Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея

Убыточные государственные предприятия Министерства обороны продолжают паразитировать на средствах налогоплательщиков. В то же время, эффективные действующие предприятия теряют контракты, а с ними возможность обеспечивать Минобороны без коррупционных махинаций.

Об этом сообщил бывший народный депутат, а ныне член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть государственные предприятия Минобороны, которые имеют тысячи квадратных метров, гектары земельных участков, собственное оборудование, технику, персонал, тысячи квадратов сдаются в аренду… И даже при этом они убыточные: техника заброшена, миллионные долги, мусор, грязь и т.д. Как так? То ли руководители не на своем месте, то ли деньги идут наличными? Будем разбираться. Ведь такого быть не должно!" – отметил Кривошея.

Также общественный деятель добавил, что, несмотря на это, существуют предприятия, руководители и команды которых генерируют прибыль, платят налоги, помогают армии. Но руководство Управления корпоративной политики Минобороны блокирует продление контракта одному такому руководителю.

"Конечно его уволят. А может, уже и нет. Почему? То ли он не носит взяток, то ли не хочет работать по схемам, неизвестно! По имеющейся у меня информации, этого руководителя хотят заменить лицом, имеющим связи с застройщиками, и подобное государственное предприятие очень уж интересно для них. Вы ничего не спутали? Такие предприятия должны работать на армию, зарабатывать, платить налоги и приближать нашу победу! Обратите внимание, что подобные выезды и проверки проходят по соответствующим поручениям руководства МОУ. Резников Алексей, нужно Ваше жесткое вмешательство! Убежден, что только совместными усилиями мы сможем навести порядок!" — подытожил Геннадий Кривошея.

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