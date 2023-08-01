Общие боевые потери РФ с начала войны – около 246 690 (+500 за сутки), 4216 танков, 4839 артсистем, 8205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ на территории Украины на 1 августа Силы обороны уничтожили около 246 690 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 246 690 (+500) человек ликвидировано,
танков - 4216 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 8205 (+17) ед,
артиллерийских систем - 4839 (+23) ед,
РСЗО - 699 (+0) ед,
средства ПВО - 462 (+2) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 311 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4027 (+10),
крылатые ракеты – 1347 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7324 (+32) ед,
специальная техника – 718 (+3).
Пожалуйста, подождите...
82! одиниці техніки та 500 чумардосів. Знову хлопці розганяються і валять орків. Арта та логістика чудово, броня файно. Наближається ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок 2:3. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 246 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
Бо дуже вже дивно бачити майже кожен день по 30 одиниць арти, купу іншої техніки, при цьому дозлої русні не збільшується. І просування мінімальні.
Яким цифрам вірити - вирішує кожен сам.
Що стосується, повільного просування, то очевидно, що на фронті виник парітет сил. Не ворог не ми, не можемо суттєво просунутись. В кращому випадку просування вперед йде на розмір футбольного поля в день із сотнями жертв з обох сторон. Якщо на фронті не трапиться якийсь форс-можор, перелом у війні, а він не трапиться хіба що, США збільшать допомогу рази і почнуть давати далекобійні ракети сотнями, ударні вертольоти та винищувачі і не одиниці і скоріш за все навіть не десятки, то лінія фронту зупиниться, а війна буде тривати роками, якщо не десятиліттями. З мільойонами жертв.
«Медиазона», которая считает российские потери (верифицируют по некрологам, фото-видео и прочим источникам), заметила такую вещь - резко выросло количество убитых среди артиллеристов. Прямо драматически выросло. Видать, история с контрбатарейной борьбой у ВСУ хорошо получается.