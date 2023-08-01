Удары по России снижают способность Кремля вести войну против Украины, - New York Times
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Атаки беспилотников на Москву и другие регионы РФ позволяют углубить разногласия среди российского командования.
Об этом идет речь в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что целями атак на территории РФ являются военные объекты, которые помогают вести войну против Украины.
Также авторы говорят, что удары по РФ имеют не только символическое, но и стратегическое значение.
"Нападения Украины на Россию являются более чем просто символическим возмездием, говорят военные аналитики, и могут иметь решающее значение для более широких усилий Киева снизить способность Кремля вести войну. Они могли бы заставить российских военных планировщиков принять трудные решения о том, как развернуть ресурсы, и разжечь и без того глубокие разногласия в российском командовании", - отмечают журналисты.
Издание также цитирует экс-головнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который заявил, что удары по России следует рассматривать в контексте контрнаступления Украины.
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Тоді проявиться що Україна воює зі спільним ворогом,і ворог не опиниться дипломатичним партнером для країн заходу(особиста думка)
«Правила, які ми визначили з українцями: не використовувати поставлені США озброєння для атак на географічній території Росії. Ми попросили українців», - генерал Марк Міллі на зустрічі Контактної групи оборони України у форматі «Рамштайн» в травні 2023.
16 серпня 2022 міністр оборони Резніков інтерв'ю "Голосу Америки" -"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації".
Більш того напиши у кого можна реально придбати далекобійну зброю , якщо нато та його союзники відмовляється її нам постачати побоюючись "ескалації", а китай , п.корея , іран союзники орків ?
І стосовно "тикання" . В Україні англійську мову хочуть офіційно зробити мовою міжнародного спілкування в країні , а в ній "ти" і "ви" позначається одним словом you. Тому звикай - те