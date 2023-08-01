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В Черном море беспилотники атаковали российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

котов

Минобороны РФ заявило, что патрульные корабли были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал российского ведомства.

"Все дистанционно-управляемые катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля. Оба корабля продолжают выполнять поставленные задачи", - отметили в минобороны РФ.

Отмечается, что патрульные корабли действовали в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Напомним, в мае морской дрон-камикадзе поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Черном море.

Также читайте: Россия готовит корабли и авиацию для блокирования Украины с моря, - Military Media Center
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Топ комментарии
+24
Ой чи так насправді. У всіх расєянських корит і до цього все було "штатна, прадолжилі випалнять задачі". А потім виявилось, що вони або на дні, або буксиром тягнуть лохань, яка на борту лежить
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01.08.2023 08:13
+16
Кагда пабьєд нєт , іх нужно видумать - М Кутузов .
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01.08.2023 08:36
+12
Ага, цєлі условного пратівніка унічтожєни''-самі вигадали, самі й знищили
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01.08.2023 08:14
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Ой чи так насправді. У всіх расєянських корит і до цього все було "штатна, прадолжилі випалнять задачі". А потім виявилось, що вони або на дні, або буксиром тягнуть лохань, яка на борту лежить
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01.08.2023 08:13 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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01.08.2023 09:41 Ответить
Ага, цєлі условного пратівніка унічтожєни''-самі вигадали, самі й знищили
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01.08.2023 08:14 Ответить
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01.08.2023 08:15 Ответить
Треба було ціль по-серйозніше брати: наприклад, якійсь каліброносець чи великий десантний корабель, заповнений по вінця омґсобовим складом ...
А так - буде майже без втрат...
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01.08.2023 08:23 Ответить
Цікаво - це той самий "Василь Биков", який був потопления 7 березня 2022 року після обстрілу його нашими РСЗО з берега напередодні, чи якійсь інший?

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01.08.2023 08:29 Ответить
І, до речі - який після затоплення вже 5 серпня того ж року заходив у бухту Севастополя з обпаленим бортом?
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01.08.2023 08:34 Ответить
Новини початку 2022 року я пам'ятаю, але щоб попередити якісь інсинуації даю посилання на перевірені дані у т.ч. по втратах ЧіФи Московії (т.з. "роССії")" Список кораблів, пошкоджених під час російсько-української війни
До речі, роССіянці теж "топили" у Одесі в березні цього року але ЛИШЕ РОТОМ десантний корабель "Юрій Олефиренко" який до Одеси не прибував і досі перебуває у Очакові і навіть було модернізовано його обладнання із заміною палубного РСЗО з БМ-14 на БМ-21. Тож всяке буває в інформпросторі!
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01.08.2023 09:13 Ответить
От саме тому військові наполегливо просять користуватись лише офіційною інформацією.

Ну в ліпшому випадку кацапською, але лише у тих випадках коли там пишеться саме про їхні втрати, але й то з недовірою, бо ж кацапи!
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01.08.2023 09:20 Ответить
Як невдобно получилось))
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01.08.2023 09:00 Ответить
Ну невдобно вийшло у "Думської", яка написала цю статтю, та ще й з поміткою "Офіційне підтвердження". Хоча взагалі там реально професійні журналісти працюють, і вміють перевіряти інформацію. Можно дати їм послаблення через те, що це був ще самий початок війни, і у всіх нерви були на межі.
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01.08.2023 09:14 Ответить
Читай мій пост вище "невдовбонутий" ти наш!
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01.08.2023 09:14 Ответить
Багато хто й що знає, проблема у тому чи користуються цим, це по перше. А по друге не треба "невдобність" (українською НЕЗРУЧНІСТЬ) зображати стосовно інформації яка офіційно ані Генштабом ЗСУ, ані ВМС не озвучувалась, це всеодно як комусь "незручно" через те що він повірив бабці перед під'їздом. То не треба "новини" на заборах читати, а треба все перевіряти!!!
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01.08.2023 09:28 Ответить
Печально конечно что подобные атаки описываются только в сообщениях кассабов. А у них всегда "у рюзьге потерь нет!".
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01.08.2023 08:29 Ответить
Та й залізничний міст біля Чонгару в рашистів ніби "не пошкоджений" але навіть з супутника видно що йому повний гаплик!
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01.08.2023 09:17 Ответить
Та вчора вже з'явилось фото і не з супутника - видно як там рельси огинають яму!
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01.08.2023 09:24 Ответить
Тим більш!
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01.08.2023 09:30 Ответить
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01.08.2023 09:36 Ответить
Так они так изначально и лежали!
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01.08.2023 12:46 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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01.08.2023 09:40 Ответить
А чим хвалитися: невдалою атакою та пущеними на вітер сотнями мільйонів грн?
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01.08.2023 10:24 Ответить
Щоб кацап не бачив - треба занурюватись під час атаки. Як у анонсованому турецькому безпілотники.
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01.08.2023 08:30 Ответить
Кагда пабьєд нєт , іх нужно видумать - М Кутузов .
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01.08.2023 08:36 Ответить
Святое дело! Но. Но касается всех.
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01.08.2023 09:02 Ответить
Наші морські «котики» тренуються…
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01.08.2023 08:39 Ответить
Та то не ми, то їхні бойові дельфіни!
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01.08.2023 08:46 Ответить
То наші бойові дельфіни...(((
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01.08.2023 08:51 Ответить
TLK-150 "Толока"
https://24tv.ua/ru/novyj-podvodnyj-bespilotnik-toloka-tlk-150-chto-izvestno-24-kanal_n2311457
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01.08.2023 08:57 Ответить
Ви щось чули про рашистські морські дрони?! Розповідайте, буде цікаво, особливо про їх "ефективність"! Але згоден що дуже хотілося б щоб наслідки підтверджених атак наших морських дронів були більш результативні, бо коштують вони чимало!!!
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01.08.2023 09:31 Ответить
"..бо коштують вони чимало!!!"
А что там "немало стоит", корпус из титана или взрывчатка "не боящаяся воды" или электроника?
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01.08.2023 09:39 Ответить
Не сси в трусси ,ванька, почитай про 250000 утилизированніх рашистов и настроение сразу улучшится
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01.08.2023 09:43 Ответить
В марте была новость о новой разработке - подводных дронах "Толока". И все. И тишина. На один корабль надо наверное надводных дронов штук 4 чтобы с разных бортов заходили. А так по две штуки это выглядит как тренировка для врага.
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01.08.2023 09:47 Ответить
А Ви реально вважаєте, що кожний випущений дрон будуть фотографувати і вихвалятись ним?

Чим менше ворог знає, тим ліпше!
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01.08.2023 20:18 Ответить
Названия скотские: "Быков", "Котов", "Шакалов", "Гипопотамов"...
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01.08.2023 09:58 Ответить
Сподіваюся, що шкоду все-таки наші катери зробили.
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01.08.2023 10:09 Ответить
Кацапи на мосту щараз серуть бетоном. Уявляєте їх їбло ,🤣"""Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

 Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

""
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01.08.2023 10:51 Ответить
Котов... Быков... Что за "В мире животных"?
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01.08.2023 12:44 Ответить
Обидва кораблі продовжують виконувати поставлені завдання по зануренню.
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01.08.2023 13:10 Ответить
Начебто василь вже був потоплений?
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01.08.2023 13:59 Ответить
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ БЕСПИЛОТНИКОВ И БЫСТРЕЕ !)
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01.08.2023 23:48 Ответить
 
 