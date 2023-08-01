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Новости За рубежом
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зерно (995) Латвия (1145) экспорт (841)

Украинское зерно можно экспортировать через латвийские порты, будет непросто, но это возможно, - министр Шмиц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно,угода,зернова

В Латвии заявили, что экспорт украинского зерна через латвийские порты не представляется невозможным сценарием.

Об этом заявил министр земледелия Латвии Дидзис Шмиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЄП.

Он пояснил, что экспорт через Балтийский коридор – задача не простая, а доставить зерно в Латвию будет сложной задачей для логистов, однако это не невозможно.

Министр отметил, что мощности портов позволяют экспортировать зерно из Украины, а главная сложность – разная ширина железнодорожных путей, однако груз можно быстро перегрузить с одного поезда на другой.

"Конечно, нужно сосчитать на калькуляторе. Понятно, что будет сложно и дорого, но если нет других решений, то коридор через страны Балтии – такое решение", - добавил Шмиц.

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Топ комментарии
+2
Вам завжди хтось винен щось. В першу чергу ,це потрібно Україні і українському бізнесу.
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01.08.2023 10:36
+2
Путь строится, это проект общего интеренса ЕС. Но хоть объявляй ударной скаутской стройкой, раньше 2025 путь довести до порта Риги не удастся. Увеличить длину железнодорожных путей европейского стандарта в самой Украине более быстрый путь решения проблемы.
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01.08.2023 10:58
+2
Ksozileniju i unas Latvija toze stariji standart putei, ne ES... Takšto eto eštjo uslažnjat etot maršrut esli po seredine budet standartom ES... No sjo možno rešit, glavnoe želanie pomoč Ukraine borbe nacisto-fašistkoi roSSiji.
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01.08.2023 11:14
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Якщо країни ЄС не хочуть міграційної кризи з африканських країн, через голод, то нехай оплачують транзит. А не вводять заборони на експорт. Зовсім люди не розуміють, що роблять.
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01.08.2023 10:34 Ответить
Вам завжди хтось винен щось. В першу чергу ,це потрібно Україні і українському бізнесу.
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01.08.2023 10:36 Ответить
Построить железнодорожный путь дешевле.
Но первое время можно и перегружать.
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01.08.2023 10:34 Ответить
Я теж такої думки, будувати стадіони та всякі «барабани» купувати гроші направити на модернізацію колії.
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01.08.2023 10:38 Ответить
Перегрузка - це будувати новий зерновий термінал. За чиї гроші - це ж буде вже на терріторії Польщі. Мап'ятаю, як починали у 90 постачати пшеницю до Чехії - просто з хопрів вивалювали зерно на землю, а потім та сторона грузила, чим могла у свої вагони - жах.
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01.08.2023 10:43 Ответить
Путь строится, это проект общего интеренса ЕС. Но хоть объявляй ударной скаутской стройкой, раньше 2025 путь довести до порта Риги не удастся. Увеличить длину железнодорожных путей европейского стандарта в самой Украине более быстрый путь решения проблемы.
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01.08.2023 10:58 Ответить
Ksozileniju i unas Latvija toze stariji standart putei, ne ES... Takšto eto eštjo uslažnjat etot maršrut esli po seredine budet standartom ES... No sjo možno rešit, glavnoe želanie pomoč Ukraine borbe nacisto-fašistkoi roSSiji.
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01.08.2023 11:14 Ответить
Може і можна, але краще було б розблокувати саме порти і якщо підтримувати тиск на росію, то партнери у майбутньому може дотиснули б і повне розблокування портів для усіх цивільних суден, що сприяло б розвитку економіки. Зерновозами треба пробивати шлях для інших суден і у майбутньому росія може опинитися у такому важкому становищі, що буде вимушена погодитись і на це
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01.08.2023 10:49 Ответить
Мрійник...
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01.08.2023 10:55 Ответить
Зерно за такої логістики значно здорожчає, але ок - для рамофос будь-який каприз за їхні гроші. Нехай платять - бруліантів же багато в печерах кам'яних
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01.08.2023 10:54 Ответить
Зерно приватних компаній, у них є логісти нехай вони голову ''сушать''. Це їхня робота за яку вони чимало отримують. Україні від того зерна зиску жодного -все іде розійдеться по закордонних рахунках та офшорах.
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01.08.2023 10:57 Ответить
Дешевше баржами чрез Дунай-Чорниє води-порт Констанца.
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01.08.2023 11:08 Ответить
абсолютный идиотизм-порты Польши,а не будет ближе ??? Данные интерпретации выгодны диверсантам с болот мацковии. Самый лучший вариант коридор под охраной стран НАТО и США
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01.08.2023 11:46 Ответить
Почему турки не хотят взяться за вывоз зерна - они автоматом становятся хабом...
Они что, признали диктат Москвы в Чёрном море ?
Интересно, как Россия будет топить турецкие сухогрузы.
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01.08.2023 12:15 Ответить
В Вентспилсе есть зерновой терминал. как удьбно.
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01.08.2023 12:14 Ответить
 
 