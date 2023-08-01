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Новости Война в Украине
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крылатые ракеты (713) Воздушные силы (960) Игнат (517)

Ракеты Storm Shadow и SCALP очень сложно перехватить обычными средствами ПВО, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,storm,shadow

Переданные Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow летят на довольно низкой высоте, что затрудняет их перехват. Впрочем, не следует исключать, что враг может сбивать их.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus - это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно сложно", - сказал Игнат.

Однако он отметил, что это такие же крылатые ракеты, которые противник применяет против Украины.

"Те же Х-101. Я имею в виду такие же по классу. Поэтому исключать то, что их (Storm Shadow. - Ред.) сбивают, нельзя... Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится", - рассказал спикер.

Также читайте: Игнат об идее возобновления авиаполетов в Украине: Ракеты долетают везде. Вряд ли воздушное пространство скоро откроют

Игнат подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого вооружения.

"И принятие решений от наших партнеров (по Taurus. - Ред.) было бы очень актуальным", - добавил он.
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Топ комментарии
+9
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01.08.2023 09:50
+9
Слава Повітряним Силам ЗСУ!
Бережи Вас Боже Герої! Наснаги та вдалого полювання Соколи!
Слава Україні!
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01.08.2023 09:53
+8
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01.08.2023 10:09
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Правила форума Совет форумчан
Поки що нема що перехоплювати
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01.08.2023 09:46 Ответить
Резніков яйця о 17 грн/шт долітять добре
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01.08.2023 09:48 Ответить
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01.08.2023 09:50 Ответить
Слава Повітряним Силам ЗСУ!
Бережи Вас Боже Герої! Наснаги та вдалого полювання Соколи!
Слава Україні!
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01.08.2023 09:53 Ответить
Storm Shadow, Scalp та Taurus повинні вже розносити до бісової мами усі військові обєкти кацапів (аеродроми, порти, бази, пускові ракет, командні пункти) в окупованому Криму - Джанкой, Сімферополь, Саки, Краспоперекопськ, Балаклава, Севастополь, Феодосія, Керчь, Тарханкут (Оленівка), Ізобільне, Мирне, Кача, Кіровське, Чорноморськ!
Де ракетні удари? Що або хто заважає?
Окупований Крим сьогодні - це виключно військова база рашисів, з території якої кацапи методично нищать усю Україну.
До речі усі залізничні вузли (Джанкой, Врожайне, Сімферополь) та Кримський міст - це виключно військові обєкти, нема чого їх шкодувати.
Слава ЗСУ!
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01.08.2023 10:00 Ответить
А Ви знаєте, скільки в нас тих ракет?
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01.08.2023 10:12 Ответить
Дивлячись на Чонгарський міст - є в наявності.
Дуже хочу побачити результати роботи наданих нам Францією ракет Scalp у окупованому Криму.
Економія Західних партнерів на наданні Україні озброєння, зокрема далекобійних ракет, має один прямий трагічний наслідок - неминучі втрати Воїнів ЗСУ та мирних мешканців України
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01.08.2023 10:28 Ответить
Нажаль, в нас нема безкінечного їх запасу, через що приходиться вибирати, що потрібніше на даний момент.

От стала проблема - конче необхідно перекрити логістику з Крима на південь у зв'язку з контрнаступом - вдарили по Чонгару. Можливо - за тиждень-другий їм вдастся відновити рух по мосту - значить треба буде вдарити ще. І от саме для того, щоби було чим вдарити і через тиждень, ми не можемо пуляти ними як з автомата.
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01.08.2023 10:43 Ответить
Ще би так перекрити логістику через Кримський міст - от тоді ОК.
А взагалі проблема в економії партнерів при наданні цих далекобійних ракет - із Atacams - незрозуміло, із Scalp - ніби надали, а де вони, тобто результати застосування?
Taurus - теж поки темний ліс...
Без далекобійних ракет стартегичної переваги над рашистами не здобути!
На черзі має бути Tomahawk, ЗСУ їх теж чекають із нетерпінням! Без них у НАТО ніяк!
Американці нас читають, нехай думають
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01.08.2023 10:49 Ответить
Це нам наука - наша обороноздатність потрібна в першу чергу нам самим, а ми собі літали у мріях, як рожеві поні!
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01.08.2023 11:03 Ответить
У мріях не всі літали, є в Україні притомні. А от декому захотілося "поржати". Наржалися мля...
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01.08.2023 11:06 Ответить
Сподіваюсь, що принаймі у більшості з тієї більшості якесь прояснення у голові таки сталось.

Хоча все ж людей, які якщо і використовують мозок, то виключно кістковий, звісно ж, багато.

Але це неважливо - важливо те, що ми під час війни "маємо те що маємо" як сухий остаток!

Тому дякуємо тим, хто нам допомагає, хоча одночасно і підганяємо їх, щоби "Скорше, більше, і далекобійніше"!
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01.08.2023 11:22 Ответить
100% згоден із Вами
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01.08.2023 11:23 Ответить
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01.08.2023 10:09 Ответить
Зброя нова, Захід не знав як вона себе зарекомндує і тому спочатку лише робко передав маленьку партію, і навіть відмовив у іншій, німецький. Але ракети себе добре зарекомендували, Захід ними не зганьбився - саме тому і перестраховувався, тому що боявся цього - і тепер вже немає причин боятися на свою репутацію. Ну а на погрози кремля Захід вже давно поклав болт. Тому треба продовжувати тиснути і нові партії ракет вже не заставлять себе чекати і нададуть іх вже впевненно і з задоволенням
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01.08.2023 10:24 Ответить
До речі - можливо це і є та причина, з якої Америка не надає нам ATACMS - через побоювання.
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01.08.2023 10:29 Ответить
Нема чого боятися !
ЗСУ нормально протестують на кацапах усі надані Atacams, як і усю надану ЗСУ до цього зброю.
Один вельми поважний пан (Сер Уінстон Черчілль) у свій час сказав пророчі слова: "Американці обовязково приймуть правильне рішення, але тільки після того, як спробують усі неправильні варіанти".
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01.08.2023 10:35 Ответить
Ну Вам, можливо, і не страшно, а от американці за неперевіреними даними таки дійсно не впевнені, що їх не можно перехопити, навіть скорше навпаки. І їм такий прецедент ну зовсім непотрібен.
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01.08.2023 10:47 Ответить
Якщо ще почекати із наданням цих ракет, як із наданням F-16, то кацапські ви@лядки точно матимуть час підготуватися до їхнього перехоплення, які вони підготувалися на Півдні та Сході до наших атакувальних дій (допоки нам надавали зброю)
Йде війна, часу чекати немає. Втратимо час - не звільнимо окуповані території, покладемо наших бійців
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01.08.2023 10:53 Ответить
Дуже вірогідно і добре, що вона вже у минулому, бо далекобійні ракети чудово себе зарекомендували
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01.08.2023 10:36 Ответить
Это хорошие ракеты, но их нужно очень много и запускать их можно только с самолетов Су-24М, а у нас этих самолетов мало.

У С-400 минимальная высота поражаемой цели 10 м, так что скорее всего они могут быть поражены в редких случаях, что опять же говорит о том, что отстреливать их нужно в очень больших количествах, что б сбили как можно меньше
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01.08.2023 10:24 Ответить
В Черном море атакованы корабли флота рф "Сергей Котов" и "Василий Быков"
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01.08.2023 10:35 Ответить
котярам не хрен быковать в Нашем море
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01.08.2023 10:36 Ответить
Мене тоже ну очень нравится
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01.08.2023 10:43 Ответить
Три иностранных судна пришли в порт Украины, несмотря на блокаду РФ - СМИ
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01.08.2023 10:46 Ответить
Дякуємо, Британіє!!!
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01.08.2023 10:48 Ответить
Макарона поблагодари
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01.08.2023 11:02 Ответить
А чому б Нептуни не запхати у корпуси з радіопоглинаючого вуглеволокна.
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01.08.2023 11:46 Ответить
Накінець, дочекався, що Ігнат говорить, що і в нас щось є. А то постійно про те, що і того збити не можемо, і цього в нас немає, і того...
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01.08.2023 12:20 Ответить
 
 