Израильское судно прошло "блокаду" Черного моря по России и вошло в украинское устье Дуная. За ним следуют еще два судна. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Судно Ams1 под флагом Израиля прошло по Черному морю и вошло в устье Дуная.
Об этом сообщает представитель OSINT-сообщества с ником Маркус Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Ams1 входит в украинское устье Дуная. Это первое судно, прорвавшее российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Начав свое путешествие из Ашдода, Израиль, оно открыто заявило о пункте назначения в Украине, поскольку пересекало Черное море по прямому курсу. Храбрые моряки", – написал Джонсон.
По данным OSINT-сообщества, вслед за израильским Ams1 следуют суда Sahin 2 и Yilmaz Kaptan под флагами Греции и Турции/Грузии соответственно.
Вчера о том, что гражданские суда идут по Черному морю, написало болгарское издание Actualno.
"Российские силы явно не хотят или не могут принудительно останавливать и обыскивать нейтральные корабли, направляющиеся в Украину через Черное море... На снимках слежения за судами, опубликованных 30 июля, видно, как три гражданских судна заявили о своем пункте назначения в Украине через автоматическую систему идентификации (АИС) и плывут туда, не будучи остановленными и обысканными российским Черноморским флотом", – говорится в материале.
Пожалуйста, подождите...
Автоматически, сработала защита израильского самолета, и С-400 был уничтожен, об этом, было видео, израильского военного журналиста.
Россия промолчала, признание, что С-400 был уничтожен - это потеря покупателей С-400...
Тобто - досі не зайшло.
Але накруги повно інших суден.
Який сенс на зворотньому шляху топити?
Правда, ці йолопи доказують, що з тих суден ми дрони запускаємо...
Чекав, коли хтось просто пройде Чорним морем до українського порту згідно міжнародних норм судноплавства. Невже кацапи атакують судно під прапором третьої країни? Чи може та небензя тепер ніжками в ООНі тупатиме?
Отак...
Якби не американський Посейдон, ніхто б в порти не сунувся
- Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам https://detaly.co.il/izrail-tajno-peredal-ukraine-razveddanye-ob-iranskih-dronah-cherez-nato/
- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны Украине, в январе-феврале, 2023, 300 тыс. боеприпасов https://www.jpost.com/international/article-728861
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине https://focus.ua/*******-novosti/536862-bez-odobreniya-izrailya-otkuda-u-vsu-vzyalis-broneviki-gaia-am
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём https://www.kurier.lt/izrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine/
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel https://cursorinfo.co.il/israel-news/izrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel/
https://cursorinfo.co.il/israel-news/v-estonii-zayavili-chto-ne-zapreshhayut-peredavat-ukraine-izrailskoe-oruzhie/
- Израиль передал, через страны Европы, кассетные мины M971, собственной разработки https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-kasetni-miny-m971/
-ВСУ получило от Словении 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией Ельбит
https://focus.ua/*******-novosti/529913-vsu-poluchat-ot-slovenii-28-tankov-m-55s-modernizirovannyh-izrailskoy-kompaniey-foto-video
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