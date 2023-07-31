ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, - Тарнавский
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Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и 7 складов боеприпасов, выполнив 1359 огневых задач.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1359 огневых задач", – сообщил он.
Украинские военные уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности:
- танк,
- четыре ББМ,
- гаубицу 2А19 "Мста-С",
- пять единиц артиллерийских систем и минометов,
- автомобильную технику.
Также Силами обороны было уничтожено семь складов боеприпасов врага.
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Результат: 4-5 підбитих Т-72, близько 13-15 БМП і БТР, і майже вся рота або вбита, або поранена, або взята в полон (мабуть, включаючи майора, який командував цією атакою). Ось що тоді російські пропагандисти піднесли як атаку 100 танками, з яких 50 знищено.
Звичайно, відразу після цього 47-та механізована зачистила цей пагорб, знищивши 1430-й МСП і відкинувши його разом з бійцями спецназу, що вижили, і 810-го полку морської піхоти назад у Новопрокопівку. Більше того, на східному фланзі цієї атаки 15-а Кара-Дазька бригада і бригада НГ «Азов» потім так сильно вдарили по 70-й МСР у Новопокровці та її околицях, що ті, хто вижив, втекли у Вербове скаржитися на некомпетентність командира.
Але через втрату 118-ї бригади це була піррова перемога…
https://mediavektor.org/54210-tom-kuper-svodka-o-vojne-v-ukraine-za-30-iyulya.html
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