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Новости За рубежом
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Медведев (4036) США (23157) ядерное оружие (1131)

США о ядерных угрозах Медведева: "Применение ядерного оружия имело бы серьезные последствия для России"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

медведєв

В Белом доме считают заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он в очередной раз пригрозил применением ядерного оружия "безрассудным и безответственным".

Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Представитель США назвал риторику Медведева "безрассудной и безответственной", подчеркнув, что до сих пор Вашингтон не видел никаких признаков подготовки Россией ядерного удара.

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"Применение ядерного оружия в Украине или где-либо было бы катастрофическим для мира и имело бы серьезные последствия для России", – добавил спикер.

Он подчеркнул, что США продолжают внимательно следить за ядерной угрозой со стороны России, но пока не видят оснований для корректировки собственной ядерной политики.

В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия".
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Топ комментарии
+11
Клоун-алкоголик .
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31.07.2023 23:09
+11
Кончений алконавт і просто мразь , шугає весь світ ядерною зброєю😠
здохни , алкаш клятий та дай нам спокій 😡
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31.07.2023 23:19
+9
та ви хоча б посла на килим викликали стікуни ...
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31.07.2023 23:11
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Клоун-алкоголик .
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31.07.2023 23:09 Ответить
Та невже, цікаво на скільки глибоку виразили стурбованість 🤔🧐😁
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31.07.2023 23:11 Ответить
та ви хоча б посла на килим викликали стікуни ...
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31.07.2023 23:11 Ответить
Ага.. а вони натомість свого посла в параші призначили, який (яка) пуйлу вірчі грамоти вручив. Це навесні 2023 року.

За лаштунками відбувається геть не те, що показують публічно.
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31.07.2023 23:42 Ответить
А нащо? Коли в останній раз були ці його погрози?
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31.07.2023 23:53 Ответить
дійсно для чого його викликати ? навіть коли в третє збивають твій безпілотник . можно просто тихо втертись .
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01.08.2023 00:03 Ответить
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31.07.2023 23:12 Ответить
Ядерная головка расеи.

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31.07.2023 23:13 Ответить
Бухає..
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31.07.2023 23:17 Ответить
воно може і Бухає, але відповідь сша, як би то мякіше сказати, трошки недороблена.
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31.07.2023 23:47 Ответить
її потрібно відрізати нахрін і вкинути ху йлу в його сікрєтний чемодан..
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31.07.2023 23:18 Ответить
Это ядрёная
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01.08.2023 00:15 Ответить
воно малохольне, даже дурне, таких ідіотів потрібно боятись.., щоб спокійно жити - нейтралізувати кацап-мразоту.
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31.07.2023 23:14 Ответить
П'яний папуга знову в центрі уваги 🤣
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31.07.2023 23:16 Ответить
Кончений алконавт і просто мразь , шугає весь світ ядерною зброєю😠
здохни , алкаш клятий та дай нам спокій 😡
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31.07.2023 23:19 Ответить
medvedev bil odin iz pervyx kto sbezal v oman pri miateze vagnera.,smotriu uze zabil ob etom.
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31.07.2023 23:24 Ответить
Нах...й на алкашню звертати увагу? Треба ігнорити - і все.
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31.07.2023 23:26 Ответить
Відвезіть медведев в Катюжанку потім в Глеваху там завдяки галопередолу проявлять та відполірують в ньому людяність….
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31.07.2023 23:27 Ответить
Але перед тим як застосувати ядерну зброю потрібно всім парашникам
зібрати всі свої сім'ї, всім вдягнутись в біле, самим прийняти яду та напоїти дітей а вже після сміливо натискати на кнопку пуску.
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31.07.2023 23:29 Ответить
Найкраще покарання для цього ідіота - не реагувати на його писанину. Не секрет, що Медвєдєв отримав в рашкі звання "ліберал", котре дуже швидко перетворилось в очах рабсеян в лайливе, та символ зрадника (ну що з рабів візьмеш). А після його фіктивного президенства, Путлєр відмінив усі його "інновації" і відсторонив ідіота від будь-яких важелів впливу. От з початком війни, Медвєдєв вирішив грати роль "агресивного ястреба", щоб його не "злили в унітаз" уже фізично, а не лише політично. Тому краще його ігнорувати і Путлєр зі своїм кодлом, в якийсь момент визнає остаточно його нікчемність і викине на смітник, або вгостить чайком з полонієм.
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31.07.2023 23:33 Ответить
Семен Ашопий, поправочка... типо, угостят водовкой с полонием...
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31.07.2023 23:36 Ответить
Я надену платье бело, буду в нем красавица. Дык, Димон пусть не подходит, пока не исправится
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31.07.2023 23:34 Ответить
Накладуть санкції на експорт бренді та віскі?
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31.07.2023 23:36 Ответить
Найгірше, що можуть зробити цапи, це підірвати свій ядрьоний арсенал у себе вдома. Світ буде канати повільно, а цапи швидко крякнуть. Цівілізації капець. Але є іншій варіант. Стати нормальними. Просто нормальними
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31.07.2023 23:39 Ответить
Тобто, завалити пиню з дiмоном?
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31.07.2023 23:43 Ответить
Саме так , повісити обох аба пристрелити мразоту😡
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31.07.2023 23:47 Ответить
Там все набагато глибше. Піня - двійник(четверник?), дімон - нуль...
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01.08.2023 06:47 Ответить
не клоун эта тварь болот мацковии,высказывает мнение большинства совета, где эти твари состоят...Тут надо понимать, как угрозу странам мира...Даже имея данные о возможном яо,нельзя отметать возможность использование яо в любом исполнении...
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31.07.2023 23:44 Ответить
в Україні ВЖЕ КАТАСТРОФА!!! і без всяких ядерних бомб....

також звідки взагалі всі взяли, що цей телеграм кАнал належить карлику-алкоголіку вєдмєдєву?
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31.07.2023 23:50 Ответить
"якщо уявити собі, що наступ укробандерівців за підтримки НАТО вдався і вони відторгнули частину нашої землі, то нам довелося б у силу правил указу президента Росії від 02.06.2020 піти на використання ядерної зброї"

Діма, а шо с ..балом, Херсон це вже не Росія? Сєпаратіст штолі? Дивись, на бутилку посадять.
5 статья 8 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области"

То шо там с отторженієм частини "вашої" землі? Чи ви, тварі, розумієте таки що вона ніх...я не ваша? Нічого. Скільки ще жестів доброї волі у вас попереду!
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31.07.2023 23:55 Ответить
димон-Бухой Всадник Атомного Апокалипсиса
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01.08.2023 00:15 Ответить
Дуже зручний клієнт, щоб на нього вантажити всі наслідки
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01.08.2023 06:55 Ответить
А кацапи реально вдарять,по Польщі.
В на цьому все закінчиться-гей парадом в Берліні
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01.08.2023 03:16 Ответить
Навряд. Цапи мріють знищити Ізраїль
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01.08.2023 06:58 Ответить
Дайте вгадаю, невже буде черговий пакет, самих сурових санкцій, із забороною москалям сцяти собі в штани, і під'їздах, невже цивілізований світ наважиться на такі крайні міри....
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01.08.2023 06:25 Ответить
у чекистов давно неадекват, не тратьте время на заявления
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01.08.2023 08:53 Ответить
а шо витек в ростове думает по поводу?
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01.08.2023 08:55 Ответить
И что будет....очередные аццкие санкции введут?
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01.08.2023 10:59 Ответить
 
 