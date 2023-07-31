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Новости Общество
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ветераны (1010) Минобороны (8220) военкомат (443) Павлюк Александр (97)

К концу года 30% руководства военкоматов будут составлять ветераны, - замминистра обороны Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Общество

павлюк,александр

К концу года 30% руководства военкоматов будут составлять военнослужащие, которые имеют боевой опыт, но не могут продолжать службу из-за ранений.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

"Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК (территориальные центры комплектования. - Ред.) возглавляют невоевавшие люди, люди, не имеющие опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили: к концу года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", - рассказал Павлюк.

Он уточнил, что речь идет о людях, которые не могут продолжать службу по причинам различных ранений. Но это не быстрый процесс, поскольку ветераны должны иметь желание работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, набраться опыта, потому что это не такая простая работа. И, как отметил Павлюк, эти люди должны быть достойны должности в военкомате.

Он добавил, что такая работа уже проводится. В частности, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены теми, которые воевали и у которых есть ранения.

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"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное - это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+18
До кінця року - 30% (!!!)

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31.07.2023 21:18
+17
Всі без винятку военкоми (100%) мають бути ветеранами цієї війни! Всі! Жодний паркетний ухилянт в офіцерській формі не повинен відсиджувати зад в тилу та ще й збагачуватись шкодячи Україні плодячи ухилянтів.
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31.07.2023 21:26
+16
Ну то ще 70% можуть збагачуватися
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31.07.2023 21:18
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Ну то ще 70% можуть збагачуватися
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31.07.2023 21:18 Ответить
До кінця року - 30% (!!!)

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31.07.2023 21:18 Ответить
Ну це добре але чому не 90%? Гарна б була ротація - пузанів зі штабу на передок, а ветеранів по штабах
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31.07.2023 21:19 Ответить
всі помазані і замазані,головне не вийти на самих себе.
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31.07.2023 21:40 Ответить
А 70% владельцы вилл в Испании? Нормальный расклад.
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31.07.2023 21:20 Ответить
А 70% будут членом по роялю
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31.07.2023 21:23 Ответить
Это надо было делать еще лет пять назад.
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31.07.2023 21:26 Ответить
А чому не 100 процентів? знову собі хлібні місця бронюють суки!
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31.07.2023 21:26 Ответить
Всі без винятку военкоми (100%) мають бути ветеранами цієї війни! Всі! Жодний паркетний ухилянт в офіцерській формі не повинен відсиджувати зад в тилу та ще й збагачуватись шкодячи Україні плодячи ухилянтів.
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31.07.2023 21:26 Ответить
Це нічого не змінить.Поки зе не посадить в тюрму трьох своїх друзів,ви можете в тцк хоч інвалідів посадити нічого не зміниться,люди не хочуть воювати за схожу систему як в рашці,а опу якраз хоче нам білорусь2 тут збудувати.
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31.07.2023 22:10 Ответить
Военкомы?Да всех надо гнать с тёплых мест,там только "блатные" и передасты взяток.Ротацию надо начинать уже вчера.
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01.08.2023 12:35 Ответить
Який молодець Верховний Головнокомандувач, за 9 місяців до закінчення своїх повноважень якось підгледів, що воєнкоми мають бути інші, а що до цього робив? І саме головне, що це тільки пообіцяв. Як добре керувати країною, коли всі просто мовчать, бо опозиційні канали закриті, діє тільки марафон, а там про владу тільки хороше, так 73%?
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31.07.2023 21:28 Ответить
Непорядок! Має бути тільки 26,8! Решта,73,2............
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31.07.2023 21:29 Ответить
26,8?-да вы себе льстите.
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01.08.2023 12:20 Ответить
Треба щоб війна була років 30, тоді пузаті крохобори повидохнуть, і іх місця займуть ветерани…
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31.07.2023 21:30 Ответить
повидохнуть від переїдання? Марні сподівання
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31.07.2023 21:36 Ответить
Десь загубили привладні такі ж перевірки у держприкордонСлужби та митницях на пунктах перетину та розтаможнення…
Звідти тече усе мимо бюджету, трубіцин з катлєтою, разом з Рябошапкою та Венедіктовою, можуть підтвердити!!
Як їм про таке і НЕЗНАТИ!!
Слава Україні!!
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31.07.2023 21:31 Ответить
До конца года немного но 30% тоже хорошо. В следующем будет еще лучше. Так что готовьтесь пацанчики на мобилизацию. Ветераны это серьезно.
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31.07.2023 21:32 Ответить
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31.07.2023 22:24 Ответить
"роти охорони ТЦК..."?!!
Ви, суки, серйозно?
Це що, суб'єкт корупційного ризику?
Що, стрілець з автоматом на "фішці" біля брами ТЦК впливає на хабарників-воєнкомів, начальників відділів та відділень?
Ви точно, "уху їли".
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31.07.2023 21:34 Ответить
Не впливає звичайно. тому там " від 50 до 70% " а не 30% до 20ХХ року.
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31.07.2023 21:37 Ответить
А что вообще военные делают в ТЦК??Эти ****** служили в армии,государство их кормило,платило деньги,а когда война-их никак оттуда не выкурить .Вместо них должны идти трутяги,на налоги которых эти хари сидят и сидели и ловят трудяг .Это какой то просто ******
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31.07.2023 21:38 Ответить
А беззаконня прибрати не плануєте? Підараси. Скоро їх відстрілювати почнуть
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31.07.2023 21:48 Ответить
70% нинішніх, ну дуже потрібні саме в цих тцк
а 30% аж до 2024року, не тепер, бо ***** треба знайти дуже потрібних...
логічно....
а головне, виконується команда верховного боневтіка
всі тцк на передову....
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31.07.2023 21:51 Ответить
А лавэ нам будут осторожно нести остальные 70%
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31.07.2023 21:53 Ответить
та отож. підарасам-воєнкомам несуть бабло підараси-громадяни, щоб відкосити.
але винні одні підари-воєнкоми.
воєнкомати напали на УКРАЇНУ.
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31.07.2023 22:07 Ответить
главное не торопиться )
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31.07.2023 21:55 Ответить
Це нічого не змінить.Треба змінювати підхід до мобілізації.Всі патріоти чи вже давно воюють,чи відвоювали своє,високопарні совкові лозунги в умовах капіталізму не діють,примус та насилля-не ефективні самі по собі.Є лише тільки один вірний шлях-економічний,еліті потрібно почати ділитися з тими,хто захищає її майно,та спосіб життя.
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31.07.2023 21:58 Ответить
Чергова побрехенька, не зрозуміла суспільству. Вже одного інваліда з Одеси показали, ще скільки таких з тромбами баксів які обриваються буде...
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31.07.2023 22:06 Ответить
Я вже бачу як військовозобовязані громадяни стають патріотично налашованими, гордо беруть повіску від каліки з фронту, а не жирного мазаного тиловика і йдуть захищати Україну.
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31.07.2023 22:09 Ответить
Отож бо й воно... Тут дехто так радіє цьому, ніби повісток менше роздаватимуть. Роздаватимуть, при чому реально всім підряд, без розбору. У фронтовиків розмова коротка буде.
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01.08.2023 13:03 Ответить
Шапіто...
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31.07.2023 22:12 Ответить
УСЬГО 30%???!!! ЦЕ ЦИРК, ЗЕЛЕНІ БЛАЗНІ!!!!!
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31.07.2023 22:23 Ответить
Павлюк мабуть непогані відкати має ,небуде ж він пиляти гілку на якій сидить
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31.07.2023 22:27 Ответить
Після АТО було багато ветеранів, з убд.... на 2 тижня постояв десь на 3 лінії блокпостів і вже ветеран....
Так само і тут може бути, ще знаю скандал з пораненим місцевим депутатом, який п'яний впав під час АТО з грузовика і це його поранення...

Система яке ці липи штампувала вся на місці, нічого не змінилось....
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31.07.2023 23:02 Ответить
******, а чому не всі, і через місяць?!
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31.07.2023 23:06 Ответить
Знаю таких.
За хабарі не знаю, а от за те, що "пацаны попали в струю" - це точно.
На початку війни швиденько порішали в ТЦК бо там непогані з/п і служба як робота з 8.00 до 17.00 з вихідними і проживанням вдома, ще мабуть і УБД "порішали", а коли запахло фронтом - витягнули довідки, що вони буквально інваліди!
А як же вони курва, проживши "на гражданці" років по 30-ть. пройшли лікарняну комісію?
Тут би підняти їх медичні картки та подивитися хто із ескулапів весело писав їм "здоровий, придатний".
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31.07.2023 23:20 Ответить
Це 3,14здець. Прям якісь офігенні спеціалісти потрібні для заміни, зі спеціалізованою вузькопрофільною освітою. Корупційне кодло сміється нам в очі.
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01.08.2023 00:10 Ответить
Ветеран "ветерану" різниця....
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01.08.2023 08:01 Ответить
Я би на місці тих, хто не хоче/боїться воювати не радів би такій новині. З такими воєнкомами набагато важче буде домовлятися...
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01.08.2023 13:01 Ответить
 
 