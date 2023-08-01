Украинское зерно можно экспортировать через латвийские порты, будет непросто, но это возможно, - министр Шмиц

В Латвии заявили, что экспорт украинского зерна через латвийские порты не представляется невозможным сценарием.

Об этом заявил министр земледелия Латвии Дидзис Шмиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЄП.

Он пояснил, что экспорт через Балтийский коридор – задача не простая, а доставить зерно в Латвию будет сложной задачей для логистов, однако это не невозможно.

Министр отметил, что мощности портов позволяют экспортировать зерно из Украины, а главная сложность – разная ширина железнодорожных путей, однако груз можно быстро перегрузить с одного поезда на другой.

"Конечно, нужно сосчитать на калькуляторе. Понятно, что будет сложно и дорого, но если нет других решений, то коридор через страны Балтии – такое решение", - добавил Шмиц.

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