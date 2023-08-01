Госпредприятия Минобороны разваливаются на глазах, но продолжают паразитировать за счет армии, - член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Убыточные государственные предприятия Министерства обороны продолжают паразитировать на средствах налогоплательщиков. В то же время, эффективные действующие предприятия теряют контракты, а с ними возможность обеспечивать Минобороны без коррупционных махинаций.
Об этом сообщил бывший народный депутат, а ныне член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Есть государственные предприятия Минобороны, которые имеют тысячи квадратных метров, гектары земельных участков, собственное оборудование, технику, персонал, тысячи квадратов сдаются в аренду… И даже при этом они убыточные: техника заброшена, миллионные долги, мусор, грязь и т.д. Как так? То ли руководители не на своем месте, то ли деньги идут наличными? Будем разбираться. Ведь такого быть не должно!" – отметил Кривошея.
Также общественный деятель добавил, что, несмотря на это, существуют предприятия, руководители и команды которых генерируют прибыль, платят налоги, помогают армии. Но руководство Управления корпоративной политики Минобороны блокирует продление контракта одному такому руководителю.
"Конечно его уволят. А может, уже и нет. Почему? То ли он не носит взяток, то ли не хочет работать по схемам, неизвестно! По имеющейся у меня информации, этого руководителя хотят заменить лицом, имеющим связи с застройщиками, и подобное государственное предприятие очень уж интересно для них. Вы ничего не спутали? Такие предприятия должны работать на армию, зарабатывать, платить налоги и приближать нашу победу! Обратите внимание, что подобные выезды и проверки проходят по соответствующим поручениям руководства МОУ. Резников Алексей, нужно Ваше жесткое вмешательство! Убежден, что только совместными усилиями мы сможем навести порядок!" — подытожил Геннадий Кривошея.
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це ж очевидно, чи ви очікували, що держпідприємства будуть годувати пенсіонерів, та поповнювати бюджет? наївні
Співзасновник monobank запустив виробництво розвідувальних та ударних дронів і першим планує виробляти ********** до них. Для цього він шукає радянські підземні бункери. Джерело: https://biz.censor.net/r3434384
Це не бункер, але згодиться.
І що вони там виробляють ?? Ааа ... це ж держ. таємниця.
дурнівдронів" від Іьодорова і Арахамії!
Щурі завжди наготові.
Отдельное "спасибо" всем президентам и депутантам всех созывов.
А скільки у нас залишилося ПТУ?
Звісно, нахіба нам професіонали, котрим не буде де працювати.
Це тягнеться вже більше 30 років, ви праві на 100%.
Насправді все виглядає як перспектива такої собі бананової (зернової) країни мільйонів на 15-20.
Украина была кузницей номенклатурных кадров для коммунистического сов.союза,так что напрасно было ожидать его победу на президентских выборах.
Вы так уверены в чьих- то ошибках,а я привык сомневаться и если делаю выбор,то осознанно-вынужденный.
И если вы думаете,что при приходе к власти Чорновола Украина бы рванула к экономическим и политическим победам,то я сомневаюсь.
Видимо надо менять всю судовую и правоохранительную систему ибо они являются фундаментом государства. Нет фундамента,нет государства.
А громадський діяч тільки прокинувся.
Встановлення диктатури і сдача України пу- от ціль зелених