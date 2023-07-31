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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война, всу

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, выполнив 1359 огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ. 

"Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1359 огневых задач", – сообщил он.

Украинские военные уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности:

  • танк,
  • четыре ББМ,
  • гаубицу 2А19 "Мста-С",
  • пять единиц артиллерийских систем и минометов,
  • автомобильную технику.

Также Силами обороны было уничтожено семь складов боеприпасов врага.

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Ну хоч цей раз без двох рот обійшлось 😌
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31.07.2023 21:35 Ответить
Так чи інакше, головна рота 118-ї натрапила на два російські укріплення і зупинилася майже над ними, все ще сидячи на своїх машинах. Те, що зупинка була поганою ідеєю, стало зрозуміло, коли війська почали виходити з машин і були вражені ПТРК 1430-ї МСР, 45-ї СПБ і 810-ї бригади морської піхоти, які закріпилися на пагорбі над Роботино. Плюс РПГ-29 російської піхоти, що окопалася попереду, а потім Ланцети….

Результат: 4-5 підбитих Т-72, ​​близько 13-15 БМП і БТР, і майже вся рота або вбита, або поранена, або взята в полон (мабуть, включаючи майора, який командував цією атакою). Ось що тоді російські пропагандисти піднесли як атаку 100 танками, з яких 50 знищено.

Звичайно, відразу після цього 47-та механізована зачистила цей пагорб, знищивши 1430-й МСП і відкинувши його разом з бійцями спецназу, що вижили, і 810-го полку морської піхоти назад у Новопрокопівку. Більше того, на східному фланзі цієї атаки 15-а Кара-Дазька бригада і бригада НГ «Азов» потім так сильно вдарили по 70-й МСР у Новопокровці та її околицях, що ті, хто вижив, втекли у Вербове скаржитися на некомпетентність командира.

Але через втрату 118-ї бригади це була піррова перемога…

https://mediavektor.org/54210-tom-kuper-svodka-o-vojne-v-ukraine-za-30-iyulya.html
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31.07.2023 21:45 Ответить
щось то роботино як зачароване..
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31.07.2023 22:03 Ответить
а ще Мелитополь брать
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01.08.2023 01:20 Ответить
Героям слава !!!
Бог у поміч
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31.07.2023 22:07 Ответить
 
 