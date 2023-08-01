РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4332 посетителя онлайн
Новости Происшествия
4 373 12
ядерная безопасность (429) Линдсей Грэм (13)

Использование ядерного оружия в Украине было бы нападением на НАТО, - сенатор США Грэм об угрозах РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

грем,ліндсі

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это было бы нападением на само НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО. Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не сработало, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", – написал он.

Также читайте: РФ объявила в розыск сенатора США Грэма

В своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Повага Грему
показать весь комментарий
01.08.2023 13:32
+4
Які там ще російські друзі?
показать весь комментарий
01.08.2023 13:36
+4
ахах, на рахунок пора протверезіти, то Грем точно підмітив. ))
показать весь комментарий
01.08.2023 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що, видасте чергове ну дууужжеее глибоке занепокоєння!
показать весь комментарий
01.08.2023 13:32 Ответить
Повага Грему
показать весь комментарий
01.08.2023 13:32 Ответить
Які там ще російські друзі?
показать весь комментарий
01.08.2023 13:36 Ответить
Фигура речи.
Для сенатора Грэма, который является сторонником идей доброго друга Украины, Джона Маккейна, кацапы точно друзьями не являются. Чего не скажешь о некоторых, публичных и не очень, членах нынешней администрации.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:51 Ответить
Ви про українську адміністрацію?
показать весь комментарий
01.08.2023 13:54 Ответить
ахах, на рахунок пора протверезіти, то Грем точно підмітив. ))
показать весь комментарий
01.08.2023 13:36 Ответить
Точно.
НАТО расформируют задним числом чтоб не отвечать.
Ракета в Польшу залетела и даже это скрыли.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:50 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2023 13:55 Ответить
Нажаль, це лише точка зору приватної особи. "Офіційно-неофіційна" (гібридна) позиція НАТО і США щодо застосування росією ЯО по території України: "Взагалі то заборонено, але якщо дуже хочеться, то можна. Тільки обережно, щоб ядерний попіл випадково не потрапив на територію країн НАТО. Бо тоді нам доведеться вигадувати ще якісь санкції."
показать весь комментарий
01.08.2023 14:08 Ответить
Офіційна позиція, відома, і озвучена давно США:
«Ми готові, до будь якого розвитку подій».
показать весь комментарий
01.08.2023 14:25 Ответить
бухий, тупорилий кацап тверезу-притомну людину НІКОЛИ не зрозуміє... допоки не отримає по .балу, як воно було завжди, століттями, та хоча б і по совєцькій армії (із особистого досвіду зі східною ордою у замкненому просторі казарм)
показать весь комментарий
01.08.2023 16:14 Ответить
Якась двозначна заява.
То дуже тонкий сарказм називати цапів взагалі і того блазня зокрема друзями.
Рівень відповідаючої особи на всякі висери повинен бути рівнем висеранта. Конгресмен- то точно той рівень відповіді блазню?
І звісно, засмучує "Якщо ЯО.." а без нього ще нічого особливого?
показать весь комментарий
02.08.2023 10:12 Ответить
 
 