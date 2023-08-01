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армия РФ (15331) ВМС (1317) ликвидация (1922) уничтожение (3804)

За месяц подразделения ВМС ВСУ ликвидировали 446 оккупантов и уничтожили 420 квадрокоптеров, 31 хранилище с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в июле ликвидировали почти 45 оккупантов, а также уничтожили хранилища с боеприпасами, вражескую автомобильную технику, артсистемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

"Подразделениями морской пехоты, артиллерии, флотилий, обороны портов и морской авиации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено: 446 окупантов, 420 квадрокоптеров, 23 боевых бронированных машин, 31 хранилище с боеприпасами, 21 дрон-камикадзе "Shahed - 136/131", 19 единиц автомобильной техники, 16 артиллерийских систем, 13 минометов, 3 крылатые ракеты, 3 танка, 3 противотанковых ракетных комплекса, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 вертолета, 2 пункта управления и 2 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 246 690 (+500 за сутки), 4216 танков, 4839 артсистем, 8205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

За месяц подразделения ВМС ВСУ ликвидировали 446 оккупантов и уничтожили 420 квадрокоптеров, 31 хранилище с боеприпасами 01
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/знищили 420 квадрокоптерів... й 420 квадрокоптерів\
Потужно написано
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01.08.2023 10:39 Ответить
Видимо Искуственный Интеллект заголовки пишет.
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01.08.2023 10:42 Ответить
Моща!
Вот украинцы воюют!
Дал бы Запад все необходимое вооружение
Украинская армия была бы уже в Севастополе!
Слава героям!!!!
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01.08.2023 10:44 Ответить
Це все чудово, але .. треба винищувати хоча б російську цивільну інфраструктуру ( як вони роблять з нами ) ! 👈
Ну і ( хоча ця думка комусь не подобається) - винищувати їх населення!👈 Русня повинна відчувати подих смерті постійно!
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01.08.2023 10:49 Ответить
Як мінімум - нафтосховища та аеродроми по периметру кордону. На біса ці поодинокі прильоти дронів десь там на мацкві? Ефект як від хлопушки.
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01.08.2023 10:55 Ответить
А ще 420 квадрокоптерів
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01.08.2023 11:01 Ответить
Героям України слава ‼️
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01.08.2023 12:46 Ответить
 
 