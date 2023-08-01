Контрнаступление ВСУ на юге: силы двух российских армий уже истощены, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Две российские армии, 58-я и 5-я общевойсковые, на юге Украины борются с боевой усталостью и истощением в передовых полках. Там наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов.
Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сводке, к югу от Орехова украинские атаки были сосредоточены на 58-й общевойсковой армии России (58 САА). Эта армия, скорее всего, истощена, поскольку ее передовые части ведут напряженные бои уже более восьми недель.
Далее к востоку, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся российские силы оттягиваются как из Восточного, так и из Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы координации.
По данным британской разведки, подразделения 5-й общевойсковой армии, вероятно, испытывают особое давление и, вероятно, также считают, что им давно пора провести ротацию с линии фронта.
"На юге общими проблемами для российских командиров, скорее всего, будет нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов частей в обороне", - отмечают в Минобороны Британии.
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Вот и июль завершился...
В июле продолжилась системная работа по уничтожению техники РОВ, с акцентом на артиллерию и средства ПВО, которые традиционно размещаются во второй и третьей линиях обороны. И третий месяц подряд показатели этой работы демонстрируют рекорды.
По количеству уничтоженной за июль ствольной артиллерии россиян совсем немного не хватило до абсолютного рекорда и показатель составил 677, второй за весь период полномасштабного вторжения.
В целом, темпы выноса российской арты приближают момент острого кризиса компенсации.
Количество уничтоженных РСЗО продемонстрировали абсолютный рекорд. Обусловлено это было так же тем, что РОВ вынуждены были из-за потерь в ствольной артиллерии стягивать РСЗО ближе к линии боестолкновений, но после резкого скачка потерь, отказались от этой затеи.
ПВО так же показали за июль абсолютный рекорд и это не удивительно. Зачистка тыловой зоны от ПВО сейчас не менее приоритетна, нежели зачистка артиллерии. При этом, компенсация ПВО на порядок проблематичный процесс и потеря каждой единицы, в нынешних условиях, условно невосполнима.
Уничтожение автотранспорта хоть и не показало некий рекорд, но сохранилось на очень высоком уровне, что так же говорит о стабильности огневого воздействия на логистику и не только. В первую очередь потому, что обеспечение полевой артиллерии БК осуществляется сейчас именно с колёс.
Третий месяц подряд, начиная с мая, устанавливается абсолютный рекорд по уничтожению спецтехники, что так же оказывает серьёзное давление на компенсационные процессы, не говоря уже о всех сопутствующих проблемах в самой зоне БД.
Таким образом, 3 месяца повышенной нагрузки на компенсационные процессы в рамках рекордно уничтожаемой техники, а так же нарастающих логистических проблем, приводят к поступательной утрате боеспособности РОВ, на определённых плацдармах. Где порвётся первая?
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