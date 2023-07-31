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США без колебаний введут против Северной Кореи новые санкции в случае поставок оружия России, - Госдепартамент

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкції

США применят санкции против КНДР или любой другой страны в случае поставок оружия в Россию.

Об этом заявил в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Раньше мы ввели ряд санкций против Северной Кореи за разные действия", - напомнил Он.

Миллер отметил, что Соединенные Штаты вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, помогавших России в войне против Украины.

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"Мы без колебаний будем делать это в будущем", – заявил представитель администрации США.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе посетил с визитом КНДР.
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Топ комментарии
+13
Что может повлиять на северо - корейских *********?
Они живут плохо
Едят мало
Много маршируют
Трудно ухудшить жизнь концлагеря
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31.07.2023 23:43
+7
Так їм все одно *****. Коли вже нарешті захід порозумнішає і зрозуміє, що диктатури розуміють лише силу?
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31.07.2023 23:50
+6
Голому розбій не страшний
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01.08.2023 00:19
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Думаю, пора вводить)
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31.07.2023 23:42 Ответить
Голому розбій не страшний
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01.08.2023 00:19 Ответить
Что может повлиять на северо - корейских *********?
Они живут плохо
Едят мало
Много маршируют
Трудно ухудшить жизнь концлагеря
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31.07.2023 23:43 Ответить
Важко. Але можливо.
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31.07.2023 23:50 Ответить
А проти Туреччини, партньора по NATO, за те, що ті скуповують напівпровідники (легально) і потім переправляють їх до параші?

"In 2022, the Turkish newspaper Dünya and the France's Le Monde reported - quoting sources from the logistics industry - that Turkish warehouses are overflowing with tons of goods shipped from the EU or the Far East to Russia via Turkey. Many of these cargoes, without being formally registered as imports, are transported by Turkish cargo companies to Russia. Shipments to Russia via Turkey are also carried out via air, land and rail routes."

Джерело

Ну й проти інших країн, типу ОАЕ, Киргизстану, Вірменії etc.?
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31.07.2023 23:46 Ответить
НАТО НАТОм, а грошики нарізно...
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31.07.2023 23:55 Ответить
А в якому суді треба буде довести факт постачання зброї? Буде достатньо рішення федерального окружного чи треба буде чекати рішення Верховного суду США?
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31.07.2023 23:49 Ответить
novayagazeta.eu

Зависеть всё будет от позиции Китая? То есть разрешит Китай - будут снаряды, не разрешит - «вот что, ребята, пулемета я вам не дам»?

- Именно так, вы очень точно сформулировали: в принципе все негоции Шойгу и Кима будут зависеть от позиции Китая. Пламенный привет разговорам о суверенитете - что Пхеньяна, что Москвы. Причем здесь роль сыграет именно последовательно прокитайская позиция Москвы. КНДР может позволить себе и пренебречь китайской волей, они уверены, что китайцы всё равно помощь дадут, никуда не денутся, потому что Китаю нужна КНДР как буферная страна. Они точно так же пришли на помощь во время Корейской войны, хотя Мао согласился буквально в последний момент. А вот Россия такого не может себе позволить. И в силу такой позиции Москвы решать всё будет Китай. Возможно, что решать будет на месте. Мы не знаем, как будут проходить эти переговоры.
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31.07.2023 23:50 Ответить
Северной Корее интернета как такового нет совсем.
Hесанкционированный доступ к информации в КНДР карают смертной казнью. Это правда?
В уголовном кодексе за это - несколько лет лагерей. Хотя, если очень сильно не повезет, могут и расстрелять. В целом их аналог «особого совещания» и «троек» к смертной казни приговаривать не может, только к длительному заключению. Но если человек попадает в северокорейский лагерь, то вероятность умереть там довольно большая. Условия там ужасные. Ну и если у ГБ-шника горит статистика, совсем нет совести и ты ему очень не нравишься, то могут подвести под расстрел сразу.
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31.07.2023 23:56 Ответить
> Це правда?

Пишуть, що imprisonment може бути. У цій статті.
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01.08.2023 00:09 Ответить
Так їм все одно *****. Коли вже нарешті захід порозумнішає і зрозуміє, що диктатури розуміють лише силу?
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31.07.2023 23:50 Ответить
Коли їх почнуть бомбити людожери
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01.08.2023 02:17 Ответить
...вопрос Президенту США,куда будем девать голодных из недостраны хунвейбинии ( КНДР )
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01.08.2023 00:04 Ответить
А що сталося зі старими?
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01.08.2023 00:19 Ответить
Термін придатності збіг.
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01.08.2023 00:50 Ответить
Ин тихенько регоче у куточку...
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01.08.2023 02:16 Ответить
Смішно,
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01.08.2023 03:14 Ответить
Їм абсолютно покуй, по поруч Китай, який їх "гріє". Й США це чудово знають. Так що, вважаю, це все дешевою виставою на публіку.
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01.08.2023 06:31 Ответить
Смешно. Северная Корея эти любые санкции даже не заметит. Санкции нужно было вводить вчера - 1,5 года назад - против Китая! Потому что сегодня Китай - основной спонсор международного терроризма.

Через 10-15 лет Китай превратится в Северную Корею. В моральном, политическом плане - это уже КНДР. Винни Пуху осталось только добить экономику. Но я в него верю! Он справится!
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01.08.2023 06:35 Ответить
а можна проти Грузії без вагань?80% контрабандних комплектуючих до московських ракет йде через Грузію,а потім ракети знищують наші дома і вбивають наших дітей,зате грузіни в шоколаді радіють,що економіка виросла на 30%.
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01.08.2023 08:35 Ответить
Вот это решительность союзников....
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01.08.2023 10:58 Ответить
 
 