В Черном море беспилотники атаковали российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минобороны РФ заявило, что патрульные корабли были атакованы тремя морскими безэкипажными катерами ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал российского ведомства.
"Все дистанционно-управляемые катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля. Оба корабля продолжают выполнять поставленные задачи", - отметили в минобороны РФ.
Отмечается, что патрульные корабли действовали в 340 км к юго-западу от Севастополя.
Напомним, в мае морской дрон-камикадзе поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Черном море.
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А так - буде майже без втрат...
До речі, роССіянці теж "топили" у Одесі в березні цього року але ЛИШЕ РОТОМ десантний корабель "Юрій Олефиренко" який до Одеси не прибував і досі перебуває у Очакові і навіть було модернізовано його обладнання із заміною палубного РСЗО з БМ-14 на БМ-21. Тож всяке буває в інформпросторі!
Ну в ліпшому випадку кацапською, але лише у тих випадках коли там пишеться саме про їхні втрати, але й то з недовірою, бо ж кацапи!
https://24tv.ua/ru/novyj-podvodnyj-bespilotnik-toloka-tlk-150-chto-izvestno-24-kanal_n2311457
А что там "немало стоит", корпус из титана или взрывчатка "не боящаяся воды" или электроника?
Чим менше ворог знає, тим ліпше!
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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