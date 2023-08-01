США заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о предоставлении Украине 155-мм боеприпасов для контрнаступления, - FT
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Администрация Байдена стремится увеличить объемы поставок критически важных для Украины боеприпасов для поддержки контрнаступления против российских войск.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Усилия сосредоточены на доставке большего количества снарядов калибра 155 мм, которые используются в гаубицах, которые Украина размещает вдоль линии фронта и включают в себя поставки от международных союзников в краткосрочной перспективе и планы по увеличению производства в США в последующие два года.
По словам американских чиновников, сейчас Украина производит до 8 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что гораздо больше, чем США.
Как пишет издание, чиновники заявили, что администрация Байдена уже несколько месяцев знала, что из-за высокой скорости горения боеприпасов в Украине начнутся перебои с поставками, и с началом контрнаступления активизировала усилия по доставке снарядов на линию фронта.
Армия США также строит больше производственных линий, в частности, переоборудовает предприятие в Онтарио (Канада) и возводит новую сборную линию в Техасе. Армейские официальные лица заявили, что они могут также создать новые объекты для загрузки, сбора и упаковки 155-мм снарядов в Арканзасе, Айове и Канзасе.
По словам одного из американских чиновников, это решение "помогло обеспечить Украину необходимыми боеприпасами и не допустить их исчерпания".
США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках таких боеприпасов в Украину и ведут переговоры с Японией, сообщили официальные лица.
Однако усилия армии США по увеличению ежемесячного производства критически важных боеприпасов до 90 000 единиц будут продолжаться до 2025 года, что подчеркивает сложность быстрого наращивания такого производства, особенно если раньше США не сосредотачивались на этом, отмечает издание.
"Мы находимся на том этапе, когда США поставляет Украине боеприпасы на том уровне, на котором они могут, и дает столько, сколько могут, сохраняя при этом резервы, которые, по их мнению, важно иметь в случае непредсказуемого кризиса", - отметила директор оборонной программы в CNAS Стейси Петтиджон.
"Президент Байден заявил, что готов поддерживать Украину, сколько потребуется", - добавили в Совете национальной безопасности США.
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Авіаційно-ракетно-космічна держава Україна може лише мріяти про "Мрію" і масово виробляти ніху@
Хроника одного президента
31.07.2023
Зеленський і Єрмак вже зрозуміли, що перспективи їх туманні і непевні і вирішили одномоментно зняти 3-4 млрд. гривен з олігархів і що саме головне - провести ці гроші до своїх сховок за межами України через структури самих олігархів.
Результатом поїздки Зеленського "на шашлички" і участі в міфічному "Конгресу місцевих і регіональних влад " стало лобістське рішення про зниження ціни на газ підприємствам теплокомуненерго. «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова, «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойськогота партнерів, Smart Energy Вадима Новинського, «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, Geo Alliance Віктора Пінчука отримують зниження базової ціну більш ніж удвічі - з 38 тис. грн до 16,4 тис. грн за тис. куб. м При цьому вони вже заборгували державі 98.743 млрд. гривен за постачання газу. Загальна сума подарунку олігархам від Зеленського і збитків державі сягає в межах 35-42 млрд. гривен. Зниження ціни на газ для промисловості і населення не передбачається.
"Слуга народу" Холодов складає повноваження народного депутата.
Середньостатистичний набір слів у офіційних виступах Зеленського (українською мовою) складає 288 слів.
Середньостатистичний набір слів у публічних виступах Зеленського до обрання президентом (російською мовою) складає 925 слів.
Ще когось дивує, що загальновживаною мовою в ОПУ є російська ?
Цікавий факт - українське слово "потужно" з'явилось в лексиконі Зеленського недавно і тепер звучить майже в усіх його виступах. Певно сподобалось...
потому что с низов нет на него запроса. 99% лидеров мнения начинают свои эфиры с заголовков безовско-соровских wp, nyt и cnn.
Михаил Гагркин