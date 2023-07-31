США о ядерных угрозах Медведева: "Применение ядерного оружия имело бы серьезные последствия для России"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Белом доме считают заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он в очередной раз пригрозил применением ядерного оружия "безрассудным и безответственным".
Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Представитель США назвал риторику Медведева "безрассудной и безответственной", подчеркнув, что до сих пор Вашингтон не видел никаких признаков подготовки Россией ядерного удара.
"Применение ядерного оружия в Украине или где-либо было бы катастрофическим для мира и имело бы серьезные последствия для России", – добавил спикер.
Он подчеркнул, что США продолжают внимательно следить за ядерной угрозой со стороны России, но пока не видят оснований для корректировки собственной ядерной политики.
В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия".
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За лаштунками відбувається геть не те, що показують публічно.
здохни , алкаш клятий та дай нам спокій 😡
зібрати всі свої сім'ї, всім вдягнутись в біле, самим прийняти яду та напоїти дітей а вже після сміливо натискати на кнопку пуску.
також звідки взагалі всі взяли, що цей телеграм кАнал належить карлику-алкоголіку вєдмєдєву?
Діма, а шо с ..балом, Херсон це вже не Росія? Сєпаратіст штолі? Дивись, на бутилку посадять.
5 статья 8 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области"
То шо там с отторженієм частини "вашої" землі? Чи ви, тварі, розумієте таки що вона ніх...я не ваша? Нічого. Скільки ще жестів доброї волі у вас попереду!
В на цьому все закінчиться-гей парадом в Берліні