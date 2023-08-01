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Ночью шахеды атаковали Харьков: попали в училище и спортивный объект. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики около 12 ночи из Белгородской области пустили атаковавшие Харьков шахеды.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что шахеды попали в одно из учебных заведений Салтовского района и в спортивный объект в Шевченковском районе. Охранник последнего получил телесные повреждения, он госпитализирован.

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Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии "Суспільному" сообщил, что Россия запустила по Харькову шесть-семь беспилотников Shahed.

"По меньшей мере, есть два попадания: одно - в здание профессионально-технического училища, второе - в центральной части города.
В ПТУ около половины трехэтажного здания разрушены, обрушились два этажа центрального корпуса", - отметил начальник полиции.  

Ночью шахеды атаковали Харьков: попали в училище и спортивный объект 01
Ночью шахеды атаковали Харьков: попали в училище и спортивный объект 02
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Оце атака дрона, а не вибито кілька вікон, як в москві
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01.08.2023 06:34 Ответить
Тому, що наші дятли, замість того, щоб зробити зворотній інжинірінг цієї, як виявилось, ефективної машини (Шахед), тулять з нуля щось "типу своє". А це час, дорогоцінний час.
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01.08.2023 08:02 Ответить
Тулять з чого є. Інжинірінг ні з чого зробити.
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01.08.2023 09:20 Ответить
И хоть бы ж один сбили. Такое чувство, что в Харьков долетает все что посылается
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01.08.2023 10:12 Ответить
кто наводчик ....
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01.08.2023 12:00 Ответить
 
 