Госдеп США об атаке БПЛА на Москву: Мы не поощряем Украину бить по РФ, но решать ей
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Государственный департамент США отреагировал на атаку беспилотников в Москве и заявил, что не поощряет Киев ударами по территории России.
Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Отвечая на вопрос, поддерживают ли США слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "к ее символическим центрам" в Москве – это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", Миллер заявил, что он "не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры".
"Я скажу, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул представитель Госдепа.
Он также напомнил, что "именно украинская гражданская инфраструктура является мишенью" россиян, и "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда РФ бьет по школам, больницам и многоквартирным домам.
Пожалуйста, подождите...
Мацква-сіті, це маленька помста Буданова за атаку на новий Офіс ГУР на Рибальському.
Не більше.
А обгажені штанці москалів на мацкві нічого не змінять.
Ваш приклад - маячня ні про що.
Біс із ними, із тими F-16, будемо чекати до весни, якщо "смачні" ракети ЗСУ будуть надані вже.
По мацкві цими ракетами точно бити не будуть. Нехай @уйло не сцить
А без ракет що робити, доводиться огризатися чим є. Вам генерал Залужний у WP це добре пояснив.
Слава ЗСУ!
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1677856947863801857
"...ми не дозволяємо" і
"Україні самій вирішувати"?
Або десь кривий переклад, або пан Міллер вважає українців ідіотами.
Яким чином Україна може хоч трохи підірвати наступальний потенціал параші, якщо не зруйнує (дронами, etc.) хоча б пару снарядних/ракетних/патронних/шахедних заводів, або кілька великих літаків, або ще щось?
Чи США не хочуть, щоб Україна підірвала наступальний потенціал параші?
Думаю, що у цій атаці дозволу США не запитували (бо використовувалась не Західна зброя). Кривий переклад.
> Яким чином Україна може хоч трохи підірвати наступальний потенціал параші, якщо не зруйнує (дронами, etc.) хоча б пару снарядних/ракетних/патронних/шахедних заводів, або кілька великих літаків
Тут США взагалі ні до чого: пів цензора про це благає - не хайпуйте на розбитому склі, бийте безпілотниками по заводам. Але вже 2 дні б'ємо скло...
> "Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати удари за межами кордонів України."
Виважені, обережні, не дуже приємні, але путні слова: та що, всі цілі у тилу ворога закінчились, що витрачаємо дорогі червонокнижні безпілотники на биття скла у москві?
Это какой то позор!
Ковбои - не казаки!