Ответить
проблема в тому, що поки прості українці та поляки воюють зі злом, яке погрожує обом країнам, ділки намагаються нахом'ячити якнайбільше, і проблеми фермерів і з цеї, і з тої сторони їх мало хвилюють...
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31.07.2023 20:49 Ответить
Щеліне нахабство не знає меж.
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31.07.2023 20:49 Ответить
Ну в нього і "щель" після оманських зустрічей з кураторами також "не має меж".
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31.07.2023 20:57 Ответить
Пишуть що Ермак перетинав кордон 20-21 липня з Угорщиною,що там робив невідомо,скоріше за все зустріч з тими ж кураторами.
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31.07.2023 21:41 Ответить
Честь та Хвала Польщі та усім нашим Союзникам ! Ганьба казнокрадам та мародерам. Горизонтальні успіхи ЗСУ та пересічного народу штопоряться вертикальними клинами та зашкварами влади.
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31.07.2023 20:50 Ответить
за зерно подякували? за волинську трагедію не забув??? вперед, хомячок!
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01.08.2023 00:03 Ответить
Заяви Офіса Президента України все більше схожі на проросійські провокації.
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31.07.2023 20:51 Ответить
Чому оце незрозуміло хто взагалі такі заяви робить?
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31.07.2023 21:06 Ответить
Бо той ''охфіс д'єрмака'' і є прокацапський!
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31.07.2023 21:07 Ответить
Где то он и прав. Когда была дикая уверенность весьмирснами, а оказалось не весьмирснами, как то обидно
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31.07.2023 20:56 Ответить
Спочатку Великобританія, тепер Польща, хто наступний вже не приховують своє роздратування зеДебілом і 73% дебілів.
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31.07.2023 20:58 Ответить
Може б військові заткнули йому пельку, так як військовий стан.
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31.07.2023 20:58 Ответить
військові про виплати і компенсації переживають(((
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31.07.2023 21:11 Ответить
Але ж його вислови можуть уповільнити чи зупинити допомогу війську,
тим самим збільшивши втрати бійців на фронті.
Таких зрадників потрібно карати.
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31.07.2023 21:20 Ответить
Так це Єрмакам іпотрібно!
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31.07.2023 21:24 Ответить
А чого ж вони, курво, віддаючи своє здоров'я, своє життя, наражаючи своїх батьків, дітей, дружин на жебрацьке існування без годувальників, не мають піклуватися про свої законні виплати?!
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31.07.2023 23:32 Ответить
Хто ще цей провокатор? Текст у Центрі, у Москві готували? Йолоп якийсь кротячий...
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31.07.2023 20:59 Ответить
Кругом вороги?! Як у московитів!?
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31.07.2023 20:59 Ответить
так ви ж підари і не цінуєте!
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31.07.2023 21:05 Ответить
Якось кучно пішли конфлікти з союзниками. Здається, хтось намагається відвернути Україну від заходу.
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31.07.2023 21:07 Ответить
Напевне той хто оманські договорняки підтримує
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31.07.2023 21:09 Ответить
може, подляки?
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01.08.2023 00:04 Ответить
Щира вдячність польським друзям за людяність і за захист наших родин...
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31.07.2023 21:08 Ответить
Так. Польща підтримує. Дуже їм вдячні.

Але. Блокування українського зерна... Може ми самі змогли б заробити і не треба була така допомога Польщі?

Бо куди подіти наше збіжжя, якщо Чорне море заблоковано?

Виходить так, що Польща захищає своїх фермерів, щоб з їхніх податків взяти гроші на допомогу Україні. Коло замкнулося.
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31.07.2023 21:09 Ответить
Що робити з зерном? Їсти та годувати худобу. І виробляти стільки скільки є змога реалізувати чи переробити.
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31.07.2023 21:15 Ответить
Так. БИКОлоги можуть багато з'їсти...

А потім їх можна переробити.
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31.07.2023 21:22 Ответить
Зачекайте, я звичайно можу помилятися, але скандал з полякми і зерном спалахнув тоді, коли українське зерно, яке по документам йшло на транзит, зелені схематозники почали продавати всередині Польші, підірвавши к хєрам ринок зерна своїм демпінгом.
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31.07.2023 21:27 Ответить
Зачекайте, я звичайно можу помилятися, але скандал з полякми і зерном спалахнув тоді, коли українське зерно, яке по документам йшло на транзит, польські бариги перепродали у себе в країні і обікрали африку. Не???
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01.08.2023 00:05 Ответить
Польські бариги вкрали українське зерно?
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01.08.2023 00:27 Ответить
а хіба ні? щезло воно в польщі? то красти менше надо полякам. А потім хавало роззівати
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01.08.2023 00:39 Ответить
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01.08.2023 00:54 Ответить
Віроломство, це розброіти свою армію, зняти мінні поля, пустити ворога в серце країни , а потім ще щось пистіти…
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31.07.2023 21:10 Ответить
От гниди єрмака оманського і тут насрати хочуть! Вже ж вам пояснили на саміті, що всі ваші фсбшні потуги ,можете засунути собі в сраку! Тікайте, як ваші зелені депутати, зараз, бо потім будете висіти на стовпах!
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31.07.2023 21:14 Ответить
ОПа вважає себе пупом Землі? Єрмакові хтось щось винен? Лишній раз подякувати, що не залишили Україну наодинці з ординцями, гонор не дозволяє? Чи злі, що не дали злити все Пуйлу по договорнякам?
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31.07.2023 21:16 Ответить
Как это контрастирует с только что заявленным желанием Зе приползти в Бразилию на коленях, чтобы встретиться с коммунякой Лулой, но непонятно, зачем, ведь ни оружия, ни денег тот не даст, в отличие от наших союзников-поляков
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31.07.2023 21:16 Ответить
наш польские "союзники" кипятком дрыщут от ужаса, что после падения Украины они будут следующие. До бразилии очередь точно не дойдет. Поэтому и риторика как бы разная.
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01.08.2023 00:07 Ответить
Польша і так підтримує транзіт а також політики захищяють своіх фермерів.Щось я не чув з офісу фсб чи то президента щоб щей кадр щось казав за вовіз кацапами краденого зерна з півдня Украіни.У нього там всі сваі.
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31.07.2023 21:17 Ответить
....іноді краще МОВЧКИ продовжувати цілувати найвеличнівшиву сраку
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31.07.2023 21:17 Ответить
Повністю згоден!
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31.07.2023 21:17 Ответить
Давно з поляками не сралися. Зєлі знов корона на спинний мозок давить?
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31.07.2023 21:24 Ответить
З.І. Замість "видкидати" не можна було просто сказати "Ми дуже цінуємо допомогу блатньої країни Польщі. Велика дяка керівництву і всьому польському народу за допомогу в скрутну годину".
І всі були б задоволені, і читкі сигнали куди треба послані і всьо такоє...
Невже так складно додуматися до такої простої формули?
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31.07.2023 21:32 Ответить
Завдяки війні польська економіка розвивається шаленними темпами! І розвивається виключно за рахунок дешевої робочої сили українських жінок. Те що у них немає роботи в Україні винна влада України. "Велике крадійництво" вкрало(не створило) їх робочі місця...
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31.07.2023 21:34 Ответить
спочатку створили монопольну компанію по експорту зернових,під керівництвом самого тупого агента ФСБ Арахамії,відберають за бесцінь зерно в українських фермерів,за рахунок цього демпінгують на зерновому ринку,а потім возмущаються,а чого це сусіди так реагують,ми ж з Андрієм Борисовичем чесно мародерим своїх фермерів,заганяючи їх в банкрутство і жируєм на їхніх харчах.
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31.07.2023 21:34 Ответить
Достойна відповідь, віроломство не те, що не красить Польшу, воно її принижує. на радість кацапів.
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31.07.2023 21:35 Ответить
От така дыбилпломатия
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31.07.2023 21:37 Ответить
Прочитав коментарі. Я не прихильник Зєлєнского. Навпаки - послідовний критик і його самого, і його команди. Але стараюся при цьомк бути об'єктивним. Слова Сибіги і виважені, і правильні у даному випадку. Добре, що відповів польському чиновнику не сам Зєлєнскій, чи Єрмак, які не знають, що таке виваженість. Тому вийшло і не образливо, і по суті.
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31.07.2023 21:38 Ответить
Все он верно сказал....Благодарность Украины в том, что она защищает будущее стран запада, который еще и не спешит давать оружие....благодарность им плть....
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31.07.2023 21:44 Ответить
Украина захищає себе.

Більше того - Україна сама все проїбала і опинилася перед вторгненням с голою сракою та спущеними штанами завдяки ЗЄ.
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31.07.2023 22:34 Ответить
"зе поцріоти" крок за кроком обрізують допомогу західних партнерів .виконуючи вказівки рашистської агентури
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31.07.2023 21:46 Ответить
зеленский и Ко очень стараеться поругаться с друзьями Украины, что то много критики западных партнёров, наверное из кремля пришли новые указания
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31.07.2023 21:54 Ответить
По цей заяві ОП ми бачим що із всіх домовленностей з московією на цю мить діє тільки одна -оманська !
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31.07.2023 21:56 Ответить
Ох ви скоро, зелене лайно, довиьобуєтесь з своїми коментарями у бік тим, хто безкоштовно допомогає всім чим може і неможе. Українське бидло - і вибирало, і керує.
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31.07.2023 22:09 Ответить
Я називаю нинішню владу ЗЕлупленою. Не був і ніколи не буду прихильником цих ворогів українців.
Але треба знати і поляків з їхнім придуркуватим спесивим гонором і специфічним презирством до українців в чималої частини панства гонорового. Я вважаю, що пан Сибіга відповів достойно, без образ і доволі дипломатично нахабному польському бидлюку і українофобу Пшидачу.
А ідіоту Danger Zone , надіюсь, дійде в його свинячу голову, що ніхто нічого безкоштовно Україні не дає. За всю допомогу Заходу українці платять кров*ю та життями своїх чоловіків та жінок як на фронті, так і в тилу. На відміну від довбойобів типу Danger Zone розумні люди на Заході (не Пшидачі, звичайно) розуміють, що без допомоги Україні, фактично оплаті за охорону своїх кордонів від кацапів на дальніх підступах, кацапи вже давно були на східному кордоні ЄС. В першу чергу на польському.
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31.07.2023 23:18 Ответить
Українці платять кровью за своє невміння прорахувати ризики, хочаб два кроки на перед, під час виборів презедентів - перший це -донецкий бандит, другий це шоу-мен. Ніяки кордони NATO ми не захищаєм - ми захищаєм свою землю, Оця брехня по східних кордонах - прибалти вже давно в NATO, зараз фини та шведи теж вийшли на кордони рашистів. Коли зелене лайно призначає представників України персон типа колі каклети і так далі - то розум цих покидьків на рівні самого *********** - кр.бидла. Думка амьоби - раша вже б напала на Польщу - це повна профанація і ідіотізм - там стіки місць - прибалти - вони слабкіші ніж поляки, але ***** чомусь на них не нападає, і не непаде - чули про колективну безпеку. Країни допомагають Україні на десятки міліардів доларів, не потребуючи нічого взамін - тіки йьобнуті цього не бачать. Чому гнида зняла посла у Британії - бо, посол, сказав шо ********** ідіот, як і йього оточення.
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01.08.2023 04:09 Ответить
Уураїнці платять кров*ю не за невміння рахувати ризики- а за те, що орда вважає все що кругом неї -своїм. Варіантів жодних других, окрім війни не було. Не займайтесь профанацією і повторюванням дурощів прихильників порошенка-ще напишить, що потрібно було окопи копати, а не дороги будувати. Поляки, на відміну більшості. що тут стібуться з зеленої влади -історію знають. путін дублює гітлера. І не тому, що він для нього взірець.А тому що об*єктивні історичні процеси проходять по схожим сценаріям. Якби Україна впала до ніг окупанта -то на кордоні стояла б півторамільйонна армія орди а в самій орді недоноски вимагали б у фюрера не зупинятись і покарати захід. І так -більша половина цієї армії була б з мобілізованих українців із загородзагонами за спиною. Польща б розсипалася б ще швидше, ніж у тридцять дев*ятому. І ніяке НАТО нічого б не встигло б цьому протиставити. Бо окрім армії США в Європі залишилися іграшкові армії по розмірах. Тому полякам теж іноді краще жувати, а не робити губи ображеним бантіком .
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01.08.2023 15:18 Ответить
Це кажуть люди, які обкрадають свою країну та свою армію під час війни.

Срані лицеміри!!!
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31.07.2023 22:32 Ответить
Сибіга. Яка непрофесійність, гадаєте у Польщі не знають ваших схем з зерном? Демпенгуєте польский ринок і після його ще ображаєтесь?
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31.07.2023 22:37 Ответить
а може польша по схемкам украла наше зерно, которое шло в африку?? гондоны вороватые!! или война все спишет??
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01.08.2023 00:09 Ответить
Зерно должно идти транзитом,видимо из схемы выпали польские прокладки.
Никакой политики,чистая экономика.А вот увзывать транзит зерна и "вы нас должны благодарить",это уже политика.
А не хотите русские танки у себя на границе увидеть ?????
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01.08.2023 08:27 Ответить
Всем питарасам с охфиса идиота надо рты свинцом залить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.07.2023 22:47 Ответить
Дуже дякуємо польському народові за підтримку українців в такий надскладний час .
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31.07.2023 22:59 Ответить
Шо-- опять КАНФУЗ? опять с дерева --Какашками? ПРИМАТЫ мля!
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01.08.2023 00:05 Ответить
В Україні ж не тільки Міністерство Мародерства ОБОРОНИ. А хто керує тим міністерством- паодєльнік бариги Єрмака , керівника Офісу Мародерства при Президенті Україні .
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01.08.2023 05:04 Ответить
поляки ненадійні сою3ники вчіть історію
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01.08.2023 06:23 Ответить
Гниды, ворьё...
Сдали юг Украины вместе с жителями, брехали "то пустынная степь" "там нечего защищать"
, а теперь минные поля и окопы, хер сунешься,
Твари, даже мосты не взорвали, так хотелось воду в крым арахамии и шмыгалю...
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01.08.2023 06:55 Ответить
беженцы, действительно, ведут себя не корректно, это тот же советский народ
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01.08.2023 08:48 Ответить
 
 