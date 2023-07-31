США без колебаний введут против Северной Кореи новые санкции в случае поставок оружия России, - Госдепартамент

США применят санкции против КНДР или любой другой страны в случае поставок оружия в Россию.

Об этом заявил в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Раньше мы ввели ряд санкций против Северной Кореи за разные действия", - напомнил Он.

Миллер отметил, что Соединенные Штаты вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, помогавших России в войне против Украины.

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"Мы без колебаний будем делать это в будущем", – заявил представитель администрации США.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе посетил с визитом КНДР.