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США заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о предоставлении Украине 155-мм боеприпасов для контрнаступления, - FT

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боєприпаси,снаряди

Администрация Байдена стремится увеличить объемы поставок критически важных для Украины боеприпасов для поддержки контрнаступления против российских войск.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Усилия сосредоточены на доставке большего количества снарядов калибра 155 мм, которые используются в гаубицах, которые Украина размещает вдоль линии фронта и включают в себя поставки от международных союзников в краткосрочной перспективе и планы по увеличению производства в США в последующие два года.

По словам американских чиновников, сейчас Украина производит до 8 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что гораздо больше, чем США.

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Как пишет издание, чиновники заявили, что администрация Байдена уже несколько месяцев знала, что из-за высокой скорости горения боеприпасов в Украине начнутся перебои с поставками, и с началом контрнаступления активизировала усилия по доставке снарядов на линию фронта.

Армия США также строит больше производственных линий, в частности, переоборудовает предприятие в Онтарио (Канада) и возводит новую сборную линию в Техасе. Армейские официальные лица заявили, что они могут также создать новые объекты для загрузки, сбора и упаковки 155-мм снарядов в Арканзасе, Айове и Канзасе.

По словам одного из американских чиновников, это решение "помогло обеспечить Украину необходимыми боеприпасами и не допустить их исчерпания".

США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках таких боеприпасов в Украину и ведут переговоры с Японией, сообщили официальные лица.

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Однако усилия армии США по увеличению ежемесячного производства критически важных боеприпасов до 90 000 единиц будут продолжаться до 2025 года, что подчеркивает сложность быстрого наращивания такого производства, особенно если раньше США не сосредотачивались на этом, отмечает издание.

"Мы находимся на том этапе, когда США поставляет Украине боеприпасы на том уровне, на котором они могут, и дает столько, сколько могут, сохраняя при этом резервы, которые, по их мнению, важно иметь в случае непредсказуемого кризиса", - отметила директор оборонной программы в CNAS Стейси Петтиджон.

"Президент Байден заявил, что готов поддерживать Украину, сколько потребуется", - добавили в Совете национальной безопасности США.
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Топ комментарии
+12
США уклали угоду... Віслюк записав гундосик.
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01.08.2023 09:27
+3
Болгары надеюсь кивали нет а не да
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01.08.2023 09:23
+3
Треба звернути увагу і на країни третього світу - слідом за Єгиптом та Пакистаном, з якими домовились США про ********** дуже багато бідних країн не відмовляться від можливості заробити немалі гроші. І головне перехопити тут ініціативу, щоб ху#ло не випередив США. Подивіться канал Amazing Technology на youtube як пакистанці можуть виробляти практично все що можна уявити, і тому їм тільки дай випускати снаряди і якщо постаратися, то можна знайти ще багато країн, де є технологічна база, яку можна під це застосувати.
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01.08.2023 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Болгары надеюсь кивали нет а не да
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01.08.2023 09:23 Ответить
😂
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01.08.2023 11:39 Ответить
Да, ми так киваемо - навпаки цилий свит.
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01.08.2023 15:31 Ответить
США уклали угоду... Віслюк записав гундосик.
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01.08.2023 09:27 Ответить
І таємно заслухав будьоного і тут же про це росповів. Дебіл.
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01.08.2023 10:18 Ответить
Треба звернути увагу і на країни третього світу - слідом за Єгиптом та Пакистаном, з якими домовились США про ********** дуже багато бідних країн не відмовляться від можливості заробити немалі гроші. І головне перехопити тут ініціативу, щоб ху#ло не випередив США. Подивіться канал Amazing Technology на youtube як пакистанці можуть виробляти практично все що можна уявити, і тому їм тільки дай випускати снаряди і якщо постаратися, то можна знайти ще багато країн, де є технологічна база, яку можна під це застосувати.
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01.08.2023 09:32 Ответить
Будь яка країна, відстала та бідна може виробляти снаряди.
Авіаційно-ракетно-космічна держава Україна може лише мріяти про "Мрію" і масово виробляти ніху@
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01.08.2023 12:38 Ответить
Алжир ,Ангола , Вьетнам, Эфиопия там совецкого оружия и боеприпасов горы.
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01.08.2023 14:54 Ответить
А чи займається влада України ************ для свого рідного ЗСУ?

Хроника одного президента
31.‎07.‎2023

Зеленський і Єрмак вже зрозуміли, що перспективи їх туманні і непевні і вирішили одномоментно зняти 3-4 млрд. гривен з олігархів і що саме головне - провести ці гроші до своїх сховок за межами України через структури самих олігархів.

Результатом поїздки Зеленського "на шашлички" і участі в міфічному "Конгресу місцевих і регіональних влад " стало лобістське рішення про зниження ціни на газ підприємствам теплокомуненерго. «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова, «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойськогота партнерів, Smart Energy Вадима Новинського, «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, Geo Alliance Віктора Пінчука отримують зниження базової ціну більш ніж удвічі - з 38 тис. грн до 16,4 тис. грн за тис. куб. м При цьому вони вже заборгували державі 98.743 млрд. гривен за постачання газу. Загальна сума подарунку олігархам від Зеленського і збитків державі сягає в межах 35-42 млрд. гривен. Зниження ціни на газ для промисловості і населення не передбачається.

"Слуга народу" Холодов складає повноваження народного депутата.

Середньостатистичний набір слів у офіційних виступах Зеленського (українською мовою) складає 288 слів.

Середньостатистичний набір слів у публічних виступах Зеленського до обрання президентом (російською мовою) складає 925 слів.

Ще когось дивує, що загальновживаною мовою в ОПУ є російська ?

Цікавий факт - українське слово "потужно" з'явилось в лексиконі Зеленського недавно і тепер звучить майже в усіх його виступах. Певно сподобалось...
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01.08.2023 10:55 Ответить
Мабуть, "ВИРОБЛЯЮТЬ"? // "Зараз Україна робить до 8 тисяч артилерійських пострілів на день, що набагато більше, ніж ___ США"
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01.08.2023 11:04 Ответить
Видео - Березовец об оснащении рос.армии
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01.08.2023 11:24 Ответить
почему власти Украины публично не просят исполнение Ленд Лиз администрацией Байдена?
потому что с низов нет на него запроса. 99% лидеров мнения начинают свои эфиры с заголовков безовско-соровских wp, nyt и cnn.
Михаил Гагркин
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01.08.2023 13:32 Ответить
God bless USA
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01.08.2023 13:55 Ответить
Може все-таки вивести війну з позиційної у динамічну шляхом сприяння виробництву української дальнобійної зброї. Тоді не ************ снаряди у великих кількостях. І не будуть зруйновані всі міста і села.
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01.08.2023 14:42 Ответить
Ну який контрнаступ? Що за тупе формулювання.
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01.08.2023 15:12 Ответить
Ну добре США домовилися,а що робить посол України в Болгарії, чому в новинах не говорять Україна домовилася,а забув ми ж бордюри міняємо!
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04.08.2023 23:40 Ответить
 
 