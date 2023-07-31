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Бразилия (259) война (46615) саммит (1030) Саудовская Аравия (229)

Бразилия подтвердила, что будет участвовать в саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бразилия

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило, что представитель страны примет участие в неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Globo.

Отмечается, что Бразилия принимает приглашение на саммит, однако пока в правительстве не определились, кто будет представлять страну на нем.

Напомним, Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 40 стран. В частности, будут присутствовать представители ЕС и США.

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Это радует. Еще +1 к нам на сторону.
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31.07.2023 23:19 Ответить
...участие для поддержания бреда кремлевии,я думаю не приемлимо:Советую, при первой же попытке как только любой выскажется остановить 3 мировую войну или выскажется что это не война.. Открыть дверь и пинком под зад отправить говорящего из зала ..
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31.07.2023 23:59 Ответить
А войны и правда нет. Никто её официально не объявлял: ни Украина, ни Россия.
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01.08.2023 00:56 Ответить
Війна закінчиться, як путін скопититься. Бо в них почнеться перерозподіл влади і майна тоді і їм буде не до нас, якийсь час. А ми за цей час повинні вступити в НАТО.
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01.08.2023 01:15 Ответить
мы за это время должны помимо нато,отбить себе Сургут и Тюмень в качестве приза или дани со всеми ископаемыми лет на сто.Иначе это сделают другие
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01.08.2023 06:56 Ответить
У нас на Донбасі сланцевого газу величезні поклади, що було однією з вагомих причин захопити і тримати саму ту його частину, на якій вони знаходяться, окрім усіх інших причин. Але це була найраціональніша з них, бо усі інші - це шизофренія в чистому випадку. Так що нам не треба ніякі тюменя, нам свого вистачить з головою і ЄС ще постачати десятиріччями можна буде.
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01.08.2023 09:54 Ответить
Вы сначала тему сланцевого газа изучите,последствия и стоимость добычи.а потом уже будете планировать как Европу им снабжать. А что до Тюмени, так это законная цель страны победителя,коим будет являться Украина. И если вам это не нужно, то я поверьте минимум человек 200 включая буровиков соберу и предоставлю услуги как одного изген.подрядчиков перед своей страной.
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01.08.2023 10:58 Ответить
Донбас зараз, це по факту зона екологічного лиха, через діяльність росії. Так що особливої різниці до і після початку видобутку, ніхто не відчує.
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02.08.2023 01:55 Ответить
Маркетинговая риэлтерская вечеринка от Саудитов по рекламе своей недвижимости для чиновников со всего мира.
Русские чиновники и русские деньги сегодня токсичны - только по этой причине их не позвали.

Ни к политике, ни к войне эта тусовка отношения не имеет.
Это маркетинговая риэлтерская вечеринка от Саудитов.
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01.08.2023 05:29 Ответить
 
 