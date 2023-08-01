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Удары по России снижают способность Кремля вести войну против Украины, - New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

москва

Атаки беспилотников на Москву и другие регионы РФ позволяют углубить разногласия среди российского командования.

Об этом идет речь в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что целями атак на территории РФ являются военные объекты, которые помогают вести войну против Украины.

Также авторы говорят, что удары по РФ имеют не только символическое, но и стратегическое значение.

"Нападения Украины на Россию являются более чем просто символическим возмездием, говорят военные аналитики, и могут иметь решающее значение для более широких усилий Киева снизить способность Кремля вести войну. Они могли бы заставить российских военных планировщиков принять трудные решения о том, как развернуть ресурсы, и разжечь и без того глубокие разногласия в российском командовании", - отмечают журналисты.

Издание также цитирует экс-головнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который заявил, что удары по России следует рассматривать в контексте контрнаступления Украины.

Читайте: Украина сообщила США о новой фазе контрнаступления, - NYT
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Топ комментарии
+5
Які ще удари? Комаринні укуси
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01.08.2023 13:13
+5
Як кацапам це пердіння на офіси завадить вести війну? Хіба це знищені аеродроми та заводи? Чи склади зброї? Чи уражені шляхи логістики?
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01.08.2023 13:22
+5
З точки зору фізичної шкоди-комарині укуси, а з точки зору психології- удар торнадо. Згадайте як вихваляли пропагандони своє ППО, називали його найкращим в світі, х**ло особисто заявляв, що мордор виготовляє більше ракет для ППО ніж інші країни разом взяті, що територія мордору надійно закрита. Завдяки цим "комариним укусам" всемогутній сцарь в очах багатьох орків перетворився на звичайного деменційного дідугана, який не відповідає за свої слова.
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01.08.2023 13:28
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Які ще удари? Комаринні укуси
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01.08.2023 13:13 Ответить
З точки зору фізичної шкоди-комарині укуси, а з точки зору психології- удар торнадо. Згадайте як вихваляли пропагандони своє ППО, називали його найкращим в світі, х**ло особисто заявляв, що мордор виготовляє більше ракет для ППО ніж інші країни разом взяті, що територія мордору надійно закрита. Завдяки цим "комариним укусам" всемогутній сцарь в очах багатьох орків перетворився на звичайного деменційного дідугана, який не відповідає за свої слова.
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01.08.2023 13:28 Ответить
Так це тільки пристрілка, чекаємо атаку бойових комарів, ці укусять так укусять ...
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01.08.2023 13:52 Ответить
Та хер там -- вони озвіріють -- даваите більше зброі
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01.08.2023 13:15 Ответить
Як кацапам це пердіння на офіси завадить вести війну? Хіба це знищені аеродроми та заводи? Чи склади зброї? Чи уражені шляхи логістики?
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01.08.2023 13:22 Ответить
В торговельних центрах маацкви збирають дрони.
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01.08.2023 13:50 Ответить
Удари по росії дозволять країнам підтримувать Україну коли трамп прийде до влади і все НАТО виявиться паралізованим а країни крім США -розгубленими.
Тоді проявиться що Україна воює зі спільним ворогом,і ворог не опиниться дипломатичним партнером для країн заходу(особиста думка)
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01.08.2023 13:25 Ответить
Удари по цивільній інфраструктурі, коли поруч відсутні "законні цілі", лише надає росії підстави волати в різних оонах про "біндєравскую хунту каторая ґєнацидіт мірнає насєлєніє". І ці "воплі і соплі" радо підхоплюють різні "гемністі інтернейшнл", лули і орбани з сіяртами.
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01.08.2023 13:51 Ответить
Проста істина, якої лякається Захід
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01.08.2023 13:26 Ответить
Яка зброя ? Чому не купувати ( за кошти які преказує увесь світ ) далекобійні дрони і дубасити ними по військовим об*єктам, заводам, аєродромам ( он сирена виє вже другий раз за день ).. Про це вже натякають навіть дуже дипломатичні західні лідери. Але навіщо ( рєзнікоффу потрібні золоті диски до макларена, а царю золотий пістолет ))).
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01.08.2023 13:26 Ответить
Можна посилання, які це лідери натякають ? Он буквально сьогодні було зовсім протилежна новина Держдеп США про атаку БПЛА на Москву: Ми не заохочуємо Україну бити по РФ, але вирішувати їй
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01.08.2023 13:32 Ответить
Ця заява - як у мультику "Пес у чоботях" заява бульдога: "Я доповів вам про свої обов'язки, але не обмежую ваших прав. Гав!".
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01.08.2023 13:39 Ответить
Скоріше як в фільмі пригоди Буратіно Дуремар співав " А я тут не при чём, совсем я не при чём!"
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01.08.2023 15:39 Ответить
Нема часу те шукати просто. А, що хтось заперечує і не дає ??? Я можу дати посилання на царські витрати рєзнікоффа і йому подібних ( там усі такі). Хто завжає усе це пидбати ??? Сюди мільярди вже заходять, а на вихлопі два далекобійних дрона.. Це стьоб ?
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01.08.2023 14:05 Ответить
Зрозуміло, злив зараховано. Все це швидко гуглиться .
«Правила, які ми визначили з українцями: не використовувати поставлені США озброєння для атак на географічній території Росії. Ми попросили українців», - генерал Марк Міллі на зустрічі Контактної групи оборони України у форматі «Рамштайн» в травні 2023.

16 серпня 2022 міністр оборони Резніков інтерв'ю "Голосу Америки" -"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації".

Більш того напиши у кого можна реально придбати далекобійну зброю , якщо нато та його союзники відмовляється її нам постачати побоюючись "ескалації", а китай , п.корея , іран союзники орків ?
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01.08.2023 15:34 Ответить
Ви мені не тикайте ! Мені Ваша бидловічливість не потрібна. То Ви з офісо-президентської республіки ??? Рєзнікоффа собі в сраку засуньте. Він і його шефи незабаром таки потрапить в Гуантанемо !!!
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01.08.2023 15:44 Ответить
Найвірніша ознака бидла-коли йому немає чим відповісти на аргументи опонента , воно переходить на особистості та образи , починає навішувати ярлики типу агент кремля , зелебот. Найсмішніше, що в своєму пості я привів конкретні посилання на висловлювання представників наших західних партнерів стосовно ударів по мордору та задав просте і конкретне питання у кого Україна може придбати далекобійну зброю , але бидло все прогнозовано звело до яєць рєзнікова.
І стосовно "тикання" . В Україні англійську мову хочуть офіційно зробити мовою міжнародного спілкування в країні , а в ній "ти" і "ви" позначається одним словом you. Тому звикай - те
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01.08.2023 19:17 Ответить
звісно, якщо уі.ати кацапа гарно то він бздиливо втече
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01.08.2023 13:28 Ответить
Ага , розбите скло дуже знижує кацапські обстріли.
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01.08.2023 13:29 Ответить
Удари по Росії, це не тільки розбите скло, це дуже болісне по скрепам, по самопевності росіян, що вони в безпеці, приходить свідомість, що за все прийдеться відповідати. Тем більш удари проходять по Москві кацапської столиці
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01.08.2023 13:41 Ответить
Я уверен, что эти "удары" - дело рук кацапов, но хорошие удары в ответ по паРаше действительно могут быть эффективными в плане усмирения. Это же хамло, которое выпрашивает, ну, прямо просит, чтобы ему дали в ****. Иначе дела не будет...
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01.08.2023 13:53 Ответить
так ударять нужно так чтобы здания падали и все горело, а не то что похоже на пожар в квартире.
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01.08.2023 15:02 Ответить
 
 