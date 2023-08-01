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Госдепартамент США (1620) КНДР (668) Россия (91213) санкции (10610)

США готовы ввести санкции против Северной Кореи за поставки вооружения для армии РФ, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

міллер,метью

США могут ввести санкции против КНДР за поддержку России в войне против Украины, в том числе за поставку оружия для российских войск.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЄП.

Миллер напомнил, что Соединенные Штаты уже вводили ряд санкций против КНДР и юридических и физических лиц по всему миру за помощь России в войне против Украины.

"Мы без колебаний будем делать это и в будущем", – отметил Миллер.

В то же время представитель Госдепа добавил, что он "не собирается заранее обсуждать какие-то конкретные действия".

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Топ комментарии
+6
Йой, та вже бачимо які то такі смішні санкції... Не позортесь!
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01.08.2023 09:43
+3
Санкції?! А може таку зброю, яку ви досі не наважувались дасте? якими ще санкціями ви можете злякати жирного Кіма?!!
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01.08.2023 09:45
+3
Заборонять їсти траву в КНДР ))
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01.08.2023 10:34
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Йой, та вже бачимо які то такі смішні санкції... Не позортесь!
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01.08.2023 09:43 Ответить
краще за жовтолицими пильніше приглядати... ті будуть постачати - гай знесилиться шуміти...
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01.08.2023 09:45 Ответить
Санкції?! А може таку зброю, яку ви досі не наважувались дасте? якими ще санкціями ви можете злякати жирного Кіма?!!
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01.08.2023 09:45 Ответить
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01.08.2023 09:46 Ответить
Кім болт ложив на їхні санкції!
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01.08.2023 09:46 Ответить
Вони й так з усіх боків під санкціями. За Китаєм краще слідкуйте!
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01.08.2023 09:46 Ответить
вони вже пів століття під тотальними санкціями,цікаво які то ще санкції проти північної кореї?.АА ясно проти ряжених генералів які ітак нікуди не їздять.Потужні санкції.
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01.08.2023 09:49 Ответить
> США можуть запровадити санкції . Ми без вагань будемо робити це в майбутньому

Потужно, пекельно. Дякуємо США!
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01.08.2023 09:58 Ответить
Санкції - це як варення від Білої Королеви: варення санкції на завтра і варення санкції на вчора. Тільки не на сьогодні.
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01.08.2023 11:54 Ответить
Гииии?!!!
А там щось ще залишилося, що вже років 40 НЕ під санкціями?!
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01.08.2023 10:09 Ответить
Українська "еліта" на захотіла будувати державу , замість того 30 років тирила радянську спадщину по кишенях, а тепер долю нашого народу будуть вирішувати мутно-слизькі хлопці з США.
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01.08.2023 10:18 Ответить
вот уж какую выбрали мы САМИ, такая Илита и есть, так что пенять только на себя....
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01.08.2023 10:55 Ответить
Заборонять їсти траву в КНДР ))
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01.08.2023 10:34 Ответить
Одно бла-бла-бла....союзники мля...
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01.08.2023 10:49 Ответить
і сміх і гріх
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01.08.2023 12:11 Ответить
Уже пора против Китая санкции вводить но розовые пони видимо не способны думать на перспективу.
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01.08.2023 17:19 Ответить
 
 