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Осколочные ранения спины, руки и головы: в Херсонской области на российской взрывчатке подорвался тракторист
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вблизи села Чкалово Херсонской области на российской взрывчатке подорвался тракторист.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"При выполнении полевых работ 41-летний мужчина на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. Тот сдетонировал, из-за чего тракторист получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали с обломочными ранениями спины, руки и головы. Ему оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
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