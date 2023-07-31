Россияне обстреляли 8 громад на Сумщине: ранен один человек, повреждено несколько домохозяйств
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В течение 31 июля было совершено 28 вражеских обстрелов. Зафиксировано 164 взрыва. Обстреляно 17 населенных пунктов в 8 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
- Краснопольская громада: минометный обстрел (18 взрывов), САУ (4 взрыва).
С вертолета осуществлен пуск 7 ракет НАР.
- Белопольская громада: миномет (26 взрывов), артиллерия (4 взрыва), ствольная артиллерия (21 взрыв), гранатомет (10 взрывов).
- Юнаковская громада: ствольная артиллерия (8 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (11 взрывов).
- Середино-Будская громада: ствольная артиллерия (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), гранатомет (5 взрывов).
Повреждена крыша частного зернохранилища, двор дома.
- Великописаревская громада: миномет (33 взрыва).
Ранен один человек, повреждены 4 домохозяйства.
- Новослободская громада: РСЗО (2 взрыва), пуск с вертолета 2 ракет НАР.
Вследствие обстрела повреждено 1 домохозяйство.
- Хотинская громада: миномет (7 взрывов).
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