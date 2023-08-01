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армия РФ (15331) внешняя разведка (219) контрнаступление на Юге (280)

Контрнаступление ВСУ на юге: силы двух российских армий уже истощены, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,окупант

Две российские армии, 58-я и 5-я общевойсковые, на юге Украины борются с боевой усталостью и истощением в передовых полках. Там наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сводке, к югу от Орехова украинские атаки были сосредоточены на 58-й общевойсковой армии России (58 САА). Эта армия, скорее всего, истощена, поскольку ее передовые части ведут напряженные бои уже более восьми недель.

Далее к востоку, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся российские силы оттягиваются как из Восточного, так и из Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы координации.

По данным британской разведки, подразделения 5-й общевойсковой армии, вероятно, испытывают особое давление и, вероятно, также считают, что им давно пора провести ротацию с линии фронта.

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"На юге общими проблемами для российских командиров, скорее всего, будет нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов частей в обороне", - отмечают в Минобороны Британии.
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Топ комментарии
+7
Вони їх ніколи і не робили одразу. Спочатку ЗСУ декілька місяців над цим працює, тільки потім.
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01.08.2023 10:06
+6
Три попередніх контрнаступа мали результат, то чому цей не буде мати? Звісно, буде.
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01.08.2023 09:42
+4
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01.08.2023 09:47
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отже має бути результат
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01.08.2023 09:39 Ответить
Три попередніх контрнаступа мали результат, то чому цей не буде мати? Звісно, буде.
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01.08.2023 09:42 Ответить
тут все дуже складно.
московити жести дохлої молі вже не роблять
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01.08.2023 09:51 Ответить
Вони їх ніколи і не робили одразу. Спочатку ЗСУ декілька місяців над цим працює, тільки потім.
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01.08.2023 10:06 Ответить
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01.08.2023 09:46 Ответить
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01.08.2023 09:47 Ответить
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01.08.2023 09:50 Ответить
Александр Коваленко:

Вот и июль завершился...

В июле продолжилась системная работа по уничтожению техники РОВ, с акцентом на артиллерию и средства ПВО, которые традиционно размещаются во второй и третьей линиях обороны. И третий месяц подряд показатели этой работы демонстрируют рекорды.

По количеству уничтоженной за июль ствольной артиллерии россиян совсем немного не хватило до абсолютного рекорда и показатель составил 677, второй за весь период полномасштабного вторжения.

В целом, темпы выноса российской арты приближают момент острого кризиса компенсации.

Количество уничтоженных РСЗО продемонстрировали абсолютный рекорд. Обусловлено это было так же тем, что РОВ вынуждены были из-за потерь в ствольной артиллерии стягивать РСЗО ближе к линии боестолкновений, но после резкого скачка потерь, отказались от этой затеи.

ПВО так же показали за июль абсолютный рекорд и это не удивительно. Зачистка тыловой зоны от ПВО сейчас не менее приоритетна, нежели зачистка артиллерии. При этом, компенсация ПВО на порядок проблематичный процесс и потеря каждой единицы, в нынешних условиях, условно невосполнима.

Уничтожение автотранспорта хоть и не показало некий рекорд, но сохранилось на очень высоком уровне, что так же говорит о стабильности огневого воздействия на логистику и не только. В первую очередь потому, что обеспечение полевой артиллерии БК осуществляется сейчас именно с колёс.

Третий месяц подряд, начиная с мая, устанавливается абсолютный рекорд по уничтожению спецтехники, что так же оказывает серьёзное давление на компенсационные процессы, не говоря уже о всех сопутствующих проблемах в самой зоне БД.

Таким образом, 3 месяца повышенной нагрузки на компенсационные процессы в рамках рекордно уничтожаемой техники, а так же нарастающих логистических проблем, приводят к поступательной утрате боеспособности РОВ, на определённых плацдармах. Где порвётся первая?
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01.08.2023 09:55 Ответить
Коваленко ліг під зелених і перетворився на " пазітівного блохєра", а-ля арестович, жданов та ін. Віри йому більше немає.
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01.08.2023 11:03 Ответить
Він тупо дає статистику, ту саму, яку кожного ранку ми читаємо у звітах Генштабу.

Вважаєте - Генштаб теж став "Позитивним блогером"?
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01.08.2023 11:05 Ответить
На півдні ще 35 ЗВА майже не задіяна, роботи ще багато.
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01.08.2023 10:01 Ответить
Хз з приводу того, наскільки задіяна 35 ЗВА, але її начальника штаба генерал-майора Сергєя Горячева кончили в перший тиждень початку контрнаступу.
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01.08.2023 10:09 Ответить
А що каже товариш БаДаНов?
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01.08.2023 11:42 Ответить
 
 