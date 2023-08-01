В Украине будет разработан словарь "нежелательной" лексики и критерии информации, недопустимой для распространения в медиапространстве, - Герасимьюк
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В Украине создадут словарь "нежелательной" лексики и критерии к информации, которая недопустима для распространения в медиа, в частности об этнических, национальных, сообществах людей с инвалидностью, ЛГБТ-сообществе, ветеранских и т.д.
Об этом рассказала Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в интервью для "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Закон действительно ограничивает религиозные организации в праве входить в структуру собственности субъекта в сфере аудиовизуальных медиа, использующего радиочастотный спектр. Вопрос дискуссии, я считаю. Однако не введены запреты создавать другие виды медиа, например печатные или онлайн-медиа. Пока нам неизвестно о планах парламентариев внести корректировки в закон, чтобы изменить что-то в этом вопросе", - отметила Герасимьюк.
На вопрос о критериях информации, которая может оскорблять чувства верующих и недопустима для распространения в эфире, работа над которыми была анонсирована ранее, глава Нацсовета заявила, что речь идет не только о чувствах верующих, но и о так называемых чувствительных сообществах - этнических, национальных, ЛГБТ-сообщества, сообщества людей с инвалидностью, ветеранские и другие.
"Мы должны формировать медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам", - добавила она.
По ее словам, регулятор провел уже несколько встреч с ромским, еврейским, крымско-татарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях.
"Готовятся меморандумы и с обозначенными сообществами - эта работа вызвала незаурядную общественную поддержку. Результатом этих встреч должны быть наработанный словарь "нежелательной" лексики и критерии к недопустимой информации, а также совместная просветительская работа для медиа", - подчеркнула Герасимьюк.
По ее словам, этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.
Кроме того, Герасимьюк отметила, что в планах еще проведение встреч с представителями арабских сообществ, ветеранскими организациями, организациями, представляющими людей с инвалидностью.
Пожалуйста, подождите...
Шкода, що Америка, та й західна цивілізація в цілому, має пам'ять як у золотої рибки. Інакше б не велися на це тупе лайно, бо вже ж бачили, до чого загравання з ліваками приводить - до голоду і світових війн.
дурнихнерозумних.
1.Боневтік
2.Зрадник
3.Оман
4.єрмаківщина
5.наркоман
6.клован
7.Чонгар
8.розміновувач мостів
9.шапіто-95
10. дєрьмак
Бо над формуванням суспільної думки треби працювати, а «ми» не хочемо, і знаємо простіший шлях. Уроди.
Гнати у шию цих покидьків та дебілів, які впроваджують деструктивні ідеї.
Unas iz takova spiska speialno izključili viskazivanija protiv nacisto-fašistov roSSiji i sečas onih mozno govorit čevo hočeš, uže ne oskarblenie etničeskoi grupi...
Десь я навіть таке оповідання фантастичне читав колись у збірнику, де всіх людей примусово звели до середньостатистичних показників. Вийшло тупе і абсолютно кероване стадо. Думай-те!
Общество защиты животных потребует запретить называть нехорошего человека скотиной, поскольку это уничижительно и вызывает ненависть к животным.
И нужно создать терминологический центр со штатом 500 кандидатов филологических наук.
5 ч. ·
Зе-позитивних просто тригернуло, що "заслужили" - від "слуги".
а капелюхи можна носити? а якого кольору? а можна, шо б надпис був?
і це тільки початок.
назвеш цигана циганом, він визве поліцію, і ти сплатиш штраф.
тепер неможна казати монголоїд, або негроїд, тому перепишуть всі підручники.
креатив чиновників безмежний. заробляти та заробляти......