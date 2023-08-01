Великобритания в ООН: Россия потеряла по меньшей мере 200 тысяч военных с начала вторжения

Необратимые потери России в войне против Украины составляют, по самым скромным оценкам, 200 тысяч военных.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил политический координатор Постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Россия посылает насмерть тысячи своих молодых мужчин. По приблизительным подсчетам, более 200 тысяч российских военных были убиты или ранены в Украине", - подчеркнул он.

Экерсли отметил, что Россия терроризирует украинцев, "одновременно нанося страдания собственному народу и миллионам людей по всему миру." "На этом фоне у Украины нет другого выбора, кроме как воспользоваться своим правом на самозащиту, согласно Уставу ООН. Украина ведет войну за национальное выживание и защищает право всех государств на жизнь без страха агрессии", - отметил он.

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Он добавил, что единственный путь к длительному миру в Украине - это "прекращение президентом Путиным своего незаконного вторжения и вывод всех подразделений, что продемонстрирует его готовность обсуждать условия мира, которые будут уважать Устав ООН".

"Россия начала эту войну, и Россия должна ее прекратить, пока не повлекла еще больше страданий", - подытожил Экерсли.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на 31 июля Силы обороны уничтожили около 246 190 российских захватчиков.

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