За месяц подразделения ВМС ВСУ ликвидировали 446 оккупантов и уничтожили 420 квадрокоптеров, 31 хранилище с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в июле ликвидировали почти 45 оккупантов, а также уничтожили хранилища с боеприпасами, вражескую автомобильную технику, артсистемы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.
"Подразделениями морской пехоты, артиллерии, флотилий, обороны портов и морской авиации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено: 446 окупантов, 420 квадрокоптеров, 23 боевых бронированных машин, 31 хранилище с боеприпасами, 21 дрон-камикадзе "Shahed - 136/131", 19 единиц автомобильной техники, 16 артиллерийских систем, 13 минометов, 3 крылатые ракеты, 3 танка, 3 противотанковых ракетных комплекса, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 вертолета, 2 пункта управления и 2 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.
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/знищили 420 квадрокоптерів... й 420 квадрокоптерів\
Потужно написано
Вот украинцы воюют!
Дал бы Запад все необходимое вооружение
Украинская армия была бы уже в Севастополе!
Слава героям!!!!
Ну і ( хоча ця думка комусь не подобається) - винищувати їх населення!👈 Русня повинна відчувати подих смерті постійно!