США заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о предоставлении Украине 155-мм боеприпасов для контрнаступления, - FT

Администрация Байдена стремится увеличить объемы поставок критически важных для Украины боеприпасов для поддержки контрнаступления против российских войск.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Усилия сосредоточены на доставке большего количества снарядов калибра 155 мм, которые используются в гаубицах, которые Украина размещает вдоль линии фронта и включают в себя поставки от международных союзников в краткосрочной перспективе и планы по увеличению производства в США в последующие два года.

По словам американских чиновников, сейчас Украина производит до 8 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что гораздо больше, чем США.

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Как пишет издание, чиновники заявили, что администрация Байдена уже несколько месяцев знала, что из-за высокой скорости горения боеприпасов в Украине начнутся перебои с поставками, и с началом контрнаступления активизировала усилия по доставке снарядов на линию фронта.

Армия США также строит больше производственных линий, в частности, переоборудовает предприятие в Онтарио (Канада) и возводит новую сборную линию в Техасе. Армейские официальные лица заявили, что они могут также создать новые объекты для загрузки, сбора и упаковки 155-мм снарядов в Арканзасе, Айове и Канзасе.

По словам одного из американских чиновников, это решение "помогло обеспечить Украину необходимыми боеприпасами и не допустить их исчерпания".

США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках таких боеприпасов в Украину и ведут переговоры с Японией, сообщили официальные лица.

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Однако усилия армии США по увеличению ежемесячного производства критически важных боеприпасов до 90 000 единиц будут продолжаться до 2025 года, что подчеркивает сложность быстрого наращивания такого производства, особенно если раньше США не сосредотачивались на этом, отмечает издание.

"Мы находимся на том этапе, когда США поставляет Украине боеприпасы на том уровне, на котором они могут, и дает столько, сколько могут, сохраняя при этом резервы, которые, по их мнению, важно иметь в случае непредсказуемого кризиса", - отметила директор оборонной программы в CNAS Стейси Петтиджон.

"Президент Байден заявил, что готов поддерживать Украину, сколько потребуется", - добавили в Совете национальной безопасности США.