К концу года 30% руководства военкоматов будут составлять ветераны, - замминистра обороны Павлюк
Новости Цензор.НЕТ Общество
К концу года 30% руководства военкоматов будут составлять военнослужащие, которые имеют боевой опыт, но не могут продолжать службу из-за ранений.
Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК (территориальные центры комплектования. - Ред.) возглавляют невоевавшие люди, люди, не имеющие опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили: к концу года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", - рассказал Павлюк.
Он уточнил, что речь идет о людях, которые не могут продолжать службу по причинам различных ранений. Но это не быстрый процесс, поскольку ветераны должны иметь желание работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, набраться опыта, потому что это не такая простая работа. И, как отметил Павлюк, эти люди должны быть достойны должности в военкомате.
Он добавил, что такая работа уже проводится. В частности, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены теми, которые воевали и у которых есть ранения.
"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное - это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Звідти тече усе мимо бюджету, трубіцин з катлєтою, разом з Рябошапкою та Венедіктовою, можуть підтвердити!!
Як їм про таке і НЕЗНАТИ!!
Слава Україні!!
Ви, суки, серйозно?
Це що, суб'єкт корупційного ризику?
Що, стрілець з автоматом на "фішці" біля брами ТЦК впливає на хабарників-воєнкомів, начальників відділів та відділень?
Ви точно, "уху їли".
а 30% аж до 2024року, не тепер, бо ***** треба знайти дуже потрібних...
логічно....
а головне, виконується команда верховного боневтіка
всі тцк на передову....
але винні одні підари-воєнкоми.
воєнкомати напали на УКРАЇНУ.
Так само і тут може бути, ще знаю скандал з пораненим місцевим депутатом, який п'яний впав під час АТО з грузовика і це його поранення...
Система яке ці липи штампувала вся на місці, нічого не змінилось....
За хабарі не знаю, а от за те, що "пацаны попали в струю" - це точно.
На початку війни швиденько порішали в ТЦК бо там непогані з/п і служба як робота з 8.00 до 17.00 з вихідними і проживанням вдома, ще мабуть і УБД "порішали", а коли запахло фронтом - витягнули довідки, що вони буквально інваліди!
А як же вони курва, проживши "на гражданці" років по 30-ть. пройшли лікарняну комісію?
Тут би підняти їх медичні картки та подивитися хто із ескулапів весело писав їм "здоровий, придатний".