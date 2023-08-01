Ракеты Storm Shadow и SCALP очень сложно перехватить обычными средствами ПВО, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переданные Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow летят на довольно низкой высоте, что затрудняет их перехват. Впрочем, не следует исключать, что враг может сбивать их.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus - это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно сложно", - сказал Игнат.
Однако он отметил, что это такие же крылатые ракеты, которые противник применяет против Украины.
"Те же Х-101. Я имею в виду такие же по классу. Поэтому исключать то, что их (Storm Shadow. - Ред.) сбивают, нельзя... Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится", - рассказал спикер.
Игнат подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого вооружения.
"И принятие решений от наших партнеров (по Taurus. - Ред.) было бы очень актуальным", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Бережи Вас Боже Герої! Наснаги та вдалого полювання Соколи!
Слава Україні!
Де ракетні удари? Що або хто заважає?
Окупований Крим сьогодні - це виключно військова база рашисів, з території якої кацапи методично нищать усю Україну.
До речі усі залізничні вузли (Джанкой, Врожайне, Сімферополь) та Кримський міст - це виключно військові обєкти, нема чого їх шкодувати.
Слава ЗСУ!
Дуже хочу побачити результати роботи наданих нам Францією ракет Scalp у окупованому Криму.
Економія Західних партнерів на наданні Україні озброєння, зокрема далекобійних ракет, має один прямий трагічний наслідок - неминучі втрати Воїнів ЗСУ та мирних мешканців України
От стала проблема - конче необхідно перекрити логістику з Крима на південь у зв'язку з контрнаступом - вдарили по Чонгару. Можливо - за тиждень-другий їм вдастся відновити рух по мосту - значить треба буде вдарити ще. І от саме для того, щоби було чим вдарити і через тиждень, ми не можемо пуляти ними як з автомата.
А взагалі проблема в економії партнерів при наданні цих далекобійних ракет - із Atacams - незрозуміло, із Scalp - ніби надали, а де вони, тобто результати застосування?
Taurus - теж поки темний ліс...
Без далекобійних ракет стартегичної переваги над рашистами не здобути!
На черзі має бути Tomahawk, ЗСУ їх теж чекають із нетерпінням! Без них у НАТО ніяк!
Американці нас читають, нехай думають
Хоча все ж людей, які якщо і використовують мозок, то виключно кістковий, звісно ж, багато.
Але це неважливо - важливо те, що ми під час війни "маємо те що маємо" як сухий остаток!
Тому дякуємо тим, хто нам допомагає, хоча одночасно і підганяємо їх, щоби "Скорше, більше, і далекобійніше"!
ЗСУ нормально протестують на кацапах усі надані Atacams, як і усю надану ЗСУ до цього зброю.
Один вельми поважний пан (Сер Уінстон Черчілль) у свій час сказав пророчі слова: "Американці обовязково приймуть правильне рішення, але тільки після того, як спробують усі неправильні варіанти".
Йде війна, часу чекати немає. Втратимо час - не звільнимо окуповані території, покладемо наших бійців
У С-400 минимальная высота поражаемой цели 10 м, так что скорее всего они могут быть поражены в редких случаях, что опять же говорит о том, что отстреливать их нужно в очень больших количествах, что б сбили как можно меньше