Запад не должен оправдывать действия РФ, любая эскалация – это решение России, – министр иностранных дел Финляндии Валтонен

Запад не должен нести за нее ответственность за действия России, поскольку любая эскалация – это только решение РФ.

Об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Запад должен понимать, и мы все делаем для этого, что эскалация, если она имеет место, - это решение России. И ни одно действие, которое мы здесь совершаем, не влечет какой-либо эскалации, а тем более не производит ее оправданной", - отметила она.

Она уточнила, что есть люди, также понятно считающие, что Запад, по крайней мере, не должен провоцировать Россию.

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"Таким образом мы понимаем, что есть определенная обеспокоенность, особенно если вы находитесь немного дальше от границы с Россией и вы привыкли к традиционной политике по отношению к ней. Конечно, это значительно изменилось за последние полтора года", - подчеркнула министр.

Валтонен добавила, что позиция ее государства состоит в том, что только РФ несет ответственность за свои действия, нарушающие нормы международного права, именно армия РФ совершает эти страшные действия и преступления в Украине.

"Поэтому мы на Западе не должны брать на себя ответственность за это. Конечно, мы ответственны за свои действия, но нет ничего, что оправдывало бы действия России в последние месяцы или годы в этом направлении", - отметила министр.

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Она напомнила, что за последние 20 лет Запад пытался включить Россию в разные виды сотрудничества.

"Было столько попыток на политическом уровне, а также в торговле и экономике - и к чему это привело? Мы не смогли предотвратить сначала захват Крыма, а затем вторжение России в Украину", - константировала глава МИД Финляндии.