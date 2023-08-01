3 иностранных судна под наблюдением самолетов НАТО зашли в украинский порт, - Forbes
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В один из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная прибыли три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщает Forbes
Приход иностранных судов в украинские порты состоялся впервые после выхода РФ из "зернового соглашения".
Греческое и израильское суда прошли в направлении украинского порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно – из северной Турции. Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса.
По данным Forbes, за переходом судов наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, военный Challenger с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.
Ни один из самолетов не имел на борту оружия, но на дежурстве в Румынии находились истребители НАТО, в частности итальянские Eurofighter и румынские F-16, отметило издание.
"Сообщение, что три гражданских суда беспрепятственно дошли до Украины, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не способна проводить обыски кораблей в данный момент", – цитирует издание комментарий Института изучения войны (ISW).
Пожалуйста, подождите...
Що почнуть війну з НАТО?
Ясно, що хочеться до тремтіння в спітнілих рученятках, але...
Але вони чудово пам'ятають у що вилився напад на Україну.
А тут НАТО, і здається, у цьому випадку налаштоване рішуче.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Подяка партнерам України!
"Під час війни, в якій вона (Туреччина) не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави" - це з Вікіпедії (не 100% надійне джерело).
Тут ще невідомо, чи агресія росії проти України підпадає під визначення "війна" і як це трактує сама Конвенція.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/proryv-blokady-razberem/