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Новости Война в Украине
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Зеленский (16498) Кривой Рог (1126) Харьков (6510) Клименко Игорь (285)

Утро началось с важных докладов об атаках врага и обстановке на фронте. Буданова заслушал в закрытом режиме, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский начал утро 1 августа с заслушивания важных докладов.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Утро началось с важных докладов. Министра Клименко - по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания, работают", - говорится в сообщении.

Также Зеленский заслушал доклад генерала Малюка о завершении работ по устранению последствий обстрела Кривого Рога, Херсона.

"Заслушал Главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО - командующий Олещук. Был и закрыт доклад начальника ГУР Буданова", - говорится в сообщении.

Смотрите: Ракеты по Кривому Рогу были выпущены из района Джанкоя в оккупированном Крыму, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщалось, российские захватчики около 12 ночи из Белгородской области запустили шахеды, которые атаковали Харьков. Враг попал в училище и спортивный объект.

Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Среди погибших от российских ракет Мама и ее десятилетняя дочь.

В общем сообщалось о 6 погибших и 75 раненых.
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Топ комментарии
+27
Вже крім вечірнього пjzдьожа почався і ранковий. Очікуємо щохвилинного.
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01.08.2023 08:47
+21
блд, як же ти за...бав, клоун!
всіх зелених вибл...дків повипускав з накраденим і знову сереш в голови українцям!

привів велику війну, зраджуєш, брешеш та крадеш!
ти з хйлом на одній сходинці! горіти вам у пеклі
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01.08.2023 08:49
+17
И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела! (с)
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01.08.2023 08:48
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01.08.2023 08:46 Ответить
" ... "ВОНА" робе ... "
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01.08.2023 11:12 Ответить
Вже крім вечірнього пjzдьожа почався і ранковий. Очікуємо щохвилинного.
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01.08.2023 08:47 Ответить
Доповіді є, наступу нема.
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01.08.2023 09:22 Ответить
И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела! (с)
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01.08.2023 08:48 Ответить
балдибілдер від Яхве...
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01.08.2023 09:32 Ответить
блд, як же ти за...бав, клоун!
всіх зелених вибл...дків повипускав з накраденим і знову сереш в голови українцям!

привів велику війну, зраджуєш, брешеш та крадеш!
ти з хйлом на одній сходинці! горіти вам у пеклі
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01.08.2023 08:49 Ответить
Тут Карл Волох дещо підкинув.
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01.08.2023 09:25 Ответить
вечірній мудозвон вже зранку сипить...
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01.08.2023 08:49 Ответить
Закрився з переляку?...
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01.08.2023 08:50 Ответить
Кому цікаво з чого почався ранок тупорилого чма?
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01.08.2023 08:52 Ответить
Тягни вже Петріоти з Мамбами бо після ударів по москві рашка озвіріє
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01.08.2023 08:55 Ответить
А тепер хай заслухає, скільки держава виготовила дронів.
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01.08.2023 09:00 Ответить
Як казав яйценосний - бум на вкраїні. Це як яйця кілограмами мірять. Бум - хрен йього знає скіки.
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01.08.2023 10:52 Ответить
Як стало страшно "заслухав Буданова у закритому режимі"? І що, пуйло капут? Готується до штурму спецпідрозділ орденоносців "95 кагала"? Які можуть бути закриті заслуховування, коли там єлдаки, татарови і Зелі? Хіба що від укрваїнського наріду.
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01.08.2023 09:00 Ответить
Весь діалог :

Коли на шашлики ?

дві тринеділі і будемо в Криму ...
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01.08.2023 09:06 Ответить
Буданов чарівну кришталеву кулю приніс?

Бо без неї передрікати майбутнє йому важко.
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01.08.2023 09:12 Ответить
дибіла не треба слухати, дибіла треба слати нахй.
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01.08.2023 09:14 Ответить
Скоро тупориле чмо буде розказувати, що йому снилось
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01.08.2023 09:15 Ответить
та насрати на твій ранок, сиди не відсвічуй, чмо сране.
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01.08.2023 09:17 Ответить
****, Наполєйон!

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01.08.2023 09:23 Ответить
Цікаво! 🤔 "Була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова", - йдеться у повідомленні." Джерело: https://censor.net/ua/n3434596
ВВсі решта доповідей були відкритими? 🤔Журналісти були присутні, телевізійники з єдиного тєлємарафону? 🤔
" Також Зеленський заслухам доповідь генерала Малюка про завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсону." Джерело: https://censor.net/ua/n3434596
А це ще цікавіше. Наслідки ударів ліквідовують сбушники? 🤔 Вони завали розбирають? 🤔
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01.08.2023 09:30 Ответить
Дуже добре що прослуховування проходило у закритому режимі, т.я. одночасно слухати їх двох громадянам України важко, можуть не витримати й заплювати екран телевізора або взагалі пошкодити його кидаючи у безневинний апарат тверді предмети!
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01.08.2023 09:36 Ответить
Ждём , чем закончится у тебя обед.
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01.08.2023 11:07 Ответить
Блазень заслухав блазня в закритому режимі.
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01.08.2023 11:24 Ответить
 
 