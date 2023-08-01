Глава МИД Литвы Ландсбергис о ЧВК "Вагнер" в Беларуси: "Это фактор опасности. Нужно быть готовым к рискам"
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Пребывание "вагнеровцев" в Беларуси – "второй фактор опасности", поскольку ухудшает международную безопасность.
Об этом сказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью LRT, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"И все аргументы, которые нам публично говорят: что у западной разведки есть "глаза" и в Беларуси, и в России, что они видят все движения, что мы должны быть спокойны, ничего не произойдет внезапно – движение группы Вагнера показывает, что вещи происходят внезапно", - отметил Ландсбергис.
Он также предположил, что Россия и Беларусь могут вообще не иметь контроля над "Вагнером".
"Это два нестабильных государства, и трудно сказать, насколько они контролируют эти частные армии и что они могут вытворить. И мы должны очень четко сформулировать первый посыл: это фактор опасности, а второй - к этому надо быть готовыми", - подчеркнул глава МИД Литвы.
Он призвал готовиться к возможным угрозам и усиливать военный потенциал.
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Сначала три раза вежливо спросили
Вольдемар,это твои?
Вольдемара в ответ
Ниче не знаю
Нас там нет
И американцы влупили
От души
Отлично сказано