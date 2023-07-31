США без колебаний введут против Северной Кореи новые санкции в случае поставок оружия России, - Госдепартамент
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США применят санкции против КНДР или любой другой страны в случае поставок оружия в Россию.
Об этом заявил в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Раньше мы ввели ряд санкций против Северной Кореи за разные действия", - напомнил Он.
Миллер отметил, что Соединенные Штаты вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, помогавших России в войне против Украины.
"Мы без колебаний будем делать это в будущем", – заявил представитель администрации США.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе посетил с визитом КНДР.
Топ комментарии
+13 Галина Боброва a5494c7d
показать весь комментарий31.07.2023 23:43
+7 Джон Зойдберг cb913b8d
показать весь комментарий31.07.2023 23:50
+6 Wasyl Worobec
показать весь комментарий01.08.2023 00:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Они живут плохо
Едят мало
Много маршируют
Трудно ухудшить жизнь концлагеря
"In 2022, the Turkish newspaper Dünya and the France's Le Monde reported - quoting sources from the logistics industry - that Turkish warehouses are overflowing with tons of goods shipped from the EU or the Far East to Russia via Turkey. Many of these cargoes, without being formally registered as imports, are transported by Turkish cargo companies to Russia. Shipments to Russia via Turkey are also carried out via air, land and rail routes."
Джерело
Ну й проти інших країн, типу ОАЕ, Киргизстану, Вірменії etc.?
Зависеть всё будет от позиции Китая? То есть разрешит Китай - будут снаряды, не разрешит - «вот что, ребята, пулемета я вам не дам»?
- Именно так, вы очень точно сформулировали: в принципе все негоции Шойгу и Кима будут зависеть от позиции Китая. Пламенный привет разговорам о суверенитете - что Пхеньяна, что Москвы. Причем здесь роль сыграет именно последовательно прокитайская позиция Москвы. КНДР может позволить себе и пренебречь китайской волей, они уверены, что китайцы всё равно помощь дадут, никуда не денутся, потому что Китаю нужна КНДР как буферная страна. Они точно так же пришли на помощь во время Корейской войны, хотя Мао согласился буквально в последний момент. А вот Россия такого не может себе позволить. И в силу такой позиции Москвы решать всё будет Китай. Возможно, что решать будет на месте. Мы не знаем, как будут проходить эти переговоры.
Hесанкционированный доступ к информации в КНДР карают смертной казнью. Это правда?
В уголовном кодексе за это - несколько лет лагерей. Хотя, если очень сильно не повезет, могут и расстрелять. В целом их аналог «особого совещания» и «троек» к смертной казни приговаривать не может, только к длительному заключению. Но если человек попадает в северокорейский лагерь, то вероятность умереть там довольно большая. Условия там ужасные. Ну и если у ГБ-шника горит статистика, совсем нет совести и ты ему очень не нравишься, то могут подвести под расстрел сразу.
Пишуть, що imprisonment може бути. У цій статті.
Через 10-15 лет Китай превратится в Северную Корею. В моральном, политическом плане - это уже КНДР. Винни Пуху осталось только добить экономику. Но я в него верю! Он справится!