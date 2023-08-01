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Великобритания в ООН: Россия потеряла по меньшей мере 200 тысяч военных с начала вторжения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,кладовище

Необратимые потери России в войне против Украины составляют, по самым скромным оценкам, 200 тысяч военных.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил политический координатор Постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Россия посылает насмерть тысячи своих молодых мужчин. По приблизительным подсчетам, более 200 тысяч российских военных были убиты или ранены в Украине", - подчеркнул он.

Экерсли отметил, что Россия терроризирует украинцев, "одновременно нанося страдания собственному народу и миллионам людей по всему миру." "На этом фоне у Украины нет другого выбора, кроме как воспользоваться своим правом на самозащиту, согласно Уставу ООН. Украина ведет войну за национальное выживание и защищает право всех государств на жизнь без страха агрессии", - отметил он.

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Он добавил, что единственный путь к длительному миру в Украине - это "прекращение президентом Путиным своего незаконного вторжения и вывод всех подразделений, что продемонстрирует его готовность обсуждать условия мира, которые будут уважать Устав ООН".

"Россия начала эту войну, и Россия должна ее прекратить, пока не повлекла еще больше страданий", - подытожил Экерсли.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на 31 июля Силы обороны уничтожили около 246 190 российских захватчиков.

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Топ комментарии
+11
В Росії люди як гімно та перегній один одного доповнюють … і не жалкують одни за одним …

в таборі просторіше стане…
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31.07.2023 23:44
+11
"Ольгінські" х**ло-боти не вірять.
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31.07.2023 23:53
+9
Х**ла виправить лише чєрєнок взад.
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31.07.2023 23:51
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В Росії люди як гімно та перегній один одного доповнюють … і не жалкують одни за одним …

в таборі просторіше стане…
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31.07.2023 23:44 Ответить
Х**ла виправить лише чєрєнок взад.
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31.07.2023 23:51 Ответить
А ще б для вірності в ліве око увігнав…
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31.07.2023 23:56 Ответить
Та то пустяки
Россия даже не заметила
Она любит масштаб
А когда меньше миллиона
Это для нее не потери
В России от водки столько же погибают
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31.07.2023 23:45 Ответить
Дохнут.
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31.07.2023 23:54 Ответить
Нарешті це прозвучало й піде у новини хароших руZZкіх теж! ДОЖДЬ сакрушается по нескольким десяткам тісяч!
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01.08.2023 04:57 Ответить
По статистике, в рф, за 2022 год умерло-1.900.000, в 2021-2.153.000. Цифры явно приуменьшены, но спиваются под забором всё равно намного больше чем дохнут на войне.
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01.08.2023 19:02 Ответить
То може світ ще почекає, щоб страждань було більше? Чи може варто один раз дати усім разом ***** кацапні, щоб нікому більше не кортіло займатися подібними речами?
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31.07.2023 23:47 Ответить
Поддерживаю
Дать пиз......
Сильно
Чтобы два раза не вставать
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01.08.2023 01:05 Ответить
"Ольгінські" х**ло-боти не вірять.
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31.07.2023 23:53 Ответить
Якщо втрати 40-50 тис.для чого проводити мобілізацію в 300 тис? І планувати нову.лікуй мізки.вислюк.
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01.08.2023 00:18 Ответить
Кацапське опудало,тебе обдурили трільйон українців мобілізовано і 100 тис негрів на Абрамсах.
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01.08.2023 00:36 Ответить
То, ви, зареєстровано два дня тому, щоб такі накидони робити......
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01.08.2023 00:40 Ответить
Лікуй свої, валянку, поки у Німеччині. Як ведеться українська статистика по кацапських втратах розжовано ще рік тому навіть для таких загальмованих жирафів, як ти.
250 тис вбитих кацапів і приблизно у два рази більше важко поранених чудово корелюють із мобілізаційними хвилями козломордих.
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01.08.2023 00:03 Ответить
Справа в тому, що там тисяч триста-чотириста щє чмобіків з тих хвиль не задіяні, в тилах сидять
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01.08.2023 00:52 Ответить
Справа в тому, що ти жираф.
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01.08.2023 12:25 Ответить
Взагалі-то це не секретна інформація, є навіть на вікіпєдіі
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01.08.2023 00:06 Ответить
Твоя дурість, жирафе відморожений, просто засліплює. ))
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01.08.2023 12:26 Ответить
Супер, дайошь чєтвєрть лімона сушеньіхь орк0ff! 😡 😁
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01.08.2023 00:42 Ответить
Тим часом, Британія додала Єрмака і Татарова в перелік найнебезпечніших російських агентів впливу в Україні з вказанням багатьох їх злочинів, включно з невдалою спробою Єрмака вчинити Конституційний переворот у зговорі з Портновим.

https://bofu.uk/report/report-on-true-russian-actors-in-ukraine
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01.08.2023 01:17 Ответить
Справа у тому, що влада узурпована. І я навіть не знаю, що буде після війни. Мета зеленського та єрмака як на можна довше затягнути війну у часі, а ще краще добитися перемоги москалів, бо при перемозі України вони не зможуть використати награбоване і прийдеться відповідати за злочини. Але це не факт, бо у нас ******** народ. Зебобики майже всі утекли за кордон, а потом повернуться вихваляти Боневтіка, бо той не втік і почнут просувати його на другий термін. Перед цим по декілька разів обов'язково передивяться серіалів про поровознюка, мері попінс, єрмака - Черчіля і бог зна ще про кого.
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01.08.2023 06:21 Ответить
Для кремлівських нелюдей й 2.5 млн., не втрати а 200 тищ., то взагалі нічого "бабиісчонаражают". Не треба міряти нелюдей-Кацапов людською логікою.
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01.08.2023 01:20 Ответить
що там російські баби нарожають не має значення, воно найближчі 15 років небоєздатне
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01.08.2023 01:22 Ответить
1. вони для цього покрали сотні тисяч українських дітей.
2. москалям ніщо не завадило мобілізувати 60-70 тисяч чоловиків на нових окупованих теріторіях і ті як овці пійшли воювати з нами.
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01.08.2023 06:24 Ответить
доречі, зараз з ОРДЛО і Криму проти нас воюють ті, кому було 10-14 років у 2014 році і це факт. І таки дітлохи на окупованих теріторіях майже всі, за невеликим виключенням. Ти подивись що роблять діти на нових окупованих теріторіях: бігають з москальскими прапорцями, граються із зброєю і що вони говорять. За рік так мізки промити
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01.08.2023 06:29 Ответить
Навіть 2 млн втрат для Росії не є критичними. Чого не можна сказати по Україну.
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01.08.2023 02:09 Ответить
Навіт втрата всіх росіян у світі не є критичною.
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01.08.2023 02:38 Ответить
Не те рахують. Треба рахувати відсоток розбомблених заводів і параходів у ковальчуків.
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01.08.2023 05:35 Ответить
Ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ, один из них попал в бизнес-центр "Москва-Сити".
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01.08.2023 07:10 Ответить
Прямая речь Собянина: "Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия".
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01.08.2023 07:11 Ответить
Москва - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА !
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01.08.2023 07:12 Ответить
якщо є 100 мільйонів покірних рабів, то ніяке ***** не припинить війну. ні нинішнє, ні будь-яке інше.
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01.08.2023 09:06 Ответить
 
 