РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4479 посетителей онлайн
Новости За рубежом
603 11
Беларусь (7521) Литва (2117) ЧВК Вагнера (1280) Габриэлюс Ландсбергис (92)

Глава МИД Литвы Ландсбергис о ЧВК "Вагнер" в Беларуси: "Это фактор опасности. Нужно быть готовым к рискам"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

Пребывание "вагнеровцев" в Беларуси – "второй фактор опасности", поскольку ухудшает международную безопасность.

Об этом сказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью LRT, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"И все аргументы, которые нам публично говорят: что у западной разведки есть "глаза" и в Беларуси, и в России, что они видят все движения, что мы должны быть спокойны, ничего не произойдет внезапно – движение группы Вагнера показывает, что вещи происходят внезапно", - отметил Ландсбергис.

Он также предположил, что Россия и Беларусь могут вообще не иметь контроля над "Вагнером".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не собираемся вздрагивать из-за "вагнеровцев" в Беларуси, - министр обороны Литвы Анушаускас

"Это два нестабильных государства, и трудно сказать, насколько они контролируют эти частные армии и что они могут вытворить. И мы должны очень четко сформулировать первый посыл: это фактор опасности, а второй - к этому надо быть готовыми", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Он призвал готовиться к возможным угрозам и усиливать военный потенциал.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
вагнер - терористи. Терористи завжди несуть загрозу усьому живому.
Терористи повинні бути знищені. Безальтернативно
показать весь комментарий
01.08.2023 12:10
+2
Респект Литве!
Маленькая
Смелая
Единая
Независимая
показать весь комментарий
01.08.2023 12:11
+2
Если Пригожин полезет в Литву авиация НАТО устроит им сирийский повтор только в крупном масштабе а второе это то что рыпнувшись против Польши или Литвы вагнеровцы попадут в разряд террористов и их будут отстреливать и в Белоруссии и в Африке и бежать будет уже некуда.
показать весь комментарий
01.08.2023 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вагнер - терористи. Терористи завжди несуть загрозу усьому живому.
Терористи повинні бути знищені. Безальтернативно
показать весь комментарий
01.08.2023 12:10 Ответить
Респект Литве!
Маленькая
Смелая
Единая
Независимая
показать весь комментарий
01.08.2023 12:11 Ответить
І московію колись пи*****ла нєпадєцкі!
показать весь комментарий
01.08.2023 12:23 Ответить
Хорошо сказали
Душевно
показать весь комментарий
01.08.2023 12:26 Ответить
Нам у них ще вчитися і вчитися. Ватніки там негромадяни!
показать весь комментарий
01.08.2023 12:29 Ответить
не забудь добавить с гб истами в Сейме, ипрезиденткой которая училась с ******
показать весь комментарий
01.08.2023 12:45 Ответить
Если Пригожин полезет в Литву авиация НАТО устроит им сирийский повтор только в крупном масштабе а второе это то что рыпнувшись против Польши или Литвы вагнеровцы попадут в разряд террористов и их будут отстреливать и в Белоруссии и в Африке и бежать будет уже некуда.
показать весь комментарий
01.08.2023 12:28 Ответить
В Сирии американцы так красиво все сделали
Сначала три раза вежливо спросили
Вольдемар,это твои?
Вольдемара в ответ
Ниче не знаю
Нас там нет
И американцы влупили
От души
показать весь комментарий
01.08.2023 12:30 Ответить
И главное никаких претензий так как их там не было,только потом рыдали дайте убитых и раненных забрать которых нет но они есть.
показать весь комментарий
01.08.2023 12:37 Ответить
ТОЛЬКО ПОТОМ РЫДАЛИ
Отлично сказано
показать весь комментарий
01.08.2023 12:48 Ответить
Litve jest svoja armija dlia etogo SOP.Vagner dlia nix netu problema,poskolku takix kak vagner urovnia oni mocyli afganistane i Irake na peedovix poziciji i glavnoje bez svojix poter .Taliby ili vagner vopros kto luce podgotovleni,ja bi skazal taliby
показать весь комментарий
01.08.2023 12:39 Ответить
 
 