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Новости Война в Украине
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Салливан примет участие в саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

салливан

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам представителей США, цель Украины состоит в том, чтобы во время переговоров были определены общие принципы прекращения войны, а позже в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут документ в поддержку этих принципов.

Как объяснил неназванный американский чиновник, саммит будет проходить именно в Саудовской Аравии из-за отношений этой страны с Китаем. Хотя участие Китая в переговорах не ожидается, американские чиновники в последние месяцы публично призвали Китай сыграть конструктивную роль в урегулировании войны в Украине.

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Напомним, Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры пройдут между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 40 стран.
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Топ комментарии
+5
Результатом поїздки Зеленського "на шашлички" і участі в міфічному "Конгресу місцевих і регіональних влад " стало лобістське рішення про зниження ціни на газ підприємствам теплокомуненерго. «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова, «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойськогота партнерів, Smart Energy Вадима Новинського, «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, Geo Alliance Віктора Пінчука отримують зниження базової ціну більш ніж удвічі - з 38 тис. грн до 16,4 тис. грн за тис. куб. м При цьому вони вже заборгували державі 98.743 млрд. гривен за постачання газу. Загальна сума подарунку олігархам від Зеленського і збитків державі сягає в межах 35-42 млрд. гривен. Зниження ціни на газ для промисловості і населення не передбачається.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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31.07.2023 21:17
+5
Женя Салливанов будет представлять РФ
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31.07.2023 21:41
+3
минулого разу Салліван не був на саміті в Данії, а прислав своїх заступників. якщо тепер він буде, то статус цього неформального саміту підвищується. і що ще більш приємно, там не буде ні кацапів, ні комуняк китайських.
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31.07.2023 21:18
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Результатом поїздки Зеленського "на шашлички" і участі в міфічному "Конгресу місцевих і регіональних влад " стало лобістське рішення про зниження ціни на газ підприємствам теплокомуненерго. «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова, «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойськогота партнерів, Smart Energy Вадима Новинського, «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, Geo Alliance Віктора Пінчука отримують зниження базової ціну більш ніж удвічі - з 38 тис. грн до 16,4 тис. грн за тис. куб. м При цьому вони вже заборгували державі 98.743 млрд. гривен за постачання газу. Загальна сума подарунку олігархам від Зеленського і збитків державі сягає в межах 35-42 млрд. гривен. Зниження ціни на газ для промисловості і населення не передбачається.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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31.07.2023 21:17 Ответить
ціна газу 38000 грн = 1027 доларів за 1000 кубів. такі ціни для бізнесу і для комунальних підприємств. це при тому, що ціна газу зараз на світових ринках в межах 300-350 доларів за 1000 кубів.
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31.07.2023 21:23 Ответить
минулого разу Салліван не був на саміті в Данії, а прислав своїх заступників. якщо тепер він буде, то статус цього неформального саміту підвищується. і що ще більш приємно, там не буде ні кацапів, ні комуняк китайських.
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31.07.2023 21:18 Ответить
А Саливан - это как раз тот самый необходимый персонаж на этом саммите.
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31.07.2023 23:26 Ответить
та краще вже він, ніж якісь його заступники. тим паче, що саме в нього посада - радник Президента з питань національної безпеки.
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31.07.2023 23:32 Ответить
Цікаво - що може вийти з тієї ініціативи Саудівської Аравії. Саудити - потужний гравець у світі, а Іран їхній ворог, та й русня забагато де вже зі своєю пикою лізе...
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31.07.2023 21:21 Ответить
Цікавий поворот.
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31.07.2023 21:25 Ответить
Деякі скептично дивляться на можливі результати неформальної зустрічі в Саудівській Аравії, але, мабуть, все ж таки вона не буде зайвою з точки зору актуалізації глобальної проблеми, яку принесла агресія росії.
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31.07.2023 21:25 Ответить
На таких саммитах должны рулить ЗСУ. А иначе будет как всегда...
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31.07.2023 21:32 Ответить
Женя Салливанов будет представлять РФ
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31.07.2023 21:41 Ответить
Та так ,чому не Блінкен.
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31.07.2023 21:45 Ответить
Опять будет парашу отмазывать.
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31.07.2023 22:26 Ответить
СаллиВАН мріе бути презідентом США
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31.07.2023 23:53 Ответить
 
 