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Новости Происшествия
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3 иностранных судна под наблюдением самолетов НАТО зашли в украинский порт, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

судно

В один из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная прибыли три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сообщает Forbes

Приход иностранных судов в украинские порты состоялся впервые после выхода РФ из "зернового соглашения".

Греческое и израильское суда прошли в направлении украинского порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно – из северной Турции. Они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса.

По данным Forbes, за переходом судов наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, военный Challenger с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.

Ни один из самолетов не имел на борту оружия, но на дежурстве в Румынии находились истребители НАТО, в частности итальянские Eurofighter и румынские F-16, отметило издание.

"Сообщение, что три гражданских суда беспрепятственно дошли до Украины, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не способна проводить обыски кораблей в данный момент", – цитирует издание комментарий Института изучения войны (ISW).

Читайте: В Черном море беспилотники атаковали российские патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков"
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Топ комментарии
+35
Ета ачєрєдной удар в псіну...
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01.08.2023 12:42
+34
От і всього-навсього. Треба було 3 літаки НАТО, щоб смєхдєржава відповзла до себе в лігво і там скулила на телеканалах
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01.08.2023 12:45
+26
Якщо на борту судна написати "путін - ×уйло", це діє як оберіг.
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01.08.2023 12:45
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Бажає, але нездатна.
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01.08.2023 12:42 Ответить
Ета ачєрєдной удар в псіну...
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01.08.2023 12:42 Ответить
Удар шкіряним ножем в спину нижче поясниці, турки це вже робили не раз
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01.08.2023 14:23 Ответить
От і всього-навсього. Треба було 3 літаки НАТО, щоб смєхдєржава відповзла до себе в лігво і там скулила на телеканалах
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01.08.2023 12:45 Ответить
Это "Посейдоны" без оружия, разведчики. И летающий танкер.
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01.08.2023 12:47 Ответить
Это наводчики. Еврофайтер и Ф-16 могут не видеть цель сразу после взлёта - эти ребята доведут выпущенные истребителями ракеты куда надо за сотни км.
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01.08.2023 12:50 Ответить
"Наводчики" - это "Boeing E-3A Sentry". Их там не было видно. A Boeing P-8 Poseidon -патрульный противолодочный самолёт. Сейчас там патрулируют румынский АН-26 у Дуная и Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk чуть ниже Крыма.
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01.08.2023 13:03 Ответить
Boeing P-8 Poseidon може нести до 9 тонн озброєння, має 5 внутрішніх та 6 зовнішніх точок підвіски, для різних типів озброєння (AGM-84 Гарпун, Mark 54 (торпеда), морські міни, авіабомби). Bombardier Challenger 650 ARTEMIS - радіоелектронна розвідка. Boeing E-3 Sentry - американський військовий стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення. Згідно ******** концепції НАТО про взаємний обмін даними між усіма засобами КОЖЕН З ЦИХ ЛІТАКІВ ФАКТИЧНО Є ЦІЛЕВКАЗУВАЧЕМ для будь якого засобу знищення повітряного, суходольного чи морського базування!!!
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01.08.2023 13:26 Ответить
Е3 выявление пусков и носителей, P-8 сопровождение дальнего поражения воздушных целей, Challenger сопровождение дальнего поражения надводных целей, RQ4 для объективного контроля и мониторинга.
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01.08.2023 12:57 Ответить
https://www.flightradar24.com/multiview/31642c88,31648fec,3164a68f,31648d83
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01.08.2023 13:08 Ответить
Якщо на борту судна написати "путін - ×уйло", це діє як оберіг.
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01.08.2023 12:45 Ответить
боюсь, шо потопят на обратном пути, уже загруженные
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01.08.2023 12:47 Ответить
Думаю,що будуть хмари відганяти,щоб не дай Бог, шторм не пошкодив кораблі
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01.08.2023 12:49 Ответить
Вони в один бік пішли, через Дунай в Європу.
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01.08.2023 12:52 Ответить
Судна типу річка-море НЕ ЗДАТНІ виконувати рейси по Дунаю в бік Балкан, бо у цьому їм завадить заглиблення, т.я. вище по Дунаю замалі для них глибини, до того ж щільність річкової води менша, що призводить до збільшення осаду судна. Саме тому річні судна мають пласке дно та невеличке заглиблення при непропорційній ширині та довжині корпусу (як плитка шоколаду), що при виході у море загрожує їм руйнуванням від хвиль які призводять до деформацій та розлому корпусу, та й до морської води їх система охолодження не пристосована, бо часто одноконтурна та зроблена з матеріалів які швидко руйнуються від солоної води і не мають катодно-анодного захисту!
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01.08.2023 13:05 Ответить
A ti nisi , i saķ nebudesh ....
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01.08.2023 13:16 Ответить
У нас на очах чергова путінська "Червона Лінія" почала змінювати свій колір і вже якось більше не червона, а коричнева.
Що почнуть війну з НАТО?
Ясно, що хочеться до тремтіння в спітнілих рученятках, але...
Але вони чудово пам'ятають у що вилився напад на Україну.
А тут НАТО, і здається, у цьому випадку налаштоване рішуче.
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01.08.2023 12:49 Ответить
Якщо НАТО неголосно та публічно, але впевнено та без посмішок непрозоро натякнуло що за обстріл цих суден Московію (т.з. "роССію") буде покарано і не "стурбованістю", тоді дійсно рашистам буде не до блокади України, але тоді виникне питання, чому цього НАТО не робило досі а наважилось лише зараз???!!! Що саме змінилось чого пересічні громадяни не знають???!!!
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01.08.2023 12:54 Ответить
Их еврейцы попросили присмотреть за корабликом.)))
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01.08.2023 14:18 Ответить
Або рашка обісралась!

Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Подяка партнерам України!
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01.08.2023 12:49 Ответить
На фото звісно морське велике судно яке не зможе зайти у порти Кілія, Ізмаїл чи Рені, але й при вантажопідйомності до 5 000 тон характерної для суден типу річка-море теж можливо налагодити непогані вантажоперевезення аби кількість суднозаходів була великою. Єдине що такі судна навряд чи зможуть везти зерно кудись далі Середземного моря (тобто Європи, Північної Африки, Ближнього Сходу) і там десь повинно виконуватись перезавантаження на більші чисто морські судна місткістю до 200 000 тон а може й більше!
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01.08.2023 12:50 Ответить
Ви якійсь кумедний. Звідки у Бутусова оперативні фото? Редактор сайту у новину кладе ілюстраційну світлину, яка на ЙОГО розсуд, дасть уяву про подію.
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01.08.2023 12:57 Ответить
Чувака довбить умняк...
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01.08.2023 13:00 Ответить
"Чувака" довбить те що ви настільки довбані, що поспішаєте комусь нав'язувати ВЛАСНІ думки, у той час як це була лише інформація для тих хто дуже й дуже далекий від розуміння що таке судноплавство, і чому якісь судна можуть ходити морями, а якісь виключно річками, і якісь недалеко у море та не далеко у річку! А таких необізнаних людей в Україні БІЛЬШІСТЬ!!! На щастя таких як ви "Ігор" та "Сергій" - МЕНШІСТЬ!
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01.08.2023 13:10 Ответить
Вах,вах,вах!!! Ти ще забув про резинові лодки, які можуть плавати болотами!
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01.08.2023 13:12 Ответить
"Сергій" це голос мокши який мислить виключно рамками мокшанських болот?! Тоді повертайся туди, поїж журавлини, нагодуй комах та відпочивай у рідному краю вдосталь, лише не лізь із своїм уставом у ЧУЖИЙ монастир!!!
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01.08.2023 13:32 Ответить
І до Одеси можна заходити -- якби НАТО по кутках не жалися
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01.08.2023 13:03 Ответить
А чому пару військових кораблів НАТО не може у Чорному морі залишити до кінця рашки? Чи так вигідно постійно їх ганяти у якості супроводу торговельних суден? Там зерно золотим стане!
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01.08.2023 13:13 Ответить
Є така міжнародна угода "Конвенція Монтре", яка обмежує водотонаж і термін перебування військових суден нечорноморських держав в Чорному морі.
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01.08.2023 13:29 Ответить
І на жаль в ній є виключення для держав що мають суходол з виходом у Чорне море та не мають у цих питаннях обмежень АЛЕ Туреччина заборонила й для Московії (т.з. "роССії") додатковий прохід її військових кораблів через Босфор та Дарданелли!
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01.08.2023 13:34 Ответить
Я не фахівець в даній царині, але здається, забороняючи московитам прохід, Туреччина діяла в рамках Конвенції.
"Під час війни, в якій вона (Туреччина) не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави" - це з Вікіпедії (не 100% надійне джерело).
Тут ще невідомо, чи агресія росії проти України підпадає під визначення "війна" і як це трактує сама Конвенція.
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01.08.2023 13:48 Ответить
Там есть румынские, болгарские, турецкие военные суда. Они члены НАТы
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01.08.2023 15:01 Ответить
Мабудь, зі своїх портів не дуже виходять, бо притирені лапті вже б давно по них шмальнули..
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01.08.2023 15:12 Ответить
5-я статья НАТы касается и кораблей и самолетов, вообще-то.
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01.08.2023 15:22 Ответить
Давайте разберем вчерашнюю сенсацию о якобы прорыве российской черноморской блокады. Факт имеет место быть, но акценты вчера были смещены в эмоционально-позитивную сторону. Итак, Три гражданских грузовых судна - по одному из Израиля и Греции плюс одно с турецко-грузинской регистрацией - в воскресенье преодолели российскую блокаду в Черном море и бросили якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная - Измаиле. Во-первых, Измаил - это не Одесса, которую блокируют русские, но тоже не плохо на первый раз. Во-вторых, присутствовала небольшая хитрость. Русские думали, что эти суда идут возможно в Румынию, но они пришли в Измаил. В-третьих, да, воздушное пространство патрулировали не менее четырех самолетов НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, армейский «Челленджер» с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 НАТО. Но эти самолеты не несут вооружения, а ближайшие боевые самолеты НАТО находятся в Румынии. Вывод. Это небольшое начало, легкая часть - зайти туда. Если они загрузятся зерном, то нужно проделать обратный путь и, если это удастся, то тогда это будет победой.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/proryv-blokady-razberem/
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01.08.2023 13:28 Ответить
Ну то може почекаємо їх зворотнього проходу перш ніж співати за упокій, а "ullu-tau", це по перше, а по другу ВЖЕ був перетин "червоної лінії" бо Москва ОФІЦІЙНО попередила що БУДЬ ЯКЕ судно що йде до БУДЬ ЯКОГО порту України, БЕЗ ПЕРЕЛІКУ НАЗВИ ПОРТІВ, буде визнано ТАКИМ ЩО ПЕРЕВОЗИТЬ ЗБРОЮ та буде розглядатися ЯК ЗАКОННА ЦІЛЬ!!! Тож свою погрозу Кремль ВЖЕ не здійснив ТРИ РАЗИ по відношенню до ТРЬОХ СУДЕН! Тож не дивлячись що зворотнього шляху ще не було ЩОСЬ ТАКИ ВЖЕ ВІДБУЛОСЬ!
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01.08.2023 13:42 Ответить
перевірка суден це був дешевий понт бункерного ...
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01.08.2023 13:33 Ответить
Так, а під час дії зернової угоду це був інструмент перешкоджання угоді та обмеження об'єму вантажного потоку через затягування часу перевірки та прибуття на неї рашистських членів комісії!
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01.08.2023 13:44 Ответить
Коли казали ще на початку що робіть конвої ,,,,
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01.08.2023 17:43 Ответить
 
 