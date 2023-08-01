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Госдеп США об атаке БПЛА на Москву: Мы не поощряем Украину бить по РФ, но решать ей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

москва,сіті

Государственный департамент США отреагировал на атаку беспилотников в Москве и заявил, что не поощряет Киев ударами по территории России.

Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли США слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "к ее символическим центрам" в Москве – это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", Миллер заявил, что он "не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры".

"Я скажу, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул представитель Госдепа.

Он также напомнил, что "именно украинская гражданская инфраструктура является мишенью" россиян, и "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда РФ бьет по школам, больницам и многоквартирным домам.

Читайте: США готовы ввести санкции против Северной Кореи за поставки вооружения для армии РФ, - Госдеп
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Топ комментарии
+13
Ну нормально! У нас війна , кацапи ''утюжать'' Україну ракетами вздовж та в поперек а тут ще така реакція американців. Тепер зрозуміло чого гальмують з танками , літаками. Все за мордор переживають!
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01.08.2023 11:14
+10
це ти вирішив що даремно? як на мене повні штанці масквичей це зовсім не даремно, удар по репутації "вєликой странИ" зовсім не даремно, показати безпорадність кацапьского ПВО зовсім не даремно...
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01.08.2023 11:22
+9
Це взагалі не помста - це пшик. Помста - це розхріначити в хлам аеродром зі стратавіа, з яких ракети запускають, а не вікно вибити. Інфантилізм повний.
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01.08.2023 11:21
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01.08.2023 11:08 Ответить
Та не переймайтеся.

Мацква-сіті, це маленька помста Буданова за атаку на новий Офіс ГУР на Рибальському.

Не більше.
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01.08.2023 11:08 Ответить
Цікаво було б дізнатися після війни, скільки БПЛА ми даремно втрачаємо задля отаких "маленьких помст". Але майже впевнений, що цю інформацію закриють років на 100...
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01.08.2023 11:15 Ответить
Це взагалі не помста - це пшик. Помста - це розхріначити в хлам аеродром зі стратавіа, з яких ракети запускають, а не вікно вибити. Інфантилізм повний.
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01.08.2023 11:21 Ответить
Розкидані сотні документів з трьох міністерств - скільки бюрократів застреляться!
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01.08.2023 11:38 Ответить
це ти вирішив що даремно? як на мене повні штанці масквичей це зовсім не даремно, удар по репутації "вєликой странИ" зовсім не даремно, показати безпорадність кацапьского ПВО зовсім не даремно...
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01.08.2023 11:22 Ответить
Одне спалене нафтосховище - це врятовані життя наших бійців.
А обгажені штанці москалів на мацкві нічого не змінять.
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01.08.2023 11:41 Ответить
ти що вибереш для себе: не пити, не їсти, чи не спати? Є різнопланові потреби і має бути комплексний підхід. Бити в усі місця і нарощувати можливості. Тільки у випадку з власним статевим органом можно вибрати щось одне
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01.08.2023 12:08 Ответить
Ну то поясни, яку ціль переслідує безглузда втрата десятків БПЛА? Якої реальної шкоди заподіяли ті апарати, котрі навіть кудись долетіли? Довели що "ми можемо"? Ок, довели. Що далі?
Ваш приклад - маячня ні про що.
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01.08.2023 13:06 Ответить
Чекаємо на абрамси, ф-16 та атакамс. Без них ну ніяк не обійтися
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01.08.2023 11:09 Ответить
200 тисяч рашистів вбили і без ф-16 та атакамс, а з ними буде мільйон їх трупів
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01.08.2023 11:12 Ответить
Звучить чудово
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01.08.2023 11:17 Ответить
Сказали, хорошо. И давайте нам 300 Атакамсов, а мы их аккуратненько уложим между Токмаком и Мелитополем, что б там живого места не осталось.
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01.08.2023 11:11 Ответить
при наявності АТАКАМС не буде часу відволікатись на мацкву
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01.08.2023 11:23 Ответить
Шановні США! Дайте, будь ласка, Atacams до ЗСУ, а згодом, за місяць-два, Tomahawk!
Біс із ними, із тими F-16, будемо чекати до весни, якщо "смачні" ракети ЗСУ будуть надані вже.
По мацкві цими ракетами точно бити не будуть. Нехай @уйло не сцить
А без ракет що робити, доводиться огризатися чим є. Вам генерал Залужний у WP це добре пояснив.
Слава ЗСУ!
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01.08.2023 11:13 Ответить
Ну нормально! У нас війна , кацапи ''утюжать'' Україну ракетами вздовж та в поперек а тут ще така реакція американців. Тепер зрозуміло чого гальмують з танками , літаками. Все за мордор переживають!
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01.08.2023 11:14 Ответить
"Близкий друг генерала ГРУ Тренина Директор ЦРУ Burns заключил секретное соглашение с Кремлем, запрещающее ЗСУ наносить удары по территории РФ. Как гражданин США я требую его немедленной отставки."
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1677856947863801857
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01.08.2023 11:33 Ответить
щось шановного пана Меттью Міллера там попояло, віришувати він буде хіба що пропорець собі між сідниць встромити чи собі на забор
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01.08.2023 11:15 Ответить
..по логову следует бить . Мокшанские твари развязали 3 мировую войну в Ukraine
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01.08.2023 11:18 Ответить
РФ потрібно називати фашистським та як абсолютно всі ознаки фашизму там є. І при кожному згадуванні РФ вказувати що фашисти.
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01.08.2023 11:19 Ответить
В.В.Ху@ло залишився задоволений заявою Меттью Міллера.Ще 2-3 такі заяви і Меттью Міллер отримає орден "За заслуги" від тувінського оленєвода.
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01.08.2023 11:22 Ответить
Якшо вони б*ють по Украіні -- то нам шо ім в зуби заглядати
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01.08.2023 11:23 Ответить
дайте нам Томагавки , но не поошряйте
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01.08.2023 11:27 Ответить
Ще пара дронів на москву і американці за нас вибачатися почнуть
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01.08.2023 11:29 Ответить
Як поєднуються слова

"...ми не дозволяємо" і

"Україні самій вирішувати"?

Або десь кривий переклад, або пан Міллер вважає українців ідіотами.

Яким чином Україна може хоч трохи підірвати наступальний потенціал параші, якщо не зруйнує (дронами, etc.) хоча б пару снарядних/ракетних/патронних/шахедних заводів, або кілька великих літаків, або ще щось?

Чи США не хочуть, щоб Україна підірвала наступальний потенціал параші?
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01.08.2023 11:29 Ответить
> ми не дозволяємо ... Україні самій вирішувати

Думаю, що у цій атаці дозволу США не запитували (бо використовувалась не Західна зброя). Кривий переклад.

> Яким чином Україна може хоч трохи підірвати наступальний потенціал параші, якщо не зруйнує (дронами, etc.) хоча б пару снарядних/ракетних/патронних/шахедних заводів, або кілька великих літаків

Тут США взагалі ні до чого: пів цензора про це благає - не хайпуйте на розбитому склі, бийте безпілотниками по заводам. Але вже 2 дні б'ємо скло...
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01.08.2023 11:42 Ответить
Ну США, взагалі відмовились поставлять комплекси Петріот. Ви думаєте, це просто так. Навіть після Кривого-Рогу та і Одеси. Ну це не просто так, хочуть перевірити а дісно українці такі терплячі до ракетних ударів.
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01.08.2023 11:50 Ответить
То не ми.
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01.08.2023 11:30 Ответить
Навіщо це озвучувати? ".. відповідаючи на питання"....Хто питає? Кацапська пліснява? Провокатори? США зовсім вже розслабилися?🤦‍♂️
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01.08.2023 11:30 Ответить
> "не впевнений, що погодився б з такою інтерпретацією того, що означають символічні центри"
> "Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати удари за межами кордонів України."

Виважені, обережні, не дуже приємні, але путні слова: та що, всі цілі у тилу ворога закінчились, що витрачаємо дорогі червонокнижні безпілотники на биття скла у москві?
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01.08.2023 11:37 Ответить
Після Дрездена і Хіросіми навіть не смішно.
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01.08.2023 11:44 Ответить
Так і D-day скасовується (контрнаступ) = Байден літаки не дає
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01.08.2023 11:58 Ответить
Не сци, німчура - все буде.
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01.08.2023 12:38 Ответить
""Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати ударів за межами кордонів України "

Это какой то позор!
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01.08.2023 11:54 Ответить
Все-таки американцы немного подсцыкивают... тонкой струйкой, но протечка есть.
Ковбои - не казаки!
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01.08.2023 12:14 Ответить
Вранье....я больше чем уверен, что запрещают.....
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01.08.2023 12:16 Ответить
запрещают неточно бить
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01.08.2023 12:32 Ответить
Обязательно надо что-то спи*дануть.
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01.08.2023 12:18 Ответить
Это уже какой то обсерон со стороны Штатов.
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01.08.2023 17:24 Ответить
 
 