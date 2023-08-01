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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия РФ (15331) Генштаб ВС (4256) ликвидация (1922) уничтожение (3804)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 246 690 (+500 за сутки), 4216 танков, 4839 артсистем, 8205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ на территории Украины на 1 августа Силы обороны уничтожили около 246 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 246 690 (+500) человек ликвидировано,

танков - 4216 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8205 (+17) ед,

артиллерийских систем - 4839 (+23) ед,

РСЗО - 699 (+0) ед,

средства ПВО - 462 (+2) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7324 (+32) ед,

специальная техника – 718 (+3).

Читайте: Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 246 690 (+500 за сутки), 4216 танков, 4839 артсистем, 8205 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+12
Минув 3450 день москальсько-української війни.
82! одиниці техніки та 500 чумардосів. Знову хлопці розганяються і валять орків. Арта та логістика чудово, броня файно. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 2:3. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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01.08.2023 09:02
+12
Сергей Ауслендер

«Медиазона», которая считает российские потери (верифицируют по некрологам, фото-видео и прочим источникам), заметила такую вещь - резко выросло количество убитых среди артиллеристов. Прямо драматически выросло. Видать, история с контрбатарейной борьбой у ВСУ хорошо получается.
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01.08.2023 13:50
+11
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01.08.2023 08:42
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Коли ж це залізо в проклятих закінчиться?
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01.08.2023 08:32 Ответить
А де літак загубився? Начебто вчора збили.
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01.08.2023 08:38 Ответить
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01.08.2023 08:42 Ответить
Праваславних богав вайни як гною(Але слава ЗСУ,стирають тик з лиця землі.
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01.08.2023 08:53 Ответить
Минув 3450 день москальсько-української війни.
82! одиниці техніки та 500 чумардосів. Знову хлопці розганяються і валять орків. Арта та логістика чудово, броня файно. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 2:3. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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01.08.2023 09:02 Ответить
Хоча б якісь фото чи відео знищеної артилерії з дрона наведення давали. Цифри досить значні при відсутності істотного просування. Як я розумію, якщо десь на місцевості ворожа арта знищена, то потрібно займати позиції противника, поки ворог не підтягнув заміну.
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01.08.2023 10:17 Ответить
Я знаю що мене зараз заспамлять, але складається враження що ці цифри домальовують як заменеться. Аби хочь якось перекрити свою більш як піврічну триндьож про контрнаступ.
Бо дуже вже дивно бачити майже кожен день по 30 одиниць арти, купу іншої техніки, при цьому дозлої русні не збільшується. І просування мінімальні.
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01.08.2023 10:46 Ответить
Є незалежний портал Oryx, який введе незалежний підрахунок знищеної техніки. Тільки тієї, що на 100% вдалось зафіксувати за допомогою фото та відеофіксації, та вважливо, ідентифікувати. Якщо є хоч найменший сумнів, та техніка не попадає в статистику. Сам oryx пише, що вони не фізично, не навіть теоретично не можуть зафіксувати абсолютно всі втрати, але більшість фіксують. Як пишуть їх спеціалісти, вони не враховують приблизно 25-30%. Ось за їх даними, вже з врахуванням похибки + 30%, кацапи втратили з початку війни ~ 2 400 танків, ~ 3 200 БТР/БМП, 1 800 одиниць артилерії з урахуванням РСЗВ, 90 вертольотів, 85 літаків.
Яким цифрам вірити - вирішує кожен сам.
Що стосується, повільного просування, то очевидно, що на фронті виник парітет сил. Не ворог не ми, не можемо суттєво просунутись. В кращому випадку просування вперед йде на розмір футбольного поля в день із сотнями жертв з обох сторон. Якщо на фронті не трапиться якийсь форс-можор, перелом у війні, а він не трапиться хіба що, США збільшать допомогу рази і почнуть давати далекобійні ракети сотнями, ударні вертольоти та винищувачі і не одиниці і скоріш за все навіть не десятки, то лінія фронту зупиниться, а війна буде тривати роками, якщо не десятиліттями. З мільойонами жертв.
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01.08.2023 11:29 Ответить
Ось тут: "Карта бойових дій, Фабрика новин, Василь Пехньо" та "Огляд карти бойових дій 24Канал Андрій Дрозда" часто показують відосики знищення ворожої техніки
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01.08.2023 13:59 Ответить
Хіба по тих відео (відосики це у зеленого фсб-шного засланця) військових, які я впевнений знімають кожен успішний момент знищення ворожої арти, можна ідентифікувати та підтвердити заявлену щоденну кількість? Звісно, що ні. В цьому й полягає дилема.
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01.08.2023 15:59 Ответить
Щоб не вийшло як у тому прислів'ї, що з українців роблять дурнів цією непідтвердженою статистикою.
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01.08.2023 16:03 Ответить
Сергей Ауслендер

«Медиазона», которая считает российские потери (верифицируют по некрологам, фото-видео и прочим источникам), заметила такую вещь - резко выросло количество убитых среди артиллеристов. Прямо драматически выросло. Видать, история с контрбатарейной борьбой у ВСУ хорошо получается.
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01.08.2023 13:50 Ответить
 
 