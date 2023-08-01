В июле в Украине удалось подтвердить гибель 143 гражданских людей, в том числе четверых детей, - ООН

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 9369 гражданских.

Об этом сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), информирует Цензор.НЕТ.

"УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения с мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается", – отмечается в документе по данным ООН.

Это касается, например, таких населенных пунктов как Мариуполь (Донецкая обл.), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская обл.), где, по сообщениям, зафиксированы многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

По подтвержденным данным ООН, погибли 4319 мужчин, 2591 женщина, 284 мальчика и 228 девочек, тогда как пол 29 детей и 1918 взрослых пока не удалось установить.

Среди 16646 раненых 498 мальчиков и 360 девочек, а также 281 ребенок, пол которых пока не удалось установить.

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Если раньше сводка УВКПЧ ООН о количестве потерь выходила ежедневно, а затем только в рабочие дни, то с июля 2022 года она стала еженедельной, а с конца мая 2023 года – каждые две недели. В этой сводке, как и в предыдущей, приведены данные по месяцам.

Согласно им, за 30 дней июля погибли 143 гражданских. В июне количество смертей возросло до 186 из 174 в мае, 181 – в апреле и марте, 144 – в феврале.