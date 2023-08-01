Использование ядерного оружия в Украине было бы нападением на НАТО, - сенатор США Грэм об угрозах РФ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это было бы нападением на само НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО. Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не сработало, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", – написал он.
В своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия".
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Для сенатора Грэма, который является сторонником идей доброго друга Украины, Джона Маккейна, кацапы точно друзьями не являются. Чего не скажешь о некоторых, публичных и не очень, членах нынешней администрации.
НАТО расформируют задним числом чтоб не отвечать.
Ракета в Польшу залетела и даже это скрыли.
«Ми готові, до будь якого розвитку подій».
То дуже тонкий сарказм називати цапів взагалі і того блазня зокрема друзями.
Рівень відповідаючої особи на всякі висери повинен бути рівнем висеранта. Конгресмен- то точно той рівень відповіді блазню?
І звісно, засмучує "Якщо ЯО.." а без нього ще нічого особливого?