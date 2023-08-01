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В Украине будет разработан словарь "нежелательной" лексики и критерии информации, недопустимой для распространения в медиапространстве, - Герасимьюк

Новости Цензор.НЕТ Общество

ольга,нацрада,герасимюк,герасим'юк

В Украине создадут словарь "нежелательной" лексики и критерии к информации, которая недопустима для распространения в медиа, в частности об этнических, национальных, сообществах людей с инвалидностью, ЛГБТ-сообществе, ветеранских и т.д.

Об этом рассказала Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в интервью для "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Закон действительно ограничивает религиозные организации в праве входить в структуру собственности субъекта в сфере аудиовизуальных медиа, использующего радиочастотный спектр. Вопрос дискуссии, я считаю. Однако не введены запреты создавать другие виды медиа, например печатные или онлайн-медиа. Пока нам неизвестно о планах парламентариев внести корректировки в закон, чтобы изменить что-то в этом вопросе", - отметила Герасимьюк.

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На вопрос о критериях информации, которая может оскорблять чувства верующих и недопустима для распространения в эфире, работа над которыми была анонсирована ранее, глава Нацсовета заявила, что речь идет не только о чувствах верующих, но и о так называемых чувствительных сообществах - этнических, национальных, ЛГБТ-сообщества, сообщества людей с инвалидностью, ветеранские и другие.

"Мы должны формировать медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам", - добавила она.

По ее словам, регулятор провел уже несколько встреч с ромским, еврейским, крымско-татарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях.

"Готовятся меморандумы и с обозначенными сообществами - эта работа вызвала незаурядную общественную поддержку. Результатом этих встреч должны быть наработанный словарь "нежелательной" лексики и критерии к недопустимой информации, а также совместная просветительская работа для медиа", - подчеркнула Герасимьюк.

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По ее словам, этими критериями медиарегулятор будет пользоваться при принятии своих решений, пока органы сорегулирования не наработают соответствующие кодексы.

Кроме того, Герасимьюк отметила, что в планах еще проведение встреч с представителями арабских сообществ, ветеранскими организациями, организациями, представляющими людей с инвалидностью.
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Топ комментарии
+23
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1.Боневтік
2.Зрадник
3.Оман
4.єрмаківщина
5.наркоман
6.клован
7.Чонгар
8.розміновувач мостів
9.шапіто-95
10. дєрьмак
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01.08.2023 11:52
+15
Думаю, що розумні будуть обмежені у своїх висказуваннях, тому що будуть ображати почуття дурних нерозумних.
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01.08.2023 11:51
+13
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01.08.2023 11:54
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Піар аси. Хоча такі вислови вже будуть "небажані"
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01.08.2023 11:47 Ответить
"Бабуїни" бажані, а зе-бабуїни небажані.
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01.08.2023 11:52 Ответить
А слово "кур-р-рва", дозволять?
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01.08.2023 12:15 Ответить
з кацапів беруть приклад - Навальному на днях суд відмовив в ознайомлені зі списком заборонених слів, який був створений ще при СССР в 1983 році і досі засекречений - але за ці слова Навального саджають до карцера
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01.08.2023 12:37 Ответить
💸 Домовилися! найвеличнішого до Перемоги не чмирим!
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01.08.2023 11:49 Ответить
А після перемоги без небажаних слів мовчки на гілляку.
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01.08.2023 11:52 Ответить
Як його не чмирити коли він такий?
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01.08.2023 11:54 Ответить
От і Герасим*юк при ділах -- буде розказувати по чому в Одесі грубі пряники
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01.08.2023 11:50 Ответить
Зечмоня, теж?🤔
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01.08.2023 11:50 Ответить
А зелених продажними зрадниками корупціонерами називати там теж заборонять
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01.08.2023 11:50 Ответить
"Порошенко"?
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01.08.2023 11:50 Ответить
Ще "Кривоноса", "Бурба", "Червінський" ...
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01.08.2023 11:59 Ответить
Залужний же! Головна небезпека
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01.08.2023 12:04 Ответить
Тепер педіка не можна називати педіком.
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01.08.2023 11:50 Ответить
саме популярне слово на передку "підари" - як же тепер нашим бійцям кацапів називати?
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01.08.2023 12:41 Ответить
там словник не працюватиме )))
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01.08.2023 12:56 Ответить
Ну ясно, черговий державний апарат на бюджеті зображає шалено потрібну і корисну роботу. А насправді чергова заборона називати негра негром і чергова рекомендація вставляти членкиню всюди де є така можливість.
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01.08.2023 11:51 Ответить
На рило цієї кобили гляньте, типова феміністична істота, яка ненавидить увесь світ.
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01.08.2023 12:00 Ответить
Цікаво що багато де такі зараз повилазили. Оця, потім 300-кг "пані"-директор музею Голодомору... це західні гранти, чи вже повєсточка і до нас добралася?
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01.08.2023 12:03 Ответить
Потурання різним фрікам та особам з відхиленнями - це чи не найбільша хвороба нинішнього Заходу, де активно просуваються комуністичні ідеї. Наші будуть також активно підспівувати, бо для корупціонерів це прекрасна можливість гарно "харчуватись".
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01.08.2023 12:17 Ответить
Це просто лівацька гідра піднімає свої потворні голови.
Шкода, що Америка, та й західна цивілізація в цілому, має пам'ять як у золотої рибки. Інакше б не велися на це тупе лайно, бо вже ж бачили, до чого загравання з ліваками приводить - до голоду і світових війн.
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01.08.2023 12:21 Ответить
Думаю, що розумні будуть обмежені у своїх висказуваннях, тому що будуть ображати почуття дурних нерозумних.
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01.08.2023 11:51 Ответить
Иди набуй. Это допустимо, а в данном случае даже прекрасно
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01.08.2023 11:51 Ответить
Додавайте зразу

1.Боневтік
2.Зрадник
3.Оман
4.єрмаківщина
5.наркоман
6.клован
7.Чонгар
8.розміновувач мостів
9.шапіто-95
10. дєрьмак
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01.08.2023 11:52 Ответить
Губернатор!
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01.08.2023 12:26 Ответить
Усе перетягують с кацапії ,будуть не взрив а бавовна казати , на крові рила свої набивають
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01.08.2023 11:54 Ответить
це вже словник субститутів-евфемізмів складати доведеться...
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01.08.2023 13:01 Ответить
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01.08.2023 11:54 Ответить
О, людям вже рота затикають? Роскомнадзор, ти?
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01.08.2023 11:54 Ответить
щоб не було дескримінації, «ми» введемо обмеження (рекомендації) !!!! )))))
Бо над формуванням суспільної думки треби працювати, а «ми» не хочемо, і знаємо простіший шлях. Уроди.
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01.08.2023 12:35 Ответить
Сподіваюсь що на Цензорів не заборонять термін "кацап".
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01.08.2023 11:55 Ответить
Ідіть у сраку з цією лівацькою повісткою.
Гнати у шию цих покидьків та дебілів, які впроваджують деструктивні ідеї.
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01.08.2023 11:56 Ответить
Повістка далеко не «лівацька». Якщо що
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01.08.2023 12:37 Ответить
Не розумію яким чином можливо зробити перелік конкретних образливих висловлювань бо він завжди трансформується, як і з'являються нові церкви та інші спільноти як за етнічною, так і політичною, релігійною та іншими ознаками. Тоді що, кожен раз вносити зміни до закону?! Тому треба йти іншим шляхом, більш загальним, бо конкретизація лише наробить шкоди. Тому схамениться поки подібні заборони якраз не стали зброєю до тотального обмеження свободи слова через викривлення формулювань з одного боку, а з іншого не стали зброєю для протилежного, тобто нав'язування однієї думки усім навкруги не дозволяючи різномаїття думок та поглядів. Надто це у котрий раз нагадує копіювання норм рашистського законодавства з його повсякденними заборонами та впровадження цього в Україні!!!
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01.08.2023 11:58 Ответить
Pohozie zapreti i unas Latvija, ES, nelza obizat slovami religiju, etničeskie grupi i tak dale...
Unas iz takova spiska speialno izključili viskazivanija protiv nacisto-fašistov roSSiji i sečas onih mozno govorit čevo hočeš, uže ne oskarblenie etničeskoi grupi...
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01.08.2023 12:21 Ответить
Немає іншого вибору, ніж заборонити розумним мозкову діяльність, бо вона ображає та принижує тупих.
Десь я навіть таке оповідання фантастичне читав колись у збірнику, де всіх людей примусово звели до середньостатистичних показників. Вийшло тупе і абсолютно кероване стадо. Думай-те!

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01.08.2023 12:00 Ответить
Черговий розпил бюджету на паразитичну структуру. Кожна зелена мерзота намагається заповнити робочий час якоюсь херньою, аби тільки не працювати в єдино потрібному зараз напрямку - для Армії, для Перемоги. Як не мільйони на квартальні серіальчики, так ще якісь дурнуваті ідеї. От це зараз головне, просто не доживемо без цього до Перемоги. ******
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01.08.2023 12:03 Ответить
колись була поважна людина герасем'юк,а може я помиляюсь. що вона була поважна.
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01.08.2023 12:04 Ответить
Помиляєтесь.
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01.08.2023 12:36 Ответить
Пане Анатолію, Ви дуже-дуже помиляєтесь
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01.08.2023 13:06 Ответить
пробачте. помилився.
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01.08.2023 19:22 Ответить
Люди з традиційною сексуальною орієнтацією та атеісти теж мають бути включені в перелік чутливих спільнот. Нас теж багато що бентежить, але наші права абсолютно не захищені. Любий може назвати безбожником, а я потім плачу пів ночі.
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01.08.2023 12:04 Ответить
, але трохи нелогічно. Радіти повинні, що безбожником назвали. Комплімент.
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01.08.2023 12:55 Ответить
Зєлю лайном не можна буде назвати? А Єрмака завгоспом?
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01.08.2023 12:10 Ответить
думаю слово "порохоскот" в ці словники не потрапить, бо його дуже ********** зелені тулити до всіх, хто їх критикує
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01.08.2023 12:14 Ответить
Курва відволікає увагу від своєї злочинної бездіяльності під час злочинної монополізації ТБ і незаконного блокування телеканалів на розсуд жОПи Єрмака.
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01.08.2023 12:15 Ответить
елітним хвойдам Г+Г нема спокою
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01.08.2023 12:44 Ответить
по примеру кацапов уже гулаг сооружаете, суки? Только цензурі не хватало. Что за словодристика - нежелательная лексика и что там ещё? Заткните свои хлебала, мразь плесневая
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01.08.2023 12:46 Ответить
Чим би бабулька не тішилась, лиш би не цензурою.
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01.08.2023 12:51 Ответить
Идиотам свойственна активность!
Общество защиты животных потребует запретить называть нехорошего человека скотиной, поскольку это уничижительно и вызывает ненависть к животным.
И нужно создать терминологический центр со штатом 500 кандидатов филологических наук.
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01.08.2023 12:52 Ответить
Будуть заборонені слова "клоун, зебіл, Боневтік, шмаркля, янелох, членограй, зевошка, сеньйор ковідомор, гундосик, відеоскрипаль, велозепердист, чувак нетрадиційной комунікаціїхто розмінував Чонгар, Порошенко", і тому подібні.
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01.08.2023 12:56 Ответить
Антон Санченко

5 ч. ·

Зе-позитивних просто тригернуло, що "заслужили" - від "слуги".
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01.08.2023 13:04 Ответить
ооуу...
а капелюхи можна носити? а якого кольору? а можна, шо б надпис був?
і це тільки початок.
назвеш цигана циганом, він визве поліцію, і ти сплатиш штраф.
тепер неможна казати монголоїд, або негроїд, тому перепишуть всі підручники.
креатив чиновників безмежний. заробляти та заробляти......
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01.08.2023 13:19 Ответить
Слова «демократія і свобода слова» караються переглядом серіалу «слуга народу» , для тих хто виживе смт Інгулець»
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01.08.2023 13:29 Ответить
це перший крок до введення кримінальної відповідальності за критику влади.Пані Герасим'юк ніяк не заспокоїться,пів свого життя витратила на те,щоб проштовхувати цензуру,так само януковичу підлизувала.Нагадайде хтось цій проолігархічній пенсіонерці,що в Україні цензура заборонена конституцією(стаття 15).А щодо так званих "чутливих спільнот",то це все давно відрегульовано кримінальним та адміністративним кодексами.
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01.08.2023 13:40 Ответить
вона xабалка і копняка ій в сраку
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01.08.2023 14:23 Ответить
Герасим'ючку та іншу Г+Г заборонити би...
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01.08.2023 15:05 Ответить
Леваки навешивают любовь к геям....подыхай, но геев чти....
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01.08.2023 20:38 Ответить
 
 