За месяц подразделения ВМС ВСУ ликвидировали 446 оккупантов и уничтожили 420 квадрокоптеров, 31 хранилище с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в июле ликвидировали почти 45 оккупантов, а также уничтожили хранилища с боеприпасами, вражескую автомобильную технику, артсистемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

"Подразделениями морской пехоты, артиллерии, флотилий, обороны портов и морской авиации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено: 446 окупантов, 420 квадрокоптеров, 23 боевых бронированных машин, 31 хранилище с боеприпасами, 21 дрон-камикадзе "Shahed - 136/131", 19 единиц автомобильной техники, 16 артиллерийских систем, 13 минометов, 3 крылатые ракеты, 3 танка, 3 противотанковых ракетных комплекса, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 вертолета, 2 пункта управления и 2 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

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