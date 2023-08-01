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Новости Политика Украины
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Минобороны (8220) Кривошея (8)

Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Убыточные государственные предприятия Министерства обороны продолжают паразитировать на средствах налогоплательщиков. В то же время, эффективные действующие предприятия теряют контракты, а с ними возможность обеспечивать Минобороны без коррупционных махинаций.

Об этом сообщил бывший народный депутат, а ныне член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть государственные предприятия Минобороны, которые имеют тысячи квадратных метров, гектары земельных участков, собственное оборудование, технику, персонал, тысячи квадратов сдаются в аренду… И даже при этом они убыточные: техника заброшена, миллионные долги, мусор, грязь и т.д. Как так? То ли руководители не на своем месте, то ли деньги идут наличными? Будем разбираться. Ведь такого быть не должно!" – отметил Кривошея.

Также общественный деятель добавил, что, несмотря на это, существуют предприятия, руководители и команды которых генерируют прибыль, платят налоги, помогают армии. Но руководство Управления корпоративной политики Минобороны блокирует продление контракта одному такому руководителю.

"Конечно его уволят. А может, уже и нет. Почему? То ли он не носит взяток, то ли не хочет работать по схемам, неизвестно! По имеющейся у меня информации, этого руководителя хотят заменить лицом, имеющим связи с застройщиками, и подобное государственное предприятие очень уж интересно для них. Вы ничего не спутали? Такие предприятия должны работать на армию, зарабатывать, платить налоги и приближать нашу победу! Обратите внимание, что подобные выезды и проверки проходят по соответствующим поручениям руководства МОУ. Резников Алексей, нужно Ваше жесткое вмешательство! Убежден, что только совместными усилиями мы сможем навести порядок!" — подытожил Геннадий Кривошея.

Также читайте: Отсутствие топлива для армии грозит уничтожением личного состава и техники, предоставленной партнерами, - Яровая

Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 01
Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 02
Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 03
Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 04
Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 05
Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 06
Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 07
Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея 08
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Топ комментарии
+19
И почему же мы до сих пор не в НАТО? Правда странно, Зеля?
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01.08.2023 12:31
+15
Вони що, "самі" розвалюються, чи їх РОЗВАЛЮЮТЬ високопосадовці призначені ******** керівництвом країни?! Тож перш ніж казати про "паразитів" може краще налагодити використання потужностей й можливостей підприємств які не отримували державного замовлення вже декілька років і ТОМУ розвалюються???!!!
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01.08.2023 12:25
+12
По справах їхніх впізнаєте їх.
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01.08.2023 12:28
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А кто ж им это разрешает?
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01.08.2023 12:22 Ответить
Вони що, "самі" розвалюються, чи їх РОЗВАЛЮЮТЬ високопосадовці призначені ******** керівництвом країни?! Тож перш ніж казати про "паразитів" може краще налагодити використання потужностей й можливостей підприємств які не отримували державного замовлення вже декілька років і ТОМУ розвалюються???!!!
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01.08.2023 12:25 Ответить
з держпідприємствами не буде толку ніколи. це постійна дотаційна схематозна діра, хто б туди не прийшов. її вічно будуть спонсорувати за наші податки. бо у всіх призначених директорів держпідприємств є профільне земіністерство яким керує земіністр, який годується з них сам, та годує зепартію (думаєте звідки у зедепутатів зарплати в конвертах?)
це ж очевидно, чи ви очікували, що держпідприємства будуть годувати пенсіонерів, та поповнювати бюджет? наївні
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01.08.2023 13:58 Ответить
По справах їхніх впізнаєте їх.
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01.08.2023 12:28 Ответить
И почему же мы до сих пор не в НАТО? Правда странно, Зеля?
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01.08.2023 12:31 Ответить
Не чіпайте Бубу. Він записує черговий відосик.
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01.08.2023 12:44 Ответить
Игорь, что такое черговий?
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01.08.2023 13:10 Ответить
Це відосик на чергуванні щоб случчіго його мона було впихнути в будь яку тему.
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01.08.2023 17:12 Ответить
свалим всё на Брежнева, зебил
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01.08.2023 13:43 Ответить
Е@ало - это у тебя, недоразвитый. А по сути - если бы Голобородько был не экранным, а настоящим президентом, то он бы расстрелял Зелю еще давно. Так доходчиво для зеленого уе@ка?

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01.08.2023 14:15 Ответить
https://biz.censor.net/resonance/3434384/volodymyr_yatsenko_my_doletily_do_moskvy_na_9_travnya_ale_kremlivskyyi_upyr_prykryvsya_glavamy_inozemnyh


Співзасновник monobank запустив виробництво розвідувальних та ударних дронів і першим планує виробляти ********** до них. Для цього він шукає радянські підземні бункери. Джерело: https://biz.censor.net/r3434384

Це не бункер, але згодиться.

І що вони там виробляють ?? Ааа ... це ж держ. таємниця.
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01.08.2023 12:41 Ответить
нові обличчя занадто швидко вчаться ******* наші гроші, молодці))))
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01.08.2023 12:43 Ответить
Неправда!!! Гроші йдуть на "Армію дурнів дронів" від Іьодорова і Арахамії!
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01.08.2023 13:15 Ответить
Украина погрязла по уши в коррупции 👎👎👎
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01.08.2023 12:49 Ответить
Одна "надія" на Резнікова -- наведе лад в своіи конюшні
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01.08.2023 12:50 Ответить
Він вже на низькому старті, готується стати послом у Великобританії.
Щурі завжди наготові.
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01.08.2023 13:15 Ответить
такі "колгоспні" підприємства позорять не тільки міноборони, вони позорять Україну. совки, мітли, лопати в руки, працювати йдіть, прідари, а краще, взагалі нах!!!
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01.08.2023 12:52 Ответить
А навіщо тоді існує міністерство, яке зобов'язано контролювати роботу державних підприємств, яких і так вже мало? І друге - весь час людей годують напівправдою про "неефективність" держпідприємств (бо крадуть) і в зв'язку з цим необхідністю їх тотальної приватизації. Це напівправда тому, що приватна власність ефективно працює лише в умовах справжньої демократії, конкурентної економіки, правосуддя. Натомість в наших умовах олігархічного устрою як політики, так і економіки, розвиненої корупції і кривосуддя про жодну ефективність мови йти не може. Доказом цьому є те, що хоча більшість великих підприємств давно приХватизована - жодних нових технологій не видно, навпаки перестворення економіки на суто сировинну, фактично повністю знищені такі галузі, які не блистали, але все ж були - електронна промисловість, приладобудування, медицинська промисловість, тощо... Це що, економіка, коли "туди" продається 2 тонни руди, а за неї - бюджетний китайський смартфон?
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01.08.2023 12:54 Ответить
Вы это только заметили? Так нас европа вместе с рф готовили под сельскохозяйсвенную страну, поэтому за 30 лет ни одного знакового предпрития, ничего для подготовки рабочих кадров .Зерно и метапп.усё приехали.
Отдельное "спасибо" всем президентам и депутантам всех созывов.
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01.08.2023 13:15 Ответить
У нас все добре з університетами та академіями, котрі приготували сотні тисяч нікому не потрібних "спеціалістів". А скільки у нас "юристів"...
А скільки у нас залишилося ПТУ?
Звісно, нахіба нам професіонали, котрим не буде де працювати.
Це тягнеться вже більше 30 років, ви праві на 100%.
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01.08.2023 13:24 Ответить
Та з останніми подіями про метал без енергетики можна в основному забути.
Насправді все виглядає як перспектива такої собі бананової (зернової) країни мільйонів на 15-20.
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01.08.2023 13:29 Ответить
Да ладно вам ,мы же богатая страна.Вначале инвестировали в "кравчучки" потом в Турцию,затем в Польшу, и Китай.
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01.08.2023 13:38 Ответить
💯
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01.08.2023 13:41 Ответить
хорошие земли. почему их не обрабатывать и не зарабатывать? и ты всё в папередныках копаешься
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01.08.2023 13:46 Ответить
Ось тільки не треба про "теорії змов", а хто обирав депутатів і президентів? Чи не такі як ви і більшість одномовного населення спочатку злякались обрати В.Чорновола, потім обирали комуняк, соціалістів, ригів, ходили хресними ходами з "НАТА не НАДА", ставили в приклад путуних і лукашенків? До речі, в кого один до одного запозичили "ваучерну прихватизайію"?
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01.08.2023 15:49 Ответить
Ось тільки не треба про "теорії змов,по вашему Чорновол сам убился?Это для начала.
Украина была кузницей номенклатурных кадров для коммунистического сов.союза,так что напрасно было ожидать его победу на президентских выборах.

Вы так уверены в чьих- то ошибках,а я привык сомневаться и если делаю выбор,то осознанно-вынужденный.
И если вы думаете,что при приходе к власти Чорновола Украина бы рванула к экономическим и политическим победам,то я сомневаюсь.
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01.08.2023 17:38 Ответить
що краще, приватні підприємства в олігархів та бізнесменів, які, як правило, не вимагають дотації та платять сякі-такі податки, чи державні підприємствав у політиків, які ми щедро наповнюємо дотаціями?
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01.08.2023 14:09 Ответить
Пока в государстве не начнет работать принцип "закон один для всех",будут воровать и те, и те.
Видимо надо менять всю судовую и правоохранительную систему ибо они являются фундаментом государства. Нет фундамента,нет государства.
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01.08.2023 14:25 Ответить
Якщо орієнтуватись не на справжній розвиток. а на "такі-сякі податки" з продажу розкрадених ресурсів, які могли б приносити десятикратний прибуток для всієї країни, а не для купки як ви називаєте "олігархів" і "бізнесменів" - і то, і то однаково погано.
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01.08.2023 15:57 Ответить
всіх ділків під статтю на чолі з міністром
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01.08.2023 13:00 Ответить
а от якби такого собі гусєва не звільнили би просто за провал усього, а просто спокійно розстріляти... ну, якщо немає такого закону, то просто заслати на передову та й тримати там, доки кацапи не приб'ють (так само, як зробили з воїном штаньком, який оприлюднив плівки одного з дєрьмаків), а з ним іще декількох чиновників, відповідальних за оборонку... гадаю, що це було би дуже повчально!!
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01.08.2023 13:05 Ответить
требуйте долива пива после отстоя пены
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01.08.2023 13:18 Ответить
Держпідприємства у тому числі міноборони розвалюються з 1991 року.
А громадський діяч тільки прокинувся.
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01.08.2023 13:27 Ответить
Проснулся потому ,что кто то глаз положил.
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01.08.2023 13:33 Ответить
Резников должен написать заявление об отставке.
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01.08.2023 17:33 Ответить
Зелепутіну не потрібен ВПК. Зелепутіну не потрібні робочі місця. МО існує, що б красти американські гроші.
Встановлення диктатури і сдача України пу- от ціль зелених
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02.08.2023 07:06 Ответить
 
 