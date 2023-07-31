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Израильское судно прошло "блокаду" Черного моря по России и вошло в украинское устье Дуная. За ним следуют еще два судна. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ams1

Судно Ams1 под флагом Израиля прошло по Черному морю и вошло в устье Дуная.

Об этом сообщает представитель OSINT-сообщества с ником Маркус Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Ams1 входит в украинское устье Дуная. Это первое судно, прорвавшее российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Начав свое путешествие из Ашдода, Израиль, оно открыто заявило о пункте назначения в Украине, поскольку пересекало Черное море по прямому курсу. Храбрые моряки", – написал Джонсон.

Читайте также: НАТО усиливает патрулирование Черного моря для противодействия российским угрозам у гражданских судов и портов, - FT

Израильское судно прошло блокаду Черного моря по России и вошло в украинское устье Дуная. За ним следуют еще два судна 01

По данным OSINT-сообщества, вслед за израильским Ams1 следуют суда Sahin 2 и Yilmaz Kaptan под флагами Греции и Турции/Грузии соответственно.

Израильское судно прошло блокаду Черного моря по России и вошло в украинское устье Дуная. За ним следуют еще два судна 02

Вчера о том, что гражданские суда идут по Черному морю, написало болгарское издание Actualno.

"Российские силы явно не хотят или не могут принудительно останавливать и обыскивать нейтральные корабли, направляющиеся в Украину через Черное море... На снимках слежения за судами, опубликованных 30 июля, видно, как три гражданских судна заявили о своем пункте назначения в Украине через автоматическую систему идентификации (АИС) и плывут туда, не будучи остановленными и обысканными российским Черноморским флотом", – говорится в материале.
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Топ комментарии
+40
Русня, що з ї_алом?
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31.07.2023 21:50
+22
Отож і я не можу зрозуміти суть тієї "зернової угоди". Чому весь світ має просити дозволу для судноплавства Чорним морем у кацапні?
Чекав, коли хтось просто пройде Чорним морем до українського порту згідно міжнародних норм судноплавства. Невже кацапи атакують судно під прапором третьої країни? Чи може та небензя тепер ніжками в ООНі тупатиме?
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31.07.2023 21:58
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Русня, що з ї_алом?
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31.07.2023 21:50 Ответить
русня не може, боїться збивати ізраїльські літаки, хоча ті регулярно ******** русню в Сирії (гинуть фахівці за пультами ППО). А тут не літак, а цілий корабель. Відповідь Ізраїлю в Сирії може бути дуже болючою. А хтось критикував Ізраїль...
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01.08.2023 00:21 Ответить
Вы ошибаетсь, пару недель тому, во время ракетного обстрела иранской военной базы в Сирии, впервые, по израильским самолетам, сработало российские С-400.
Автоматически, сработала защита израильского самолета, и С-400 был уничтожен, об этом, было видео, израильского военного журналиста.
Россия промолчала, признание, что С-400 был уничтожен - это потеря покупателей С-400...
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01.08.2023 01:42 Ответить
"Сработало" так как иранские и русские базы там находятся рядом. Радар сработал. В результате русня попала под раздачу и молчат, боятся ответить - так в чём я ошибаюсь?
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01.08.2023 02:33 Ответить
👍
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01.08.2023 13:00 Ответить
МАПА.
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31.07.2023 21:51 Ответить
МАПА і КАРТА - обидва слова вживаються паралельно. Мапа то є географічна карта. Але, наприклад, гральна то лиш карта.
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31.07.2023 22:01 Ответить
На marinetraffic це судно ще й досі знаходиться навпроти гирла Дуная.

Тобто - досі не зайшло.

Але накруги повно інших суден.
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31.07.2023 22:57 Ответить
Цар лаптєрейху обісрався.
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31.07.2023 21:52 Ответить
А чего ему не обосраться, там сверху штатовский "посейдон" корабли прикрывает.
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31.07.2023 22:44 Ответить
Можуть і на шляху назад напасти.
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31.07.2023 21:52 Ответить
Най вже спробують? Тоді впізнають вже лють батлів на морі.
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31.07.2023 22:15 Ответить
Вони ж типу бояться, що ці судна доставляють в Україну зброю!

Який сенс на зворотньому шляху топити?

Правда, ці йолопи доказують, що з тих суден ми дрони запускаємо...
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31.07.2023 23:01 Ответить
З ними тільки так. Ще корабліки НАТИ вивести у море.
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31.07.2023 21:53 Ответить
та вже давно в Чорному морі
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31.07.2023 22:02 Ответить
На початку війни росіяни декілька кораблів втопили. Хоча можливо за ці кораблі домовилися турки і євреї.
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31.07.2023 21:54 Ответить
Отож і я не можу зрозуміти суть тієї "зернової угоди". Чому весь світ має просити дозволу для судноплавства Чорним морем у кацапні?
Чекав, коли хтось просто пройде Чорним морем до українського порту згідно міжнародних норм судноплавства. Невже кацапи атакують судно під прапором третьої країни? Чи може та небензя тепер ніжками в ООНі тупатиме?
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31.07.2023 21:58 Ответить
Це марення дилетантів! Нема неякого українського гирла Дунаю. Є одно Тульчинське гірло яке делиться у Чорного моря на Сулинське та на Гіоргіевске. Суда що йдуть в Румунію користуються и тим і іншім. Сулинське находится в Румуніі. А Гіоргіевське на кордоні Украіни та Румунії.
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31.07.2023 22:05 Ответить
Яку кінцеву мету було оголошено? Румунію чи Україну?
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31.07.2023 22:27 Ответить
кацапи, шмарклі втерли в пику, чи ковтнули?
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31.07.2023 22:10 Ответить
Це вже шось
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31.07.2023 22:11 Ответить
З НАТО чи з Ізраїлем запоребрик воювати не хоче.
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31.07.2023 22:20 Ответить
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31.07.2023 22:22 Ответить
А як зрозуміти шо одне з суден несе прапори двох країн в той самий час Туреччина/ Грузія?
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31.07.2023 22:22 Ответить
Кацапи , витирають куточки губ ( щоб заїдів не було ) 😃
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31.07.2023 22:27 Ответить
Красунчики!
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31.07.2023 22:35 Ответить
Чогось турок мовчить. Так намагався пуйлу зберегти зад, все хотів дагаварітся гдета пасредіне.
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31.07.2023 23:39 Ответить
А ПОЧЕМУ !? А ПОТОМУ ЧТО ПУТИН ХЙЛО !)
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31.07.2023 23:40 Ответить
хоть в чем-то с евреев польза!
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31.07.2023 23:53 Ответить
Нарешті. Ігнор теж зброя.
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31.07.2023 23:58 Ответить
Я так розумію що вертіти кацапів на члені входить в традицію.Багато ходовочка однако.
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01.08.2023 00:05 Ответить
Ам Ісраель Хай!!! хто знає, той зрозуміє!
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01.08.2023 00:41 Ответить
Ничего не понял, но почувствовал, что написано правильно!
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01.08.2023 13:04 Ответить
Залужний зна що треба робити
Отак...
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01.08.2023 01:19 Ответить
А що Залужний робить? Війська відводить і Маріуполь в оточення без попередження всіх, хто там знаходився?
Якби не американський Посейдон, ніхто б в порти не сунувся
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01.08.2023 10:51 Ответить
Посол Израиля в Германии пояснил, что громадная помощь Израиля, Украине засекречена, но , что известно, из открытых СМИ:
- Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам https://detaly.co.il/izrail-tajno-peredal-ukraine-razveddanye-ob-iranskih-dronah-cherez-nato/


- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны Украине, в январе-феврале, 2023, 300 тыс. боеприпасов https://www.jpost.com/international/article-728861

- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине https://focus.ua/*******-novosti/536862-bez-odobreniya-izrailya-otkuda-u-vsu-vzyalis-broneviki-gaia-am

- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём https://www.kurier.lt/izrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine/

- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel https://cursorinfo.co.il/israel-news/izrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel/
https://cursorinfo.co.il/israel-news/v-estonii-zayavili-chto-ne-zapreshhayut-peredavat-ukraine-izrailskoe-oruzhie/

- Израиль передал, через страны Европы, кассетные мины M971, собственной разработки https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymala-kasetni-miny-m971/

-ВСУ получило от Словении 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией Ельбит
https://focus.ua/*******-novosti/529913-vsu-poluchat-ot-slovenii-28-tankov-m-55s-modernizirovannyh-izrailskoy-kompaniey-foto-video
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01.08.2023 02:43 Ответить
Тем временем кравчук и кучма здрыснули с детками в Европу...
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01.08.2023 06:57 Ответить
Кравчук уже с полгода сдрыснул на тот свет!
А вы всё "поезда под откос пускаете'! Методичку обновите, а то палитесь на ерунде!
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01.08.2023 09:42 Ответить
цивільні моряки послали кацапів слідом за їх кораблем і сміливо йдуть до України, а НАТО сидить під лавкою і тремтить, намагаючись на допустити "ескалації".
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01.08.2023 09:11 Ответить
Подяка і шана Ізраїлю, бо це принциповий прорив блокади має сигнал для інших країн, що не треба боятися рашу.
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01.08.2023 09:52 Ответить
 
 