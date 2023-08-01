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На Запорожском направлении враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения Сил обороны, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Наступательные операции ВСУ продолжают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области; Мефодиевка, Сытное, Стариковое, Могрица, Степок и Рясное на Сумщине и Уде, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы свыше 10 населенных пунктов, в частности Одрадно, Колодезное, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Орехово-Василовка, Григоровка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает обстрелы населенных пунктов, в частности Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Гостре Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ стойко держат оборону в Купянском и Марьинском направлениях, продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

На Херсонском направлении противник сохраняет военное присутствие. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львов, Херсон и Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжают огненное поражение врага.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам врага.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 5 районов сосредоточения личного состава врага.
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Вони в Херсоні зосереджували зусилля щоб не піти звідти
Але з часом кацапи підуть також із запорізької обл
Просто чим більше знищать рашистів тим краще а для цього треба багато новітньої зброї
Україна почала воювати радянською застарілою зброєю і країни союзники також постачали радянську зброю
Натівської зброї дуже мало
Як Україна накопичить багато зброї особливо літаки то території поверне
Головне щоб не було мирних переговорів
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01.08.2023 07:08 Ответить
Вчора був на кладовищі. Багато свіжих могил наших воїнів. Всі з прапорами.
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01.08.2023 07:22 Ответить
На початку травня миколаївська міськи рада прийняла рішення про будівництво трьох нових війскових цвинтарів у місті. Це тільки в одному місті, а райьони, інші міста. Як казав нещодавно Соскін - щоб прорвати оту багатоешолоновану оборону рашистів на Запоріжжі треба Б-52 шоб бомбили. Нема чим оборону рвати.
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01.08.2023 08:19 Ответить
Мелітопольські апалченци.
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01.08.2023 07:28 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.08.2023 09:09 Ответить
 
 